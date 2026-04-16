República Dominicana

Gobierno dominicano reactiva el proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar

La reanudación del plan regulatorio establece nuevas directrices y mecanismos de control, buscando depurar y formalizar la operación de casas de apuestas, mientras la Dirección General de Impuestos Internos asume nuevas competencias de fiscalización

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El Gobierno dominicano oficializa la reactivación del proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar en todo el país. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El Gobierno dominicano oficializa la reactivación del proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar en todo el país. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El Gobierno dominicano oficializó la reactivación del proceso de regularización de bancas de lotería y operadores de juegos de azar en todo el país, tal como lo establece el Decreto núm. 197-26. El propósito central de esta medida es culminar la depuración y formalización de un sector que presenta un considerable número de solicitudes pendientes de validación.

La decisión surge tras el vencimiento de los plazos otorgados en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Hacienda y Economía, para que los operadores de bancas, puntos de venta, agencias y demás negocios vinculados a los juegos de azar se adecuaran a la normativa legal y tributaria vigente. Numerosos expedientes no lograron completar el proceso en esa etapa, lo que llevó a las autoridades a retomar la iniciativa y poner en marcha un nuevo ciclo de regularización.

Uno de los elementos clave de la disposición es el fortalecimiento del rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Según el decreto, la DGII tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento tributario de los operadores, así como la incorporación provisional de los establecimientos al régimen fiscal. Además, la DGII asumirá la responsabilidad de respaldar los procesos de fiscalización y control, con el fin de garantizar el respeto a la normativa en todos los niveles del sector.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) asume un rol clave en el control tributario y la incorporación provisional al régimen fiscal. (EFE/ Orlando Barría)
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) asume un rol clave en el control tributario y la incorporación provisional al régimen fiscal. (EFE/ Orlando Barría)

La pieza legal también reorganiza el Consejo Consultivo encargado de dar seguimiento al Plan Nacional de Regularización. Este organismo integrará a representantes de todas las instituciones involucradas en la supervisión y regulación de la industria del juego. La nueva estructura incluye delegados del Ministerio de Hacienda y Economía, la DGII, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), el administrador de la Lotería Nacional, dos miembros de su Consejo Consultivo, un delegado de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), un representante de los concesionarios, uno de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, otro de la Comisión Hípica Nacional, un representante de la Asociación de Casinos de Juegos y el arzobispo coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

El decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con el Consejo Consultivo, deberá elaborar y proponer los instrumentos normativos necesarios para facilitar la continuación efectiva del proceso de regularización. Mientras tanto, el administrador de la Lotería Nacional asumirá de manera temporal el rol de coordinador operativo, administrativo y de seguimiento de todo el proceso.

La medida firmada el 26 de marzo de 2026 también deroga el Decreto núm. 295-22, dejando sin efecto el esquema institucional anterior y consolidando un nuevo modelo para la supervisión de bancas de lotería, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y demás actividades de juegos de azar.

Vista aérea al atardecer de grandes edificios de gobierno junto a una autopista, con una ciudad costera y el mar azul bajo un cielo nublado
La coordinación de organismos estatales y representantes del sector permitirá asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y mejorar la recaudación tributaria. (Cortesía)

La reactivación del plan busca dar respuesta a una demanda pendiente tanto de los operadores como del Estado dominicano, que requiere un sector formal, fiscalizado y adaptado a las reglas vigentes. El nuevo esquema prevé la participación activa de todos los actores involucrados, lo que permitirá avanzar hacia una mayor transparencia y control en la industria.

El proceso de regularización, con la intervención de múltiples organismos estatales y representantes del sector, tiene como meta asegurar que cada establecimiento cumpla con las obligaciones legales y tributarias. Esto permitirá al Estado contar con información precisa y actualizada sobre el universo de bancas y operadores activos, facilitando la labor de fiscalización y mejorando la recaudación tributaria.

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