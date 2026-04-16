16 años de cárcel para mujer que arrojó su recién nacido a una fosa séptica en El Salvador

El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate condena a 16 años de prisión a Rina Marlene por homicidio agravado imperfecto tras arrojar a su recién nacido a una fosa séptica. (Foto archivo Infobae 27/02/2019)

Una mujer identificada como Rina G. G. fue sentenciada a 16 años de prisión luego de que el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate acreditara que, arrojó a su recién nacido a una fosa séptica en el cantón San Isidro, distrito de Izalco, Sonsonate Este. Las autoridades determinaron que el hecho constituyó el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado .

El caso provocó impacto en la comunidad tras confirmarse que el menor había sobrevivido. Un residente del sector escuchó el llanto de un bebé proveniente de una fosa y dio aviso inmediato al puesto policial más cercano, lo que permitió a los agentes localizar al recién nacido al fondo de la letrina. El menor fue rescatado y trasladado al Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini, donde recibió la atención médica necesaria, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades locales.

La rápida intervención de un vecino y la Policía permitió el rescate con vida del recién nacido en el cantón San Isidro, Izalco, Sonsonate Este. (Foto cortesía Juzgado El Salvador)

Las pruebas recopiladas durante el proceso judicial confirmaron que RinaG. G. dio a luz en la letrina y, posteriormente, arrojó al bebé a la fosa séptica. Su captura se efectuó días después del suceso, permitiendo avanzar con la instrucción del caso y establecer la autoría material del delito.

De forma paralela, la causa judicial incluyó a Elenilson Z. V., identificado como pareja sentimental de la acusada y padre del menor, así como a su madre, Marta V. V. Ambos fueron investigados penal y civilmente, pero resultaron absueltos al no encontrarse pruebas que los relacionaran de manera directa con los hechos, según informó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.

𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝟯𝟱 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗮𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗵𝗶𝗷𝗼 (Foto archivo Infobae 17/07/2024)

Madre es condenada por el homicidio agravado de su bebé

Previamente, se registró un caso similar donde una mujer identificada únicamente como A. S. M. V. fue condenada a 35 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. El hecho ocurrió la noche del 30 de marzo de 2024 en una residencial ubicada en Santa Tecla, La Libertad.

Tras la catura de la mujer esta “acepto, cometí un error, me arrepiento”, expresó la imputada durante el proceso, tras haber aceptado que mató a su hijo y la manera en que le quitó la vida, en la residencial donde trabajaba como empleada doméstica.

Tras la vista pública realizada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, el juez del caso declaró culpable a la imputada, cuyo delito calificó como "neonaticidio", ya que el homicidio fue cometido en las primeras 24 horas del nacimiento del bebé.