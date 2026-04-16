República Dominicana inaugura Planta Renacer y consolida su liderazgo en economía circular en el Caribe

El presidente Luis Abinader participó en la inauguración del proyecto.

República Dominicana marca un nuevo rumbo en la gestión de residuos plásticos con la apertura de Planta Renacer, una instalación que promete transformar la industria del reciclaje y la economía circular en la región.

El proyecto, ubicado en San Pedro de Macorís, surge de una alianza estratégica entre Diesco e Invema y representa la primera planta del Caribe capaz de producir resina PET reciclada de grado alimenticio a partir de botellas usadas.

La operación de esta planta permitirá recuperar y procesar más de 124 millones de botellas cada año, con una capacidad mensual de 2.250 toneladas métricas. Este avance reduce la dependencia de importaciones y fortalece la cadena de valor del reciclaje en todo el país, garantizando una demanda sostenida de materia prima para la industria local.

La inauguración de Planta Renacer fortalece la apuesta de República Dominicana por la economía circular y la sostenibilidad ambiental, consolidando un modelo en el que los residuos plásticos se transforman en nuevas botellas.

En términos laborales, la puesta en marcha de Planta Renacer generará más de 500 empleos directos y hasta 5.000 empleos indirectos, beneficiando a cientos de familias y consolidando una red de recolección y transformación que abarca desde la producción hasta la logística y la gestión ambiental.

La iniciativa contempla, además, la creación de un centro de formación y un dispensario médico. También prevé la apertura de un museo interactivo dedicado a la educación ambiental y el desarrollo comunitario.

La inversión y el modelo de economía circular

El proyecto requirió una inversión superior a RD 3.000 millones de pesos y se desarrolla en la Zona Franca Quisqueya, un espacio renovado y modernizado tras años de abandono.

Según el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, la apertura de esta infraestructura confirma la visión de transformación económica impulsada por el presidente Luis Abinader, quien ha promovido la confianza en la inversión y la modernización industrial en foros internacionales.

Sanz Lovatón informó que el país superó los USD 5.000 millones en inversión extranjera directa y que marzo registró un récord en exportaciones, con casi USD 1.500 millones, cifras que atribuyó al liderazgo de Abinader. El funcionario sostuvo que la República Dominicana es un ejemplo de estabilidad y confianza para la inversión en la región.

El proyecto, ubicado en San Pedro de Macorís, surge de una alianza estratégica entre Diesco e Invema y representa la primera planta del Caribe capaz de producir resina PET reciclada de grado alimenticio a partir de botellas usadas.

Impacto ambiental y social de la planta

El director de Proindustria, Rafael Cruz, indicó que la planta simboliza una nueva etapa para la Zona Franca Quisqueya y para la provincia de San Pedro de Macorís, ahora convertida en un referente industrial y ambiental.

Cruz destacó la colaboración entre sector público y privado, señalando que la alianza entre Proindustria, Diesco e Invema demuestra cómo una visión compartida puede transformar residuos en oportunidades económicas y bienestar social.

El CEO de Diesco, Manuel Díez Cabral, aseguró que la tecnología avanzada y la inteligencia artificial de la planta permitirán procesar más de 1,5 millones de botellas diarias y reducir en 36.000 toneladas las emisiones anuales de CO₂. Anunció también una segunda fase orientada al reciclaje de tapas y etiquetas, con la meta de aprovechar el 100 % de las botellas PET recicladas.

La República Dominicana como hub regional de economía circular

El presidente de Invema, George Gatlin, destacó el triple impacto de la obra —social, económico y ambiental—, posicionando al país como hub de economía circular en el Caribe. Gatlin reclamó la necesidad de impulsar normativas para exigir un contenido reciclado mínimo nacional e incrementar el beneficio para las familias que viven del reciclaje.

La operación de esta planta permitirá recuperar y procesar más de 124 millones de botellas cada año, con una capacidad mensual de 2.250 toneladas métricas

La inauguración de Planta Renacer fortalece la apuesta de República Dominicana por la economía circular y la sostenibilidad ambiental, consolidando un modelo en el que los residuos plásticos se transforman en nuevas botellas, al tiempo que se generan empleos y se impulsa la educación ambiental y técnica en la comunidad.