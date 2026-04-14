República Dominicana

Turismo en la República Dominicana alcanza un récord con 3,7 millones de visitantes en el primer trimestre de 2026

Los datos del Ministerio de Turismo señalan un crecimiento del 10.8 % respecto al inicio de 2025, reflejando una notable recuperación y consolidación del sector en el contexto económico caribeño actual

Guardar
La República Dominicana registró un récord de 3,7 millones de visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, según el Ministerio de Turismo. (EFE/ Orlando Barría)
La República Dominicana registró un récord de 3,7 millones de visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, según el Ministerio de Turismo. (EFE/ Orlando Barría)

Un aumento constante en la llegada de viajeros internacionales ha caracterizado el arranque de 2026 en la República Dominicana, que contabilizó 3,7 millones de visitantes en los primeros tres meses del año. Este volumen constituye el mayor registrado para un primer trimestre, con un repunte del 10.8 % respecto al mismo periodo anterior, según datos difundidos por el Ministerio de Turismo.

El ministro David Collado señaló que del total, 2.6 millones de personas ingresaron por la vía aérea y 1.1 millones arribaron gracias al auge de los cruceros. Marzo destacó por alcanzar 1.3 millones de llegadas, una cifra nunca antes vista para un solo mes, de acuerdo con el funcionario.

Estados Unidos se posicionó como el principal país de origen, aportando casi la mitad de los turistas en marzo, con el 45 % del total. Canadá contribuyó con el 23 %, mientras que Argentina y Colombia sumaron el 5 % y el 4 %, respectivamente. Alemania, Francia, Reino Unido, España y México representaron el 2 % cada uno, y Perú alcanzó el 1 %, según informó la agencia EFE.

La República Dominicana ha mantenido una política activa para diversificar mercados y mejorar la infraestructura, lo que ha permitido sostener la llegada de turistas pese a las variaciones globales. El comportamiento favorable del turismo nacional se reflejó en una ocupación hotelera que superó el 86 % en el primer trimestre, consolidando la preferencia del destino caribeño en la región.

Un aumento del 10,8% en la llegada de turistas marcó el inicio de 2026 para el turismo en República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)
Un aumento del 10,8% en la llegada de turistas marcó el inicio de 2026 para el turismo en República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)

El aeropuerto de Punta Cana continuó como el principal punto de entrada, absorbiendo el 53 % del flujo aéreo, seguido de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, con el 25 %. El aeropuerto del Cibao captó el 10 %, mientras que otras terminales como Puerto Plata, El Higüero y La Romana se repartieron entre el 3 % y el 5 % de los arribos. Samaná sumó el 1 % restante, según la información proporcionada.

El turismo marítimo mostró un aporte relevante al total de visitantes, evidenciando la diversificación de los canales de ingreso. Esto refuerza la estrategia del país para captar viajeros de distintos segmentos y nacionalidades, en un contexto donde la competencia regional es cada vez más intensa.

A pesar de los desafíos internacionales y los cambios en las tendencias globales, las autoridades destacaron el rendimiento positivo del sector durante marzo. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, la nación caribeña se ha mantenido como referente en la captación de viajeros, logrando cifras ascendentes en un momento de recuperación para la industria.

En el balance del año anterior, la República Dominicana logró una cifra récord de 11,6 millones de visitantes, cifra que, según la evaluación oficial, consolidó su liderazgo en el Caribe. El desempeño durante el inicio de 2026 apunta a la posibilidad de superar esa marca si persiste la tendencia actual.

Los cruceros aportaron 1,1 millones de turistas en los primeros tres meses del año, reforzando el auge del turismo marítimo. (EFE/ Orlando Barría ARCHIVO)
Los cruceros aportaron 1,1 millones de turistas en los primeros tres meses del año, reforzando el auge del turismo marítimo. (EFE/ Orlando Barría ARCHIVO)

La combinación de altos índices de ocupación, la ampliación de mercados emisores y la multiplicidad de rutas de acceso, tanto aéreas como marítimas, perfilan a la República Dominicana como un destino con capacidad de adaptación y crecimiento sostenido.

