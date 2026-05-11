Costa Rica

El mercado laboral costarricense refleja profundas disparidades y una alta tasa de informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos

El informe trimestral revela que la brecha en las condiciones de empleo, desempleo e informalidad varía significativamente por región, con la Huetar Caribe enfrentando los mayores desafíos y la Central la mejor estabilidad

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Mercado callejero con multitud de personas, puestos bajo sombrillas coloridas vendiendo frutas, verduras y ropa, con edificios coloniales y modernos al fondo bajo un cielo nublado.
La informalidad laboral afecta al 38.2% de la fuerza de trabajo del país. Este fenómeno resulta especialmente elevado entre trabajadores independientes: el 85.4% de ese colectivo tiene empleos informales, frente al 22.2% de los asalariados.

Las disparidades en el mercado laboral costarricense quedaron expuestas tras los resultados del primer trimestre de 2026, según el informe más reciente de la Encuesta Continua de Empleo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) difundido por la entidad este lunes.

Las cifras señalan que las condiciones de empleo, desempleo e informalidad difieren considerablemente dependiendo de la región, el género y el nivel educativo de la población.

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La región Central se mantiene como la de mayor tasa de ocupación, con un 51.5%, y una tasa de desempleo del 6.4%. En contraposición, la región Huetar Caribe registra el mayor desafío: un 44% de ocupación y una desocupación que alcanza el 10.6%.

Otras regiones como Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Norte presentan cifras intermedias, aunque ninguna equipara la estabilidad evidenciada en la región Central.

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El análisis del INEC indica que 164 mil personas se encuentran desempleadas en el país. De este grupo, el 56% son hombres y el 44% mujeres.

El 84.2% de quienes buscan empleo tiene experiencia laboral anterior y más de la mitad son menores de 35 años. Además, más del 40% de los desempleados no terminó la secundaria.

Diez personas en una oficina pública costarricense. Cinco de pie con laptops y carpetas a la izquierda. Cinco sentadas o de pie con papeles a la derecha. Mapa de Costa Rica y gráficos en la pared.
Un grupo diverso de profesionales se divide en dos equipos en una oficina pública costarricense, mostrando contrastes en su enfoque hacia el análisis de documentos y datos, con un gran mapa del país en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias regionales y género en el acceso al empleo

La encuesta identifica que las condiciones laborales varían tanto por regiones como por género. La tasa de participación de los hombres es del 66.6%, frente al 41.6% de las mujeres. El desempleo afecta al 8.1% de las mujeres y al 6.4% de los hombres, lo que mantiene una brecha significativa en el acceso al puesto de trabajo.

En el país hay 2,155,040 personas ocupadas, de las cuales el 74.6% trabaja bajo relación de dependencia y el 25.4% como independientes. Un dato actual es que el 9.1% de los asalariados desempeña funciones mediante teletrabajo, reflejando la adaptación a nuevas modalidades laborales. Más de la mitad de la fuerza laboral tiene secundaria completa o estudios superiores, y el 66.9% cumple jornadas de entre 40 y 48 horas semanales.

Infografía del empleo en Costa Rica, con personas esperando por trabajo y una cadena rota. Muestra cifras de desempleo y subempleo, y su impacto en mujeres y jóvenes.
Infografía muestra que Costa Rica mantiene un desempleo del 9,6% y un subempleo del 15,3%, con desafíos acentuados en mujeres y jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informalidad y personas fuera de la fuerza laboral

La informalidad laboral afecta al 38.2% de la fuerza de trabajo del país. Este fenómeno resulta especialmente elevado entre trabajadores independientes: el 85.4% de ese colectivo tiene empleos informales, frente al 22.2% de los asalariados. La tasa global de ocupación en Costa Rica es del 50.3%.

El estudio revela que casi dos millones de personas se mantienen fuera de la fuerza laboral. De ellas, solo el 2.5% está disponible para trabajar, aunque encuentra obstáculos o está desmotivada tras intentarlo.

El análisis del INEC indica que 164 mil personas se encuentran desempleadas en el país. De este grupo, el 56% son hombres y el 44% mujeres. (Foto: Redes sociales)
El análisis del INEC indica que 164 mil personas se encuentran desempleadas en el país. De este grupo, el 56% son hombres y el 44% mujeres. (Foto: Redes sociales)

El resto, el 97.5%, permanece prácticamente desvinculado del mercado laboral formal. Las causas principales son obligaciones familiares, motivos personales, edad avanzada, discapacidad, enfermedad o, en menor proporción, falta de interés o imposibilidad para trabajar.

El informe trimestral del INEC proporciona una visión fiel de los retos para ingresar al empleo formal y avanzar hacia la profesionalización y la disminución de la desigualdad en el mercado laboral costarricense.

Los datos registrados evidencian la magnitud de la informalidad y la necesidad de políticas diferenciadas para atender las características de cada sector y región.

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