El Gobierno dominicano afirma que más del 90% de la recaudación fiscal recaerá en la población más rica

Magín Díaz afirmó ante el Congreso Nacional que más del 90% de la recaudación del proyecto de ley recaerá en la población con mayor riqueza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, detalló ante el Congreso Nacional que más del 90% de la recaudación estimada en el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional recaerá en la población con mayor riqueza.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que la propuesta, elaborada por el Poder Ejecutivo, busca aplicar criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social para garantizar la estabilidad económica del país.

“El 90% de la recaudación estimada, que se ubica entre RD 40,000 millones y RD 50,000 millones (aproximadamente a $862 millones), provendrá del 1% más rico de la población”, explicó Díaz. Según el ministro, esta estructura fiscal evita trasladar la carga tributaria a la clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a los sectores vulnerables.

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El Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional fue presentado por el Poder Ejecutivo con criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El encuentro, realizado en la sede del Senado de la República, reunió a legisladores de la comisión bicameral encargada de analizar la iniciativa. Díaz expuso que el proyecto fue formulado como una propuesta “razonable y equitativa”, luego de un riguroso análisis técnico. “Venimos al Congreso con una propuesta seria, bien pensada y factible en el contexto actual. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos”, expresó el ministro.

El funcionario también enfatizó que el proyecto no contempla modificaciones al ITBIS ni afectaciones a las mipymes. Las medidas buscan fortalecer la capacidad del Estado para contener el déficit fiscal, sostener subsidios y proteger a la población ante la situación internacional.

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Un aspecto central de la propuesta es la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Díaz anunció que el Poder Ejecutivo implementará un sistema de rendición de cuentas, con el objetivo de que la ciudadanía pueda “conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados”.

El ministro de Hacienda y Economía señaló que la recaudación estimada se ubicará entre RD 40,000 millones y RD 50,000 millones y provendrá del 1% más rico de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la sesión, participaron senadores y diputados de distintos partidos, quienes plantearon sus inquietudes y recibieron respuestas del ministro. También asistieron ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes manifestaron su perspectiva sobre la iniciativa presentada por el presidente Luis Abinader.

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Díaz reiteró la apertura al diálogo y la disposición del Ministerio de Hacienda y Economía a acompañar el debate legislativo con información precisa y datos verificables. “El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables”, concluyó.