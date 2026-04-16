Nicaragua

Estados Unidos sancionó a los hijos de Daniel Ortega y golpeó una red de oro del régimen de Nicaragua

La administración estadounidense impuso sanciones a funcionarios, empresarios y siete compañías vinculadas al sector aurífero de Nicaragua, señalado como una de las principales fuentes de financiamiento del aparato político de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Guardar
Sanciones Nicaragua
Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante, figuran entre los nuevos sancionados de Estados Unidos.

Washington asestó este 16 de abril uno de los golpes más amplios contra la estructura económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua al sancionar a cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector del oro, una industria que Estados Unidos identifica como clave para sostener financieramente a la dictadura.

La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, incluye un elemento políticamente sensible: la designación de dos hijos de la pareja gobernante, señalados por Washington como parte del engranaje estatal que mantiene el control político y económico del país.

El régimen de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y de sus co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar fondos con los que mantener su poder político”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá apuntando contra las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen Murillo-Ortega”, agregó.

La sanción coloca en el centro del debate el papel del oro nicaragüense como sostén económico del régimen. Según el Tesoro, desde al menos 2020 el gobierno ha reorganizado ese sector en una “compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político”.

Vista aérea de una gran mina a cielo abierto con múltiples niveles escalonados, caminos de tierra, un embalse de residuos y colinas con vegetación escasa
El régimen nicaragüense ha encontrado en el oro una de sus principales fuentes de financiamiento, y enriquecimiento de la familia gobernante. (Foto archivo)

En ese esquema, Washington señala directamente a figuras ya sancionadas, como Laureano Ortega Murillo —quien ya había sido sancionado en 2019— y al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, como operadores clave de un sistema que canaliza ingresos hacia el núcleo del poder.

El nuevo paquete de sanciones amplía ese cerco al incluir a otros dos hijos del mandatario. Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para deportes, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, fueron designados por “ser funcionarios del Gobierno de Nicaragua o haber servido como tales en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

“La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja”, señala la nota oficial, que describe una dinámica de nepotismo en la que los hijos del matrimonio ocupan posiciones estratégicas.

Pero el núcleo de la ofensiva está en el oro.

La empresa estatal Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), ya sancionada desde 2022, aparece como eje de ese sistema. Según Washington, esta entidad controla qué compañías operan en el sector y canaliza las ganancias hacia actores privados aliados y operadores del régimen mediante pagos ilícitos.

El informe sostiene que “altos miembros de la dictadura se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro”, en un contexto en el que ese mineral se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas del país.

Un hombre con chaleco de seguridad y sombrero discute con otros en un sitio de minería, rodeados de pilas de tierra y material bajo cielo nublado
A la toma del plantel de la empresa estadounidense BHMB, de Palagüina, funcionarios de Minas llegaron acompañados de personas de origen chino, cuyas camisas los identificaban como trabajadores de la empresa Zhong Fu Development (Foto cortesía)

Entre las empresas ahora sancionadas figura Exportadora de Metales S.A. (EMSA), descrita como una compañía que compra oro en distintas regiones del país, lo procesa en Managua y lo vende en el mercado internacional, incluyendo Estados Unidos.

Según el Tesoro, las ganancias obtenidas “fueron transferidas electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua” y “posiblemente se utilizaron para equipar, entrenar y pagar los salarios de grupos paramilitares subordinados al gobierno nicaragüense”.

Otra de las piezas clave es Grupo Minero Xiloá S.A., señalada por operar como intermediaria en la compra de oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo mediante una red de empresas. Ese circuito, afirma Washington, permite “utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para legitimar fondos ilícitos”, que luego son reinvertidos en el sostenimiento del aparato político.

La lista incluye además a Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Brother Metal S.A., todas beneficiadas —según el Tesoro— con amplias concesiones mineras otorgadas por el régimen, pese a cuestionamientos sobre su trayectoria o capacidad técnica.

En paralelo, la acción apunta a empresas e individuos involucrados en la confiscación de activos de inversionistas estadounidenses, una práctica que Washington identifica como parte del mismo esquema.

El caso más emblemático es el de BHMB Mining Nicaragua S.A., cuya planta fue ocupada en 2025 por actores vinculados al régimen. “Los individuos irrumpieron en las instalaciones, expulsaron al personal de seguridad y asumieron el control físico de la propiedad”, detalla la nota. La empresa, añade, “no ha recibido compensación alguna”.

Entre los señalados por ese episodio figuran Zhong Fu Development S.A. y Santa Rita Mining Company S.A., así como el empresario Feiwu Bian y el representante legal Aníbal Vladimir Matus Buitrago, acusados de participar directamente en la toma.

La red se extiende a operadores administrativos y legales. El viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, fue sancionado como funcionario del gobierno, mientras que Nelson Francisco Sobalvarro y el abogado Lester Matus Tamariz fueron señalados por facilitar transferencias de concesiones y trámites notariales vinculados al sector.

El Departamento del Tesoro también describe una reconfiguración empresarial para evadir sanciones. Según la investigación, concesiones mineras fueron transferidas entre compañías antes y después de designaciones previas, en un intento de mantener operativas las actividades extractivas.

