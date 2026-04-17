Emergencia climática en República Dominicana: Vaguada deja siete muertos y más de 30,000 desplazados

El desbordamiento del río Camú afectó al 95% de Villa Montellano, desplazando a más de 1,000 residentes y agravando la emergencia climática en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

La emergencia climática provocada por una vaguada persistente mantiene en vilo a la República Dominicana, donde el saldo asciende a siete fallecidos y más de 30,000 desplazados, según información oficial confirmada por EFE.

El fenómeno meteorológico ha generado lluvias intensas en gran parte del país, obligando a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) a intensificar la vigilancia y la respuesta ante el agravamiento de la situación.

La Defensa Civil, encabezada por Juan Salas, reportó que los operativos de rescate permitieron recuperar cinco cuerpos, cifra que se suma a los dos decesos previamente informados por la Cruz Roja y la Alcaldía de Santo Domingo Oeste.

Además, el COE notificó que al menos 30,500 personas han debido evacuar sus hogares, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables. El impacto material también es considerable: 6,500 viviendas presentan daños de diversa magnitud y unas 38 comunidades permanecen aisladas por la crecida de ríos y deslizamientos de tierra.

Una vaguada es un fenómeno meteorológico caracterizado por una zona de baja presión que favorece la formación de nubes y lluvias intensas, como las que afectan actualmente a República Dominicana (Cortesía: Instituto Dominicano de Meteorología)

El impacto del temporal sobre la infraestructura y los servicios básicos es crítico. En Santo Domingo, se han registrado cortes eléctricos extensos, mientras que la interrupción de clases y la reducción de la jornada laboral alteraron las actividades cotidianas. El estado de emergencia se ha extendido a varias provincias, dada la magnitud de la crisis.

El mapa de alertas emitido por las autoridades señala 21 provincias bajo nivel amarillo, incluidas el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Entre las demarcaciones con mayor vigilancia figuran Puerto Plata, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Monte Plata y Hato Mayor. Otras siete provincias se mantienen en alerta verde, conforme al último reporte de los organismos de emergencia.

Mapa oficial de alertas emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias, que muestra 21 provincias en alerta amarilla y 7 en alerta verde por los efectos de la vaguada en República Dominicana.

Avisos meteorológicos y vigilancia reforzada en provincias críticas

El INDOMET advirtió que las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en las próximas horas. El predictor José Medina, del Centro Nacional de Pronósticos, explicó que el ciclo diurno propiciará un aumento de las precipitaciones durante la tarde, sobre todo en las regiones nordeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las autoridades mantienen la vigilancia en provincias como:

Dajabón

Independencia

San Cristóbal

La Altagracia

A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán elevadas, debido a la combinación de alta humedad y radiación solar. En cuanto a la prevención, el COE dispuso la prohibición del uso de ríos y balnearios en zonas bajo alerta, y exhortó a la población a evitar el cruce de fuentes fluviales, tanto a pie como en vehículos, ante la fuerza de las corrientes.

José Medina, del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), presenta el informe del tiempo. Una vaguada sobre el país generará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Conoce las provincias en aviso y alerta por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

En el ámbito marítimo, las pequeñas embarcaciones en la costa atlántica deben permanecer en puerto, ya que la visibilidad se ha reducido y persiste el riesgo por vientos asociados a los aguaceros.

El organismo enfatizó que la población debe seguir únicamente los canales oficiales de las autoridades correspondientes y acatar sin excepción las recomendaciones de los cuerpos de socorro, para preservar la integridad física mientras la situación se mantenga bajo amenaza meteorológica.

De momento la emergencia sigue en evolución y los equipos de rescate se mantienen desplegados en los sectores más afectados. Las autoridades continúan el monitoreo constante y evaluarán la ampliación de las zonas bajo alerta según avance la vaguada.