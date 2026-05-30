Costa Rica

Diputados de Costa Rica aprueban calendario de recesos para el primer periodo legislativo

El parlamento respaldó una moción que establece pausas de sesiones y suspensión de plazos legales entre julio de 2026 y marzo de 2027, fijando los días de asueto desde el primer mes de labores de los diputados

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La Asamblea Legislativa aprobó el primer calendario de recesos del período 2026-2027 con 53 votos a favor en sesión plenaria. (Foto cortesía Amcham Costa Rica)
La Asamblea Legislativa aprobó el primer calendario de recesos del período 2026-2027 con 53 votos a favor en sesión plenaria. (Foto cortesía Amcham Costa Rica)

La Asamblea Legislativa aprobó, con 53 votos, su primer calendario de recesos del período 2026-2027, una decisión que suspenderá sesiones y plazos entre julio de 2026 y marzo de 2027 y que deja definidos desde el primer mes de trabajo los días libres del Congreso para medio año, fin de año y Semana Santa.

La moción fija 16 días de receso y suma tres feriados, para un total de cuatro semanas sin actividad legislativa. Durante esos períodos se suspenden los plazos legales y reglamentarios, así como las sesiones del plenario y de las comisiones.

El acuerdo fue votado antes del cierre de la sesión del plenario de este jueves 28 de mayo. Dos diputaciones se opusieron: el liberacionista Eder Hernández Ulloa y la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Otros dos legisladores no estaban presentes al momento de la votación, por lo que la moción recibió el respaldo de 53 congresistas de un total de 57.

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Retrato de un hombre en traje azul oscuro y una mujer en blazer rojo. Ambos sonríen y miran al frente sobre un fondo blanco liso.
Eder Hernández y Claudia Dobles no votaron para decidir el cronograma de recesos de la Asamblea Legislativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer receso coincidirá con las vacaciones escolares de julio

Según la moción leída por Gerald Bogantes Rivera, primer secretario del directorio legislativo, el primer receso irá del 6 al 10 de julio de 2026. Ese tramo coincide con la primera semana de vacaciones de medio período del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, previstas del 6 al 17 de julio.

El segundo receso abarcará del 21 al 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el texto aprobado, el último día laboral del año será el viernes 18 de diciembre y los diputados retomarán sus funciones el lunes 4 de enero de 2027.

La tercera pausa quedó programada del 22 al 24 de marzo de 2027. A esos tres días se agregan los feriados de Jueves y Viernes Santos, 25 y 26 de marzo, por lo que la actividad legislativa se reanudará el lunes 29 de marzo.

El primer receso legislativo coincidirá con las vacaciones escolares del Ministerio de Educación Pública en julio de 2026. Fuente: MEP
El primer receso legislativo coincidirá con las vacaciones escolares del Ministerio de Educación Pública en julio de 2026. Fuente: MEP

La votación llegó cuando el Congreso cerraba su primer mes de funciones

La definición del calendario de recesos se produjo cuando concluía el primer mes de trabajo de los diputados electos en febrero y que comenzaron funciones el 1 de mayo. La Asamblea cumple un mes de labores a inicios de junio.

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El acuerdo mantiene una práctica que ya venía del período anterior, cuando los recesos de Días Santos, medio año y Navidad y Año Nuevo se aprobaron cada año. En esta ocasión, los nuevos diputados dejaron resueltas sus vacaciones de los próximos meses apenas iniciado el período 2026-2030.

Según la moción de orden sometida al plenario, durante los recesos cesará toda la actividad legislativa. Eso incluye tanto las sesiones del plenario como las de comisiones y la suspensión de todos los plazos legales y reglamentarios.

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