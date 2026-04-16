Honduras

Autoridades hondureñas buscan endurecer penas por feminicidio y extorsión

El gobierno presentó un paquete de cambios normativos con la finalidad de incrementar el castigo para delitos que afectan la integridad de las mujeres y la tranquilidad de familias, así como de sectores productivos en distintas regiones hondureñas

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El gobierno de Honduras propondrá reformas legales para endurecer las penas por feminicidio y extorsión ante el aumento de la violencia. (EFE/Gustavo Amador)
El gobierno de Honduras propondrá reformas legales para endurecer las penas por feminicidio y extorsión ante el aumento de la violencia. (EFE/Gustavo Amador)

Las autoridades hondureñas anunciaron el envío de un paquete de reformas legales al Congreso Nacional con el objetivo de endurecer las penas para los delitos de feminicidio y extorsión. La decisión surge tras un aumento reciente en la violencia contra la mujer, así como por el impacto negativo que la extorsión ha tenido sobre las familias y las zonas productivas del país.

En una conferencia realizada en Casa Presidencial, el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, informó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sesionó bajo la dirección del presidente Nasry Asfura para abordar distintas problemáticas en materia de seguridad. Entre los temas prioritarios, se incluyeron reformas al Código Penal orientadas a enfrentar con mayor rigor delitos como la extorsión y, de manera destacada, el endurecimiento de las penas aplicables a los feminicidios.

Según reportó Diario La Tribuna, Argueta subrayó que las modificaciones propuestas buscan transmitir un mensaje claro a la sociedad: “Vamos a proteger la vida de nuestra gente”. El funcionario explicó que uno de los temas centrales de la reunión fue la revisión de las penas contra quienes cometan feminicidio, para que los castigos sean más severos y disuasivos. Además, señaló que la discusión incluyó la búsqueda de mecanismos más efectivos para combatir la extorsión, un delito que ha golpeado tanto a hogares como a sectores productivos a nivel nacional.

La propuesta de endurecimiento de penas por extorsión responde al impacto negativo de este delito en familias y sectores productivos. (Foto: Redes sociales)
La propuesta de endurecimiento de penas por extorsión responde al impacto negativo de este delito en familias y sectores productivos. (Foto: Redes sociales)

En relación a la extorsión, Argueta adelantó que “las acciones deben ser inmediatas”, en referencia a la urgencia de aplicar medidas que frenen este flagelo que afecta a distintos ámbitos del país. El funcionario enfatizó la importancia de tomar decisiones prontas ante la gravedad del problema.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, también se abordó el fortalecimiento de la seguridad jurídica, en particular para el delito de usurpación. Se discutió la reactivación de la Comisión Interinstitucional y la revisión del sistema de medidas reguladoras de libertad, incluyendo la posibilidad de implementar grilletes electrónicos cuando la ley lo requiera.

El paquete de reformas contempla, además, acciones para reforzar la seguridad en el transporte público. Entre las propuestas, se encuentra la promoción de pagos con tarjetas digitales y el incremento de la presencia policial en barrios y colonias, con el objetivo de brindar mayor protección a la ciudadanía en su vida cotidiana.

Las reformas legales pretenden enviar un mensaje claro sobre la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía en Honduras. (EFE/Gustavo Amador)
Las reformas legales pretenden enviar un mensaje claro sobre la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía en Honduras. (EFE/Gustavo Amador)

Ruta legislativa y respaldo político a las reformas de seguridad

José Augusto Argueta aseguró que el plan de trabajo del gobierno es amplio y que su ejecución ya está en marcha, con el objetivo de responder a la demanda social de mayor seguridad. El funcionario subrayó que las iniciativas serán remitidas al Congreso Nacional, donde se someterán a un proceso de análisis legislativo que incluye propuestas relacionadas con el sistema penitenciario en todo el país.

Durante la presentación, también estuvo presente el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano. El legislador expresó su respaldo a las propuestas del Ejecutivo y reiteró el compromiso del Congreso para acompañar la discusión y aprobación de las reformas. Entre las primeras acciones previstas, se encuentran la ampliación del número de efectivos en seguridad, el refuerzo de los organismos responsables y la mejora en los sistemas de medición de homicidios.

Con este paquete de reformas, las autoridades buscan consolidar un marco legal y operativo más fuerte para enfrentar los delitos de feminicidio y extorsión, además de otras amenazas a la seguridad ciudadana en Honduras.

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