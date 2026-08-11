Australia marca un precedente mundial y garantiza un salario mínimo para repartidores

La Comisión de Trabajo Justo resolvió que, desde el 17 de agosto, quienes distribuyen comida y comestibles mediante apps tendrán una tarifa horaria base y cobertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los repartidores de plataformas en Australia cobrarán un mínimo de 31,30 dólares australianos por hora (USD 22,12) a partir del 17 de agosto, en una decisión de alcance nacional que fija nuevas reglas para el trabajo de entrega bajo demanda. Según informó el periódico británico The Guardian, la resolución también obliga a las empresas a garantizar cobertura por accidentes personales durante la actividad.

La medida fue dictada este martes 11 de agosto por la Comisión de Trabajo Justo de Australia y abarca a quienes realizan entregas de alimentos, bebidas y comestibles para plataformas digitales. De acuerdo con el medio europeo, el nuevo esquema busca establecer un piso de protección para una actividad marcada por la flexibilidad y por reclamos sostenidos sobre ingresos y seguridad.

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Qué establece la nueva orden

Las regulaciones laborales en Australia establecen un salario mínimo de 31,30 dólares australianos por hora y cobertura de accidentes para repartidores de plataformas digitales, con vigencia desde el 17 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución fija tarifas mínimas de entre 31,30 y 32 dólares australianos por hora según el tipo de vehículo que utilice cada trabajador. El valor inicial equivale a unos US$ 22,05 o 16,35 libras esterlinas (USD 22,07), de acuerdo con los datos publicados por The Guardian.

Ese ingreso mínimo fue diseñado para cubrir también los períodos en los que el repartidor no concreta una entrega, como la espera en un restaurante o comercio. La nueva escala, además, sumará 50 centavos desde el 1 de enero de 2027.

La decisión alcanza a plataformas de reparto bajo demanda que comercializan comida, bebidas o productos de almacén. También comprende a las personas contratadas de forma eventual para realizar esas entregas, más allá de que la solicitud original surgió de un acuerdo entre actores puntuales del sector.

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El acuerdo entre sindicato y plataformas

Los repartidores de plataformas en Australia cobrarán al menos 31,30 dólares australianos por hora desde el 17 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud conjunta fue presentada en 2024 por el sindicato Transport Workers’ Union y dos reconocidas plataformas, después de años de conversaciones. Según detalló el medio, el proceso incluyó la recepción de presentaciones públicas de trabajadores y empresas interesadas.

En un comunicado conjunto, el sindicato y las plataformas sostuvieron que las nuevas normas crearán “una red de seguridad para cientos de miles de trabajadores” sin eliminar la flexibilidad propia de este tipo de empleo.

El secretario nacional del Transport Workers’ Union, Michael Kaine, definió los estándares como “líderes a nivel mundial”. El acuerdo, de todos modos, habría implicado concesiones de ambas partes, entre ellas la aceptación sindical de la categoría “similar a empleado” para describir a estos trabajadores.

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Seguros, licencias y reforma laboral

La autoridad laboral dictó una decisión de alcance nacional que define tarifas mínimas según el vehículo y exige que las empresas organicen una cobertura por accidentes (Imagen ilustrativa Infobae)

La orden también distribuye responsabilidades sobre los seguros. Los repartidores deberán mantener la cobertura frente a daños a terceros para los vehículos que utilicen. Eso implica que, si causan un choque y dañan otro vehículo, la plataforma no responderá por ese costo.

A la vez, las empresas deberán organizar y pagar un seguro por accidentes personales que ofrezca “un nivel mínimo razonable de cobertura” para sus trabajadores. El alcance exacto de esa fórmula quedó sujeto a interpretación, según observaciones previas de expertos citadas por The Guardian.

Las nuevas reglas incluyen además procedimientos más claros para resolver disputas y el derecho a tomarse licencias sin goce de sueldo. El paquete regulatorio se apoya en la reforma laboral impulsada en 2023 por el gobierno del primer ministro australiano Anthony Albanese, que otorgó nuevas facultades al árbitro laboral para fijar estándares mínimos en la economía de plataformas.

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La ministra de Relaciones Laborales, Amanda Rishworth, calificó la orden como “un hito”. En su declaración, sostuvo que la resolución representa un avance en la protección de los trabajadores de reparto y evita que deban elegir entre flexibilidad y condiciones más justas.

Con entrada en vigor prevista para el 17 de agosto, la resolución coloca a Australia entre los países que avanzan con reglas específicas para el reparto por aplicación. El nuevo esquema regirá sobre un sector que reúne a cientos de miles de personas y que ahora contará con un piso salarial y nuevas coberturas formales.