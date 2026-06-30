República Dominicana

Un vuelo humanitario traslada a 65 evacuados desde Venezuela hasta Santo Domingo

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el grupo incluye 55 dominicanos, nueve venezolanos y un ciudadano estadounidense, y que viajó con Sky High desde Valencia hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas

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Ilustración de un avión volando entre continentes, dos manos sostienen pasaportes y un globo terráqueo con una ruta marcada.
El MIREX activó la operación por instrucciones del presidente Luis Abinader y en coordinación con las autoridades venezolanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un contingente de 65 personas procedentes de Venezuela aterrizó el lunes en República Dominicana luego de verse afectado por los recientes terremotos que sacudieron el país suramericano.

Entre los pasajeros evacuados se encuentran 55 dominicanos, nueve venezolanos y un ciudadano estadounidense, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La llegada se produjo en medio de una emergencia humanitaria tras los dos sismos que, según cifras oficiales, causaron al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos la semana pasada en Venezuela.

El grupo fue trasladado en un vuelo de la aerolínea Sky High, que partió desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo.

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Apoyo internacional y operación de rescate

Este traslado humanitario se realizó bajo la coordinación del presidente dominicano, Luis Abinader, junto a las autoridades venezolanas. La operación se enmarca en la ‘Operación Quisqueya Solidaria 2026’, una iniciativa que ha permitido el despliegue de equipos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria para la población venezolana.

El domingo, el gobierno dominicano reforzó su apoyo al enviar un nuevo grupo de especialistas en rescate hacia las regiones más afectadas. Además de la evacuación, la misión incluye el envío de material de apoyo y asistencia a ciudadanos afectados por la catástrofe.

Situación en las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela

Algunas personas que arribaron a República Dominicana relataron la gravedad de la situación en Venezuela. Leomaris Soto, venezolana nacionalizada dominicana, advirtió a los medios que “hay muchos niños que fueron los que más sufrieron” tras los sismos.

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Según su testimonio, “hay personas que todavía no han podido regresar a sus casas porque los sectores quedaron fracturados, especialmente en el área de Caracas”.

Soto añadió que “los hospitales en las zonas afectadas necesitan de todo” y que muchas familias permanecen en refugios temporales debido a la destrucción o el grave daño de sus viviendas.

El equipo de búsqueda y rescate enviado por República Dominicana a Venezuela llegó por la tarde el jueves (PresidenciaRD)
El equipo de búsqueda y rescate enviado por República Dominicana a Venezuela llegó por la tarde el jueves (PresidenciaRD)

Explicó que aún existen sectores donde la asistencia médica no ha llegado y que el acceso a ayuda continúa siendo limitado para algunos damnificados.

¿Qué sucedió con los dominicanos y otros evacuados desde Venezuela?

El grupo de 65 personas evacuadas desde Venezuela fue recibido en Santo Domingo tras los terremotos que devastaron varias regiones de ese país.

La mayoría son ciudadanos dominicanos que residían en zonas afectadas, así como algunos venezolanos y un estadounidense, quienes fueron trasladados en un vuelo humanitario gestionado por autoridades dominicanas y venezolanas. La operación forma parte de un esfuerzo internacional de asistencia y rescate para apoyar a las víctimas del desastre.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso de continuar prestando ayuda a la población venezolana mientras persista la emergencia.

La coordinación bilateral ha sido fundamental para facilitar la evacuación y la llegada de recursos esenciales a quienes permanecen en las zonas impactadas por los sismos.

Otros evacuados

El pasado 28 de junio, República Dominicana evacuó a otros 31 nacionales desde Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 registrado el pasado 24 de junio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó el domingo que el traslado se realizó en las últimas horas mediante tres operaciones aéreas coordinadas junto al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, dentro de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves.

Los vuelos transportaron seis ciudadanos, trece atletas de la selección nacional de voleibol y doce jóvenes beisbolistas.

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