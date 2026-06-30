FESIARA afirma que los nuevos edificios en El Salvador, un país donde “tiembla todos los días”, resisten desastres naturales

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) superó los dos millones de visitantes en 2025, consolidándose como referente cultural del Centro Histórico de San Salvador. Foto cortesía BINAES

“El Salvador tiembla todos los días, pero no siempre se percibe una alerta”, advirtió el presidente de la Federación Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines (FESIARA), Miguel Rodríguez, al abordar la capacidad de los nuevos edificios para soportar desastres naturales. El reciente doble terremoto en Venezuela ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las construcciones modernas en el país, que vive un auge sin precedentes en el desarrollo inmobiliario.

En una entrevista brindada en Diálogo 21, representantes de FESIARA analizaron el estado actual del sector y los desafíos que enfrenta la construcción de grandes edificaciones ante la amenaza sísmica. Rodríguez enfatizó la importancia de mantener la ingeniería y la arquitectura alineadas con los avances tecnológicos y normativos: “Debemos mantener un plan actualizado de formación, principalmente en la normativa relacionada con la construcción y el desarrollo territorial”, señaló.

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FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra el logo de Google en un edificio tras el lanzamiento de Google El Salvador en San Salvador, El Salvador, 16 de abril de 2024. REUTERS/Jose Cabezas/Foto de archivo

La preocupación sobre la seguridad de las edificaciones en El Salvador se da en un contexto donde la construcción vertical crece aceleradamente, con cerca de 80 edificios de apartamentos y centros comerciales en desarrollo, según el director de FESIARA, Antonio Canales.

Ambos directivos destacaron que el crecimiento urbanístico se apoya en marcos jurídicos y regulatorios estrictos. Rodríguez explicó: “Existe una normativa que obliga a los profesionales a estar debidamente actualizados. Son sometidos a un proceso riguroso de acreditación y certificación, y la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción supervisa el cumplimiento de estos criterios”.

En cuanto a la sismicidad regional, Rodríguez aclaró que la dinámica de placas tectónicas en El Salvador difiere de la venezolana. Mientras el país sudamericano se ubica sobre el límite entre las placas del Caribe y Suramericana, en el territorio salvadoreño predomina la placa de Cocos, acompañada de una cadena de volcanes que genera actividad sísmica constante.

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El contexto histórico salvadoreño está marcado por terremotos destructivos, como los ocurridos en 1986 y 2001, que han dejado huella en la memoria colectiva y en los estándares de construcción. De acuerdo con Rodríguez, el país ha aprendido de estos eventos y ha fortalecido sus marcos regulatorios: “Cada proyecto inmobiliario multinivel debe contar con gestores en medio ambiente, social y seguridad ocupacional, garantes del cumplimiento de la normativa vigente y de la resiliencia de las infraestructuras”.

FESIARA advirtió que El Salvador registra actividad sísmica todos los días y remarcó la necesidad de evaluar la seguridad de los nuevos edificios. (Foto cortesía Diálogo 21)

El sector de la construcción representa actualmente más del 30% del producto interno bruto y genera más de 165,000 empleos. Según Canales, las leyes y normativas se han adecuado a las condiciones específicas del país, permitiendo que la industria incorpore nuevos indicadores antisísmicos: “Las instituciones, las leyes y las normativas se están creando y actualizando. El Salvador ha tenido un repunte en la construcción en altura, lo que implica nuevos desafíos y responsabilidades”, sostuvo el director gremial.

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La planificación urbana y la movilidad también forman parte del análisis. Rodríguez mencionó que la infraestructura vial avanza en paralelo al desarrollo inmobiliario, con proyectos como el viaducto de Los Chorros y el impulso de alternativas de transporte como el Metrobús, el Tren del Pacífico y el metrocable. La integración de estos proyectos responde a una visión de sostenibilidad.

FESIARA advirtió que El Salvador registra actividad sísmica todos los días y remarcó la necesidad de evaluar la seguridad de los nuevos edificios. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

En cuanto a la preparación de los nuevos edificios para soportar terremotos, Rodríguez afirmó: “Los equipos multidisciplinarios de todas las ingenierías y la arquitectura que participan en estos proyectos son garantes, con su conocimiento y la aplicación de la normativa, de que esta infraestructura será resiliente”. Añadió que la resiliencia no significa ausencia de daños, sino la capacidad de las estructuras para absorber la energía sísmica sin colapsar.

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El gremio impulsa la formación y actualización permanente de sus profesionales. El próximo congreso “Diseñando y construyendo un futuro sostenible” reunirá a académicos, estudiantes, expertos internacionales para debatir los retos y avances en sostenibilidad, medio ambiente e inteligencia artificial aplicada a la construcción.