Cancillería asiste a un guatemalteco que perdió su casa por los sismos en Venezuela

Los terremotos en La Guaira dejaron sin techo y sin pertenencias a la esposa, la hija y el hijastro del ciudadano guatemalteco. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Un ciudadano de Guatemala que perdió su hogar tras los recientes terremotos en Venezuela reconoció el respaldo recibido por parte de la Cancillería guatemalteca, que gestionó su asistencia y la de su familia durante la emergencia.

Gabriel Granillo Mazariego, originario de Guatemala y residente en el sector Playa Grande de La Guaira, Venezuela, relató que, tras los sismos que afectaron la región, él, su esposa, su hija de diez años y su hijastro de quince años permanecieron ocho días sin techo, expuestos a la intemperie. La situación se agravó por la pérdida total de su vivienda y pertenencias, lo que colocó a la familia en una situación de alta vulnerabilidad.

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Según información compartida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, el caso fue reportado al presidente y, posteriormente, canalizado a través de la Cancillería guatemalteca. El organismo estableció un enlace con el afectado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela para evaluar sus necesidades y brindar apoyo inmediato.

De acuerdo con la comunicación oficial, Granillo fue contactado en Venezuela y se confirmó que tanto él como su núcleo familiar se encuentran en buen estado de salud y cuentan con toda la documentación personal necesaria. No obstante, la familia perdió su hogar como consecuencia directa de los movimientos telúricos que sacudieron la zona costera venezolana.

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La Cancillería de Guatemala asistió en Venezuela a Gabriel Granillo Mazariego, quien perdió su vivienda por los terremotos en La Guaira. (Cortesía: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

Cancillería de Guatemala refuerza asistencia

Como parte de la asistencia, la Cancillería ofreció a Granillo la posibilidad de trasladarse a un albergue en Caracas, donde se le proporcionaría techo y alimentos. El guatemalteco aceptó esta alternativa para garantizar la seguridad y bienestar de su familia tras permanecer varios días en la calle. Además, el gobierno le ofreció la opción de retornar a Guatemala si así lo decidía, asegurando el seguimiento consular correspondiente en caso de optar por el retorno.

En un mensaje dirigido a las autoridades guatemaltecas, Granillo expresó su agradecimiento: “Gracias, Cancillería, por el apoyo que nos estás dando. En haberte comunicado conmigo, para mí es una esperanza”.

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El impacto de los terremotos en Venezuela ha generado un aumento en la demanda de apoyo consular para ciudadanos extranjeros que residen en el país sudamericano. Según reportes oficiales, la Cancillería ha mantenido una línea directa para atender casos de guatemaltecos afectados por desastres naturales en la región.

Los sismos en La Guaira y en localidades de la costa venezolana activaron protocolos de emergencia y refugios temporales para damnificados. (REUTERS/Marian Carrasquero)

Los sismos registrados en los últimos días han dejado múltiples daños materiales en sectores de La Guaira y otras localidades cercanas a la costa venezolana. Las autoridades locales confirmaron la activación de protocolos de emergencia y la habilitación de refugios temporales para los damnificados. La comunidad guatemalteca en Venezuela se ha mantenido en contacto con la embajada y consulados, reportando sus necesidades y solicitando orientación.

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El caso de Gabriel ilustra la situación de vulnerabilidad de migrantes y residentes extranjeros durante catástrofes naturales y resalta la importancia de la acción consular como mecanismo de protección internacional.

La Cancillería de Guatemala reiteró su compromiso de brindar acompañamiento y asistencia a sus ciudadanos en el exterior, especialmente en escenarios de crisis humanitaria o desastre. Las autoridades guatemaltecas señalaron que se mantendrán atentas a las necesidades de los afectados y que continuarán gestionando la colaboración.