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El negociador jefe de Ucrania se reunirá con el enviado especial de Donald Trump en Miami

Un encuentro entre altos representantes diplomáticos de ambos países está previsto mientras las gestiones para poner fin al conflicto militar siguen estancadas y crece la presión por el papel internacional en la crisis

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El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, prepara una reunión en Miami con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff para abordar la situación del conflicto. (REUTERS/Maksym Kishka/File Photo)
El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, prepara una reunión en Miami con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff para abordar la situación del conflicto. (REUTERS/Maksym Kishka/File Photo)

El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, tiene previsto viajar a Miami esta semana para reunirse con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, según personas familiarizadas con el asunto, entre ellas un funcionario de la Casa Blanca que habló con la agencia de noticias Bloomberg bajo condición de anonimato.

Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania atraviesan un punto muerto. En semanas recientes, el conflicto ha perdido protagonismo frente a las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, que han disparado los precios mundiales de la energía.

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El presidente ruso Vladímir Putin no ha dado señales de ceder en sus exigencias territoriales sobre partes de la región oriental ucraniana de Donetsk que Moscú no ha logrado capturar en el campo de batalla, en una guerra que ya entra en su quinto año. Moscú exige la retirada de las tropas ucranianas de esa región, mientras que Kiev se niega a ceder territorio bajo su control ni a reconocer las tierras ilegalmente ocupadas.

Rondas anteriores de negociaciones avanzaron en varios frentes, pero el estatus de Donetsk y los detalles de las garantías de seguridad que los aliados ofrecerían a Ucrania siguen siendo los principales obstáculos. Kiev había esperado que Witkoff viajara a Ucrania junto al también enviado Jared Kushner, aunque esa posibilidad está en duda.

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En una entrevista reciente con Bloomberg News, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky confirmó que ambos habían sido invitados, pero que aún no habían confirmado la visita, si bien mantenían contacto con sus contrapartes ucranianas.

Kiev ofreció a Moscú una tregua esta semana, pero el ejército ruso continuó las hostilidades y los bombardeos durante el miércoles, tras ataques nocturnos contra varias ciudades ucranianas. La escalada eleva la tensión de cara a la propia demanda unilateral de alto el fuego que Putin ha planteado para el desfile anual del Día de la Victoria, el 9 de mayo, en Moscú. La portavoz de Umerov, Diana Davitian, declinó hacer comentarios sobre el viaje.

Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania están estancadas mientras el tema pierde relevancia frente a otras crisis internacionales como las tensiones en Oriente Medio.
Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania están estancadas mientras el tema pierde relevancia frente a otras crisis internacionales como las tensiones en Oriente Medio.

El viaje de Umerov se produce en medio de un escándalo de corrupción que se desarrolla en Ucrania desde el año pasado e involucra a varios exaliados y aliados actuales de Zelensky. La semana pasada, el medio ucraniano Ukrayinska Pravda —reconocido por su periodismo de investigación— publicó grabaciones de conversaciones de algunos colaboradores del presidente, que según el medio fueron realizadas por las autoridades anticorrupción del país. Entre las voces registradas figura la de Umerov.

Tras conocerse la investigación, legisladores ucranianos citaron a Umerov a comparecer ante el Parlamento. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa indicó que el funcionario no puede asistir debido a su viaje al exterior, según informó Ukrayinska Pravda. El servicio de prensa de Umerov señaló que la autenticidad de las grabaciones debe ser verificada por las autoridades competentes.

(Con información de Bloomberg)

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