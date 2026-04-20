República Dominicana

La película ‘Melodrama’ expone barreras sociales que enfrentan migrantes haitianos en República Dominicana

El filme dirigido por Andrés Farías retrata cómo el rechazo y los prejuicios afectan la vida de quienes desafían la tradición familiar ante la migración, mostrando las consecuencias humanas de una realidad cotidiana en la isla

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USA9995. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 19/04/2026.- El actor nacido en Haití Jimmy Jean-Louis (i) y el director de la película 'Melodrama', Andrés Farias, posan durante una entrevista con EFE este viernes en Miami (Estados Unidos). Un amor prohibido entre una anciana viuda de República Dominicana y un migrante procedente de Haití fue el tema central que Farías eligió para reflejar la complicada relación entre ambos países, en su película 'Melodrama'. EFE/ Alberto Boal
USA9995. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 19/04/2026.- El actor nacido en Haití Jimmy Jean-Louis (i) y el director de la película 'Melodrama', Andrés Farias, posan durante una entrevista con EFE este viernes en Miami (Estados Unidos). Un amor prohibido entre una anciana viuda de República Dominicana y un migrante procedente de Haití fue el tema central que Farías eligió para reflejar la complicada relación entre ambos países, en su película 'Melodrama'. EFE/ Alberto Boal

La reciente proyección de ‘Melodrama’ en el Miami Film Festival puso en primer plano la vida de los migrantes haitianos en República Dominicana y cómo los lazos personales enfrentan barreras sociales. La película, dirigida por Andrés Farías, aborda el rechazo y los prejuicios que emergen cuando una viuda dominicana se enamora de un obrero haitiano, un tema que, en palabras de su director, refleja una problemática cotidiana en la isla.

A través de la historia de Sonia, interpretada por Mercedes Morales, y Aimé, encarnado por Jimmy Jean-Louis, el largometraje presenta las dificultades emocionales y sociales que conlleva desafiar las normas familiares y comunitarias. El conflicto se agrava cuando la hija de Sonia y su círculo rechazan la relación, una situación que expone las tensiones existentes en muchas familias dominicanas ante la presencia migrante.

El trasfondo de una crisis que trasciende el amor

La película parte de un hecho concreto: cientos de miles de haitianos han cruzado la frontera en busca de mejores condiciones de vida, mientras la política migratoria dominicana se ha endurecido. Farías se inspiró en vivencias personales tras regresar a la isla y descubrir que su madre tenía un nuevo amor a los 80 años. El director afirma: “El sistema se come toda la parte humana y lo que representa no es solamente un número... es una familia, un proveedor, es una madre, un padre, un hermano”.

USA9994. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 19/04/2026.- Fotografía que muestra el cartel de la película 'Melodrama' del director Andrés Farias, este viernes en Miami (Estados Unidos). Un amor prohibido entre una anciana viuda de República Dominicana y un migrante procedente de Haití fue el tema central que Farías eligió para reflejar la complicada relación entre ambos países, en su película 'Melodrama'. EFE/ Alberto Boal
USA9994. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 19/04/2026.- Fotografía que muestra el cartel de la película 'Melodrama' del director Andrés Farias, este viernes en Miami (Estados Unidos). Un amor prohibido entre una anciana viuda de República Dominicana y un migrante procedente de Haití fue el tema central que Farías eligió para reflejar la complicada relación entre ambos países, en su película 'Melodrama'. EFE/ Alberto Boal

Este abordaje permite poner en primer plano la dimensión humana detrás de las cifras. Farías puntualizó: “hay muchas familias que se están separando”. Ejemplificó la situación con la experiencia de un padre deportado que deja hijos solos en casa y relaciones amorosas que deben terminar forzadamente. Esta es la realidad diaria de quienes migran desde Haití y se enfrentan continuamente al riesgo de expulsión.

La problemática migratoria en distintos escenarios

La presión sobre los migrantes se extiende más allá de República Dominicana. Farías mencionó que la situación es similar en otros países, como Estados Unidos, donde las redadas migratorias se han intensificado. El actor Jean-Louis reafirmó estas palabras, sosteniendo que “en todas partes te encuentras con el mismo tipo de situación: esa problemática migratoria en la que las personas se ven prácticamente obligadas a ocultarse, soportando una constante presión en su contra”.

La reciente proyección de ‘Melodrama’ en el Miami Film Festival puso en primer plano la vida de los migrantes haitianos en República Dominicana y cómo los lazos personales enfrentan barreras sociales.

A través del amor prohibido entre los protagonistas, la película ilustra la hostilidad social y el aislamiento que sienten los migrantes haitianos. El desprecio hacia Aimé, proveniente tanto de familiares como de otros migrantes, muestra las múltiples barreras que deben afrontar quienes buscan integrarse.

El cine como herramienta para el diálogo social

Durante su participación en el festival, Melodrama compitió en la sección Marimbas Award, que reúne películas internacionales que buscan promover el diálogo y el entendimiento. Jean-Louis expresó que la obra puede “abrir un canal” para que los espectadores inicien conversaciones sobre las divisiones entre Haití y República Dominicana, y acercar a ambos países en el futuro.

La actriz Sarah Jorge León remarcó el poder del arte para tratar estos temas: “No hay mejor herramienta para poder abrir las conversaciones difíciles que el arte; porque el arte, dentro de su poesía y su humanidad, toca las fibras del corazón”.

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