Esclusas centenarias de Gatún entran en reacondicionamiento desde este lunes sin afectar paso de buques

Un camión transportador de automóviles cruza las esclusas mientras trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá realizan labores de mantenimiento en las esclusas de Pedro Miguel, durante una visita de prensa al Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 30 de mayo de 2025. REUTERS/Enea Lebrun

Las esclusas centenarias de Gatún, en el Canal de Panamá, entraron esta semana en una etapa clave de reacondicionamiento. El proceso incluye la sustitución de seis válvulas esenciales para la operatividad de la vía interoceánica, según reportó la agencia EFE. Estas tareas forman parte de un programa de mantenimiento general que demanda más de 500 millones de dólares anuales, según informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El Canal de Panamá es una infraestructura estratégica para el comercio global. Inaugurado en 1914, el canal conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico a través de 82 kilómetros de extensión. Permite que los barcos eviten el extenso y peligroso viaje alrededor del extremo sur de Sudamérica por el cabo de Hornos, lo que reduce las distancias y los costos logísticos para el transporte marítimo internacional. Por esta vía transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, consolidándose como una de las rutas marítimas más transitadas y de mayor relevancia económica del planeta.

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El canal opera con un sistema de esclusas que eleva los barcos desde el nivel del mar hasta el lago Gatún, a unos 26 metros sobre el nivel del mar, y luego los desciende hasta el otro océano. Este sistema es posible gracias a la abundancia de agua dulce, lo que convierte al canal en el único de su tipo en el mundo. La infraestructura cuenta con cinco esclusas: tres centenarias que funcionan desde 1914 y dos adicionales que forman parte de la ampliación inaugurada en 2016, conocidas como esclusas Neopanamax.

Un trabajador de la Autoridad del Canal de Panamá suelda y repara una cámara de esclusa seca durante una visita de prensa mientras se realizan trabajos de mantenimiento en las esclusas de Gatún en el Canal de Panamá, en Colón, Panamá, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

En el caso puntual de Gatún, la intervención se concentra en las compuertas 33 y 34. El ingeniero de reacondicionamiento Wilfredo Yao, de la ACP, detalló a EFE que cuatro de las seis válvulas reemplazadas presentaban daños que podían provocar fugas y pérdidas de agua. “Cada válvula que no funcione correctamente representa una pérdida de agua que afecta tanto al lago como al país”, explicó Yao, quien suma casi tres décadas de trabajo en la entidad. El especialista subrayó que el mantenimiento intensivo es fundamental para preservar la operatividad de estructuras centenarias.

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El proceso se ejecuta en cámara seca, con el recinto vaciado temporalmente para permitir el acceso seguro a zonas normalmente sumergidas. Estas tareas se programan aproximadamente una vez al año en distintas cámaras, de acuerdo con la planificación de la Autoridad del Canal de Panamá, que busca garantizar la continuidad del tránsito de buques sin interrupciones.

Las esclusas centenarias, conocidas como panamax, cuentan con 12 de las 14 cámaras totales del canal. Cada cámara mide 304.8 metros de largo y 33.5 metros de ancho, y requiere 101,000 metros cúbicos de agua para llenarse. En total, el canal original dispone de 46 compuertas de bisagra, cada una de 19.8 metros de ancho y 2.1 metros de grosor, con alturas entre 14.3 y 24.9 metros, según el nivel en el que se ubican.

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Trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá realizan labores de mantenimiento cerca de las esclusas durante una visita de prensa mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en las esclusas de Gatún en el Canal de Panamá, en Colón, Panamá, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Por el Canal de Panamá cruzan anualmente miles de embarcaciones de diferentes tamaños y banderas. Durante el año fiscal 2025, los tránsitos sumaron 13,404, según datos oficiales de la ACP. Los ingresos alcanzaron los 5,705 millones de dólares, un incremento del 14.4 % respecto al año anterior. La vía conecta 180 rutas marítimas y enlaza 1,920 puertos de 170 países. El principal usuario es Estados Unidos, que concentra alrededor del 70 % de la carga, seguido de China y Japón.

“Todas estas compuertas que ustedes ven aquí, dentro del canal, son originales que se fabricaron en sitio”, subrayó Yao en declaraciones recogidas por EFE. El ingeniero insistió en la importancia de invertir “mucho mantenimiento, a conciencia”, para preservar la longevidad de la infraestructura.

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Trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá realizan labores de mantenimiento dentro de las esclusas durante una visita de prensa mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en las esclusas de Gatún en el Canal de Panamá, en Colón, Panamá, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El sistema de esclusas y el tránsito controlado de buques han permitido que el Canal de Panamá se mantenga como un pilar logístico fundamental para la economía panameña y para el comercio marítimo internacional. Cada intervención técnica, como la que se desarrolla actualmente en Gatún, busca garantizar la eficiencia y la seguridad operativa del canal, en un contexto global donde el transporte marítimo sigue siendo esencial para el intercambio de bienes.