Las cifras reflejan un escenario alentador para el sector turístico nacional, de continuar las condiciones actuales y la estrategia de diversificación, el país podría establecer nuevas marcas en los próximos meses, fortaleciendo su rol en el turismo regional.

Temas Relacionados

Turismo República DominicanaPunta CanaViajes InternacionalesOcupación HoteleraRepública Dominicana

Últimas Noticias

Juicio contra red familiar acusada de explotar a nicaragüenses en España se aplaza hasta 2027

La posposición del proceso penal deja en incertidumbre a más de veinte denunciantes, mientras las autoridades mantienen el resguardo de las víctimas y continúan las diligencias sobre un caso que abarca operaciones desde 2017

Juicio contra red familiar acusada de explotar a nicaragüenses en España se aplaza hasta 2027

Remesas a República Dominicana suman USD 3,019.6 millones en el primer trimestre de 2026 y crecen 1.9 %, según el Banco Central

El flujo de recursos enviados desde el exterior logró un avance interanual, impulsado por la diáspora dominicana en Estados Unidos y favorecido por los reembolsos de impuestos entre enero y marzo de 2026

Remesas a República Dominicana suman USD 3,019.6 millones en el primer trimestre de 2026 y crecen 1.9 %, según el Banco Central

Brechas educativas entre áreas urbanas y rurales siguen marcando el sistema escolar en El Salvador, según especialista

El Salvador no ha logrado cerrar la brecha educativa entre el campo y la ciudad. Las diferencias en inversión, infraestructura y oportunidades educativas persisten, según el último diagnóstico presentado por especialistas del sector

Brechas educativas entre áreas urbanas y rurales siguen marcando el sistema escolar en El Salvador, según especialista

El programa Tob’anik impulsa el financiamiento a más de mil agricultores en Guatemala

Un proyecto liderado por el gobierno, en colaboración con el Crédito Hipotecario Nacional y el Ministerio de Agricultura, permite que muchos trabajadores del campo reciban nuevos recursos para mejorar la producción y afrontar fenómenos climáticos adversos

El programa Tob’anik impulsa el financiamiento a más de mil agricultores en Guatemala

FONAT entregó 2.6 millones de dólares en compensación a víctimas de accidentes viales en 2025 en El Salvador

El aumento de siniestros en las carreteras salvadoreñas impulsa una mayor demanda de apoyo económico por parte de los afectados. El gobierno ha reforzado controles y limita el acceso a la compensación a quienes incumplen la ley.

FONAT entregó 2.6 millones de dólares en compensación a víctimas de accidentes viales en 2025 en El Salvador

TECNO

Nintendo tiene más de 900 juegos gratis para Switch: así puedes conseguirlos

Nintendo tiene más de 900 juegos gratis para Switch: así puedes conseguirlos

Si un iPhone no carga, esto debes hacer antes de llamar a un técnico

Datos financieros en riesgo: malware se infiltra en aplicaciones disponibles en App Store y Google Play

La IA no reemplazó al senior: borró al junior

¿El fin de la mano de obra humana? Fábricas en India graban cada movimiento de sus obreros para ‘enseñar’ a robots

ENTRETENIMIENTO

Un abrazo tras casi 10 años: Selena Gomez y Demi Lovato sellan un reencuentro cargado de nostalgia

Un abrazo tras casi 10 años: Selena Gomez y Demi Lovato sellan un reencuentro cargado de nostalgia

Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó la tragedia del caso ‘Rust’: “Me desmayé tres veces”

El regreso de la novia de Frankenstein: así Jessie Buckley transforma al icónico personaje en una heroína inesperada

Madonna borra su Instagram y deja pistas sobre “Confessions on a Dance Floor 2″

La verdadera razón de Barbie Ferreira para dejar ‘Euphoria’: “No quería ser una opción secundaria”

MUNDO

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Mark Carney anunció medidas económicas tras lograr la mayoría parlamentaria en Canadá

De Ámsterdam a Verona: 10 ciudades europeas ideales para disfrutar en familia

El Comando Central de EEUU desvió seis buques y dijo que ningún barco cruzó el bloqueo a los puertos de Irán

Los separatistas de Camerún anunciaron una pausa de tres días en los combates por la visita del papa León XIV