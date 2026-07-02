Cruz Roja de Costa Rica cumple más de 100 horas de rescate en Venezuela y mantiene contacto directo con Hernán Gil

La Cruz Roja Costarricense informó que la operación para rescatar a Hernán Gil en Venezuela ya supera las 100 horas de trabajo ininterrumpido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación para rescatar al Hernán Gil en Venezuela superó las 100 horas ininterrumpidas de trabajo, en una de las misiones de búsqueda y rescate más complejas que ha enfrentado recientemente la Cruz Roja Costarricense.

La institución informó este martes que los equipos especializados continúan desplegados en el sitio del incidente, donde mantienen labores permanentes con el objetivo de lograr una extracción segura del paciente, cuya condición médica permanece estable pese a los días que lleva atrapado.

Según el más reciente reporte oficial, durante las últimas horas los rescatistas lograron un avance significativo en la operación al establecer contacto visual directo con Gil y mantener comunicación constante con él, un paso que fortalece las expectativas de culminar con éxito la misión.

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La Cruz Roja indicó que, además, el costarricense ha podido recibir suero por vía intravenosa, agua y soluciones de hidratación, medidas que han permitido mantener adecuadamente su estado de salud mientras continúan las labores para liberarlo.

“La Cruz Roja Costarricense continúa de manera ininterrumpida con las labores de rescate de Hernán Gil en Venezuela. Tras 100 horas de trabajo sostenido, los equipos de búsqueda y rescate mantienen su compromiso, profesionalismo y determinación para alcanzar una extracción segura”, señaló la institución mediante un comunicado.

Equipos especializados de seis países participan en las labores de búsqueda y extracción del costarricense. Cortesía: Cruz Roja Costa Rica

La misión reúne a especialistas de Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, El Salvador y Portugal, quienes trabajan de forma coordinada para enfrentar un escenario considerado de alta complejidad técnica y elevado riesgo.

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Cada país aporta personal altamente capacitado en operaciones de rescate especializado, permitiendo combinar experiencia, recursos y capacidades para desarrollar maniobras que requieren una planificación minuciosa y la aplicación estricta de protocolos de seguridad.

Uno de los actores que ha desempeñado un papel clave en la emergencia ha sido la Cruz Roja Venezolana, cuya participación ha sido determinante tanto en las labores operativas como en el apoyo logístico y humanitario brindado desde el inicio de la misión.

La organización costarricense destacó que el conocimiento del terreno por parte de los rescatistas venezolanos ha permitido sostener la operación durante más de cuatro días consecutivos, facilitando la coordinación de los equipos internacionales.

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Wagner Leiva, Director Nacional de Respuesta a Emergencias Cruz Roja Costa Rica, brinda detalles sobre el avance de la extracción del venezolano Hernán Gil. Cortesía: Cruz Roja Costa Rica

Las maniobras que actualmente se ejecutan continúan siendo altamente especializadas debido a las condiciones del entorno y al riesgo que representa cualquier movimiento dentro del área donde permanece atrapado el paciente.

Por esa razón, cada avance es cuidadosamente analizado antes de ejecutarse, con el fin de proteger tanto la integridad de Hernán Gil como la seguridad de los rescatistas que participan en la operación.

Como parte de esta nueva etapa del operativo, los equipos pusieron en marcha una estrategia de rescate diferente, diseñada para facilitar el acceso hasta el lugar donde se encuentra el venezolano y crear condiciones más favorables para concretar su extracción.

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La Cruz Roja explicó que este nuevo plan está siendo ejecutado por personal altamente especializado y bajo estrictos criterios técnicos, con el propósito de minimizar riesgos durante las maniobras.

Aunque reconocieron que el panorama continúa siendo complejo y que persisten importantes desafíos, las autoridades aseguraron que los equipos mantienen intacto su compromiso de continuar trabajando hasta completar el rescate.

“No nos rendimos. Después de 100 horas de trabajo seguimos entregando lo mejor de cada uno de nosotros, impulsados por la vocación humanitaria, el profesionalismo y el firme compromiso de salvar una vida”, indicó la institución.

La Cruz Roja Costarricense también aprovechó la actualización para agradecer el esfuerzo conjunto de todos los organismos internacionales que participan en la misión, destacando que la coordinación entre los distintos equipos ha sido fundamental para sostener un operativo que exige trabajo permanente durante las 24 horas del día.

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Una nueva estrategia de rescate fue puesta en marcha con el objetivo de facilitar el acceso al lugar donde permanece atrapado Hernán Gil y lograr una extracción segura. Cortesía: Cruz Roja Costa Rica

Mientras avanzan las labores, familiares, amigos y cientos de costarricenses continúan atentos al desarrollo del rescate, que ha generado una amplia muestra de solidaridad tanto dentro como fuera del país.

La institución reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía conforme existan avances relevantes y reafirmó que la prioridad sigue siendo garantizar una extracción segura para Hernán Gil.

“La Cruz Roja Costarricense, junto a los equipos nacionales e internacionales que participan en esta misión, reafirma su compromiso de continuar trabajando sin descanso hasta lograr que Hernán Gil regrese a un lugar seguro”, concluyó el comunicado.