Guatemala

Cancillería asiste a un guatemalteco que perdió su casa por los sismos en Venezuela

El apoyo se brindó en Venezuela a Gabriel Granillo Mazariego, quien pasó ocho días a la intemperie con su esposa y dos menores, tras el colapso total de su vivienda en Playa Grande

Guardar
Google icon
Los terremotos en La Guaira dejaron sin techo y sin pertenencias a la esposa, la hija y el hijastro del ciudadano guatemalteco. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Los terremotos en La Guaira dejaron sin techo y sin pertenencias a la esposa, la hija y el hijastro del ciudadano guatemalteco. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Un ciudadano de Guatemala que perdió su hogar tras los recientes terremotos en Venezuela reconoció el respaldo recibido por parte de la Cancillería guatemalteca, que gestionó su asistencia y la de su familia durante la emergencia.

Gabriel Granillo Mazariego, originario de Guatemala y residente en el sector Playa Grande de La Guaira, Venezuela, relató que, tras los sismos que afectaron la región, él, su esposa, su hija de diez años y su hijastro de quince años permanecieron ocho días sin techo, expuestos a la intemperie. La situación se agravó por la pérdida total de su vivienda y pertenencias, lo que colocó a la familia en una situación de alta vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Según información compartida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, el caso fue reportado al presidente y, posteriormente, canalizado a través de la Cancillería guatemalteca. El organismo estableció un enlace con el afectado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela para evaluar sus necesidades y brindar apoyo inmediato.

De acuerdo con la comunicación oficial, Granillo fue contactado en Venezuela y se confirmó que tanto él como su núcleo familiar se encuentran en buen estado de salud y cuentan con toda la documentación personal necesaria. No obstante, la familia perdió su hogar como consecuencia directa de los movimientos telúricos que sacudieron la zona costera venezolana.

PUBLICIDAD

La Cancillería de Guatemala asistió en Venezuela a Gabriel Granillo Mazariego, quien perdió su vivienda por los terremotos en La Guaira. (Cortesía: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

Cancillería de Guatemala refuerza asistencia

Como parte de la asistencia, la Cancillería ofreció a Granillo la posibilidad de trasladarse a un albergue en Caracas, donde se le proporcionaría techo y alimentos. El guatemalteco aceptó esta alternativa para garantizar la seguridad y bienestar de su familia tras permanecer varios días en la calle. Además, el gobierno le ofreció la opción de retornar a Guatemala si así lo decidía, asegurando el seguimiento consular correspondiente en caso de optar por el retorno.

En un mensaje dirigido a las autoridades guatemaltecas, Granillo expresó su agradecimiento: “Gracias, Cancillería, por el apoyo que nos estás dando. En haberte comunicado conmigo, para mí es una esperanza”.

El impacto de los terremotos en Venezuela ha generado un aumento en la demanda de apoyo consular para ciudadanos extranjeros que residen en el país sudamericano. Según reportes oficiales, la Cancillería ha mantenido una línea directa para atender casos de guatemaltecos afectados por desastres naturales en la región.

Los sismos en La Guaira y en localidades de la costa venezolana activaron protocolos de emergencia y refugios temporales para damnificados. (REUTERS/Marian Carrasquero)
Los sismos en La Guaira y en localidades de la costa venezolana activaron protocolos de emergencia y refugios temporales para damnificados. (REUTERS/Marian Carrasquero)

Los sismos registrados en los últimos días han dejado múltiples daños materiales en sectores de La Guaira y otras localidades cercanas a la costa venezolana. Las autoridades locales confirmaron la activación de protocolos de emergencia y la habilitación de refugios temporales para los damnificados. La comunidad guatemalteca en Venezuela se ha mantenido en contacto con la embajada y consulados, reportando sus necesidades y solicitando orientación.

El caso de Gabriel ilustra la situación de vulnerabilidad de migrantes y residentes extranjeros durante catástrofes naturales y resalta la importancia de la acción consular como mecanismo de protección internacional.

La Cancillería de Guatemala reiteró su compromiso de brindar acompañamiento y asistencia a sus ciudadanos en el exterior, especialmente en escenarios de crisis humanitaria o desastre. Las autoridades guatemaltecas señalaron que se mantendrán atentas a las necesidades de los afectados y que continuarán gestionando la colaboración.

Temas Relacionados

CancilleríaVenezuelaTerremotosasistencia humanitariaGuatemalaTerremotos en Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador enviará a 75 trabajadores temporales a Alaska bajo el Programa de Movilidad Laboral

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que los salvadoreños se incorporarán durante tres meses a plantas de procesamiento de pescado y mariscos en Estados Unidos, dentro de un esquema de migración regular con retorno previsto al país

El Salvador enviará a 75 trabajadores temporales a Alaska bajo el Programa de Movilidad Laboral

Intensa operación en Venezuela: El Salvador no cesa en el rescate de Hernán tras 58 horas de trabajo

La misión de rescate de El Salvador en Venezuela acumula casi 60 horas de trabajo continuo para liberar a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, atrapado bajo los escombros de un centro comercial colapsado

Intensa operación en Venezuela: El Salvador no cesa en el rescate de Hernán tras 58 horas de trabajo

Panamá promueve la protección y conservación regional de las tortugas marinas en conferencia internacional

Estos reptiles poseen una memoria biológica asombrosa, ya que regresan fielmente a las playas donde nacieron para iniciar un nuevo ciclo de vida

Panamá promueve la protección y conservación regional de las tortugas marinas en conferencia internacional

Supuesta corrupción sacude a la Policía panameña: seis oficiales son reasignados en medio de investigaciones internas

Otros 30 uniformados están bajo investigación por su presunta vinculación con el ingreso de celulares a la celda donde permanecían líderes de las bandas criminales

Supuesta corrupción sacude a la Policía panameña: seis oficiales son reasignados en medio de investigaciones internas

Guatemala: Fiscal General destituye a esposo de Consuelo Porras del Ministerio Público

El Fiscal General, Gabriel García Luna, confirmó la destitución del esposo de Consuelo Porras, Gilberto Porres de Paz, así como de otros nueve fiscales allegados a la administración anterior.

Guatemala: Fiscal General destituye a esposo de Consuelo Porras del Ministerio Público

TECNO

Por qué saludamos varias veces a una persona en un día, según la inteligencia artificial

Por qué saludamos varias veces a una persona en un día, según la inteligencia artificial

Cómo usar Google Maps para planear tu visita a los estadios del Mundial

Así es la cama inteligente de 2026 que entusiasma a las figuras de la tecnología

¿Tus amigos usan mucho los chatbots de IA? Podrían ser más propensos a creer en mitos antivacunas

Nueva competencia para SpaceX: una startup planea lanzar 100.000 satélites para centros de datos en el espacio

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

MUNDO

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos ocho muertos y 16 heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos ocho muertos y 16 heridos

El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El Vaticano rechazó la consagración no autorizada de obispos de la a Fraternidad San Pío X

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio