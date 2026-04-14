Turismo en la República Dominicana alcanza un récord con 3,7 millones de visitantes en el primer trimestre de 2026

La República Dominicana registró un récord de 3,7 millones de visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026, según el Ministerio de Turismo. (EFE/ Orlando Barría)

Un aumento constante en la llegada de viajeros internacionales ha caracterizado el arranque de 2026 en la República Dominicana, que contabilizó 3,7 millones de visitantes en los primeros tres meses del año. Este volumen constituye el mayor registrado para un primer trimestre, con un repunte del 10.8 % respecto al mismo periodo anterior, según datos difundidos por el Ministerio de Turismo.

El ministro David Collado señaló que del total, 2.6 millones de personas ingresaron por la vía aérea y 1.1 millones arribaron gracias al auge de los cruceros. Marzo destacó por alcanzar 1.3 millones de llegadas, una cifra nunca antes vista para un solo mes, de acuerdo con el funcionario.

Estados Unidos se posicionó como el principal país de origen, aportando casi la mitad de los turistas en marzo, con el 45 % del total. Canadá contribuyó con el 23 %, mientras que Argentina y Colombia sumaron el 5 % y el 4 %, respectivamente. Alemania, Francia, Reino Unido, España y México representaron el 2 % cada uno, y Perú alcanzó el 1 %, según informó la agencia EFE.

La República Dominicana ha mantenido una política activa para diversificar mercados y mejorar la infraestructura, lo que ha permitido sostener la llegada de turistas pese a las variaciones globales. El comportamiento favorable del turismo nacional se reflejó en una ocupación hotelera que superó el 86 % en el primer trimestre, consolidando la preferencia del destino caribeño en la región.

Un aumento del 10,8% en la llegada de turistas marcó el inicio de 2026 para el turismo en República Dominicana. (EFE/ Orlando Barría)

El aeropuerto de Punta Cana continuó como el principal punto de entrada, absorbiendo el 53 % del flujo aéreo, seguido de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, con el 25 %. El aeropuerto del Cibao captó el 10 %, mientras que otras terminales como Puerto Plata, El Higüero y La Romana se repartieron entre el 3 % y el 5 % de los arribos. Samaná sumó el 1 % restante, según la información proporcionada.

El turismo marítimo mostró un aporte relevante al total de visitantes, evidenciando la diversificación de los canales de ingreso. Esto refuerza la estrategia del país para captar viajeros de distintos segmentos y nacionalidades, en un contexto donde la competencia regional es cada vez más intensa.

A pesar de los desafíos internacionales y los cambios en las tendencias globales, las autoridades destacaron el rendimiento positivo del sector durante marzo. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, la nación caribeña se ha mantenido como referente en la captación de viajeros, logrando cifras ascendentes en un momento de recuperación para la industria.

En el balance del año anterior, la República Dominicana logró una cifra récord de 11,6 millones de visitantes, cifra que, según la evaluación oficial, consolidó su liderazgo en el Caribe. El desempeño durante el inicio de 2026 apunta a la posibilidad de superar esa marca si persiste la tendencia actual.

Los cruceros aportaron 1,1 millones de turistas en los primeros tres meses del año, reforzando el auge del turismo marítimo. (EFE/ Orlando Barría ARCHIVO)

La combinación de altos índices de ocupación, la ampliación de mercados emisores y la multiplicidad de rutas de acceso, tanto aéreas como marítimas, perfilan a la República Dominicana como un destino con capacidad de adaptación y crecimiento sostenido.

Las cifras reflejan un escenario alentador para el sector turístico nacional, de continuar las condiciones actuales y la estrategia de diversificación, el país podría establecer nuevas marcas en los próximos meses, fortaleciendo su rol en el turismo regional.