Las implicaciones de la medida son amplias. Todos los bienes e intereses de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y entidades de ese país realizar transacciones con ellos. Además, cualquier empresa en la que estas personas posean, directa o indirectamente, el 50% o más, también queda sujeta a las restricciones.

El Tesoro advierte que incluso actores extranjeros pueden verse afectados. Instituciones financieras que “faciliten una transacción significativa” con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias, incluyendo restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense.

La medida refuerza una estrategia sostenida de presión sobre Managua que se intensificó tras la represión de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Washington recuerda que, en los días posteriores a esas manifestaciones, “la dictadura fue responsable de la muerte violenta de casi 30 civiles nicaragüenses”, en el inicio de una crisis que se ha prolongado durante años.

Primer plano de dos hombres con traje oscuro y corbata dándose la mano. Detrás, se ven las banderas de Nicaragua y China
Otro hijo de Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, fue sancionado en 2019 como operador clave de un sistema que canaliza ingresos hacia el núcleo del poder. (Foto archivo)

A casi ocho años de ese punto de quiebre, el gobierno estadounidense sostiene que el régimen ha respondido con “persistente intransigencia y nuevos esfuerzos por suprimir los derechos de su población”.

El propio Tesoro lo deja claro al subrayar que el objetivo final de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento”. Pero en la práctica, el mensaje es directo: el sector aurífero, convertido en una de las principales cajas del régimen, está ahora en la mira.

“Mensaje de abril a la dictadura: Dept del Tesoro sanciona a Maurice y Daniel Edmundo Ortega, al vice Ministro de Minas y a dos testaferros. Igualmente al entramado de 7 empresas mineras beneficiadas por las confiscaciones recientes, estos casos han sido destapados recientemente”, reaccionó en X el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

Temas Relacionados

OroNicaraguaMineriaDaniel OrtegaHijos de Daniel Ortega

Últimas Noticias

Postuladora avala el avance de Consuelo Porras en la elección de fiscal general de Guatemala

El órgano encargado de revisar las candidaturas reconoció el desempeño de la actual jefa del Ministerio Público al otorgarle un puntaje elevado que le permite continuar en la etapa decisiva del proceso de selección

Postuladora avala el avance de Consuelo Porras en la elección de fiscal general de Guatemala

Gobierno dominicano reactiva el proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar

La reanudación del plan regulatorio establece nuevas directrices y mecanismos de control, buscando depurar y formalizar la operación de casas de apuestas, mientras la Dirección General de Impuestos Internos asume nuevas competencias de fiscalización

Gobierno dominicano reactiva el proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar

El Ministerio de Salud denuncia robo coordinado de medicinas en hospital infantil de Izabal, Guatemala

Las investigaciones oficiales identificaron la participación de empleados y vigilantes en la extracción sistemática de insumos médicos destinados principalmente a niños, lo que activó protocolos internos para esclarecer responsabilidades

El Ministerio de Salud denuncia robo coordinado de medicinas en hospital infantil de Izabal, Guatemala

Presidente de Panamá pide a contralor y procurador arreglar sus diferencias

El mandatario confirmó que habló por separado con ambos funcionarios en medio de la controversia institucional.

Presidente de Panamá pide a contralor y procurador arreglar sus diferencias

La falta de liquidez y diferentes desafíos impiden renovar el 70% de la flota del transporte colectivo en El Salvador

La disminución en la cantidad de unidades y pasajeros, junto al aumento de rutas informales, impacta la sostenibilidad del sector y agudiza los desafíos para empresarios y usuarios en el contexto económico actual.

La falta de liquidez y diferentes desafíos impiden renovar el 70% de la flota del transporte colectivo en El Salvador

TECNO

El gran arrepentimiento de Bill Gates cuando dejó Harvard: “Salí sin ser consciente de las desigualdades del mundo”

El gran arrepentimiento de Bill Gates cuando dejó Harvard: “Salí sin ser consciente de las desigualdades del mundo”

Buscar un lugar central, ajustar las antenas del router y más trucos para mejorar la velocidad del WiFi en casa

Por qué la IA te está haciendo trabajar más horas en lugar de ahorrarte tiempo

Lo jóvenes dan vida a lo retro: la música en CD y vinilo lucha contra el dominio del streaming

Meta en la mira: Comisión Europea advierte que su política de IA en WhatsApp viola las reglas de competencia

ENTRETENIMIENTO

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

Louis Tomlinson recordó sus días en One Direction: “Cuando alcanzamos la fama mundial, la percepción cambió”

De la cancha al set: las lecciones de LeBron James y Chalamet para triunfar bajo presión

Shannon Elizabeth, estrella de ‘American Pie’, da el salto a OnlyFans: “Un lado más sexy que nadie ha visto”

De la Segunda Guerra Mundial a The Dog Stars: cómo Ridley Scott transformó sus recuerdos de la infancia en cine

MUNDO

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Europa y la OTAN debatieron aumentar la producción de armas ante la presión de Estados Unidos y las amenazas de Rusia

Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah