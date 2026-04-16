El Salvador

16 años de cárcel para mujer que arrojó su recién nacido a una fosa séptica en El Salvador

El tribunal de Sonsonate impuso la condena después de comprobar que la acusada tras dar a luz arrojó a su hijo en una letrina; sin embargo, el menor sobrevivió debido a la intervención rápida de un vecino

Guardar
El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate condena a 16 años de prisión a Rina Marlene por homicidio agravado imperfecto tras arrojar a su recién nacido a una fosa séptica. (Foto archivo Infobae 27/02/2019)
El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate condena a 16 años de prisión a Rina Marlene por homicidio agravado imperfecto tras arrojar a su recién nacido a una fosa séptica. (Foto archivo Infobae 27/02/2019)

Una mujer identificada como Rina G. G. fue sentenciada a 16 años de prisión luego de que el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate acreditara que, arrojó a su recién nacido a una fosa séptica en el cantón San Isidro, distrito de Izalco, Sonsonate Este. Las autoridades determinaron que el hecho constituyó el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado .

El caso provocó impacto en la comunidad tras confirmarse que el menor había sobrevivido. Un residente del sector escuchó el llanto de un bebé proveniente de una fosa y dio aviso inmediato al puesto policial más cercano, lo que permitió a los agentes localizar al recién nacido al fondo de la letrina. El menor fue rescatado y trasladado al Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini, donde recibió la atención médica necesaria, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades locales.

La rápida intervención de un vecino y la Policía permitió el rescate con vida del recién nacido en el cantón San Isidro, Izalco, Sonsonate Este. (Foto cortesía Juzgado El Salvador)
La rápida intervención de un vecino y la Policía permitió el rescate con vida del recién nacido en el cantón San Isidro, Izalco, Sonsonate Este. (Foto cortesía Juzgado El Salvador)

Las pruebas recopiladas durante el proceso judicial confirmaron que RinaG. G. dio a luz en la letrina y, posteriormente, arrojó al bebé a la fosa séptica. Su captura se efectuó días después del suceso, permitiendo avanzar con la instrucción del caso y establecer la autoría material del delito.

De forma paralela, la causa judicial incluyó a Elenilson Z. V., identificado como pareja sentimental de la acusada y padre del menor, así como a su madre, Marta V. V. Ambos fueron investigados penal y civilmente, pero resultaron absueltos al no encontrarse pruebas que los relacionaran de manera directa con los hechos, según informó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.

𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝟯𝟱 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗮𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗵𝗶𝗷𝗼 (Foto archivo Infobae 17/07/2024)
𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝟯𝟱 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗮𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗵𝗶𝗷𝗼 (Foto archivo Infobae 17/07/2024)

Madre es condenada por el homicidio agravado de su bebé

Previamente, se registró un caso similar donde una mujer identificada únicamente como A. S. M. V. fue condenada a 35 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. El hecho ocurrió la noche del 30 de marzo de 2024 en una residencial ubicada en Santa Tecla, La Libertad.

Tras la catura de la mujer esta “acepto, cometí un error, me arrepiento”, expresó la imputada durante el proceso, tras haber aceptado que mató a su hijo y la manera en que le quitó la vida, en la residencial donde trabajaba como empleada doméstica.

Tras la vista pública realizada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, el juez del caso declaró culpable a la imputada, cuyo delito calificó como "neonaticidio", ya que el homicidio fue cometido en las primeras 24 horas del nacimiento del bebé.

Temas Relacionados

Tribunal Primero de Sentencia de SonsonateChalatenangoHomicidio AgravadoViolencia Infantil

Últimas Noticias

Postuladora avala el avance de Consuelo Porras en la elección de fiscal general de Guatemala

El órgano encargado de revisar las candidaturas reconoció el desempeño de la actual jefa del Ministerio Público al otorgarle un puntaje elevado que le permite continuar en la etapa decisiva del proceso de selección

Postuladora avala el avance de Consuelo Porras en la elección de fiscal general de Guatemala

Gobierno dominicano reactiva el proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar

La reanudación del plan regulatorio establece nuevas directrices y mecanismos de control, buscando depurar y formalizar la operación de casas de apuestas, mientras la Dirección General de Impuestos Internos asume nuevas competencias de fiscalización

Gobierno dominicano reactiva el proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar

El Ministerio de Salud denuncia robo coordinado de medicinas en hospital infantil de Izabal, Guatemala

Las investigaciones oficiales identificaron la participación de empleados y vigilantes en la extracción sistemática de insumos médicos destinados principalmente a niños, lo que activó protocolos internos para esclarecer responsabilidades

El Ministerio de Salud denuncia robo coordinado de medicinas en hospital infantil de Izabal, Guatemala

Presidente de Panamá pide a contralor y procurador arreglar sus diferencias

El mandatario confirmó que habló por separado con ambos funcionarios en medio de la controversia institucional.

Presidente de Panamá pide a contralor y procurador arreglar sus diferencias

La falta de liquidez y diferentes desafíos impiden renovar el 70% de la flota del transporte colectivo en El Salvador

La disminución en la cantidad de unidades y pasajeros, junto al aumento de rutas informales, impacta la sostenibilidad del sector y agudiza los desafíos para empresarios y usuarios en el contexto económico actual.

La falta de liquidez y diferentes desafíos impiden renovar el 70% de la flota del transporte colectivo en El Salvador

TECNO

Así son los nuevos procesadores de laptop que pueden usar desde familias hasta empresas

Así son los nuevos procesadores de laptop que pueden usar desde familias hasta empresas

El gran arrepentimiento de Bill Gates cuando dejó Harvard: “Salí sin ser consciente de las desigualdades del mundo”

Buscar un lugar central, ajustar las antenas del router y más trucos para mejorar la velocidad del WiFi en casa

Por qué la IA te está haciendo trabajar más horas en lugar de ahorrarte tiempo

Lo jóvenes dan vida a lo retro: la música en CD y vinilo lucha contra el dominio del streaming

ENTRETENIMIENTO

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

Louis Tomlinson recordó sus días en One Direction: “Cuando alcanzamos la fama mundial, la percepción cambió”

De la cancha al set: las lecciones de LeBron James y Chalamet para triunfar bajo presión

Shannon Elizabeth, estrella de ‘American Pie’, da el salto a OnlyFans: “Un lado más sexy que nadie ha visto”

De la Segunda Guerra Mundial a The Dog Stars: cómo Ridley Scott transformó sus recuerdos de la infancia en cine

MUNDO

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Europa y la OTAN debatieron aumentar la producción de armas ante la presión de Estados Unidos y las amenazas de Rusia

Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah