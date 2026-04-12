República Dominicana

Las lluvias llevan a dos provincias dominicanas a alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias tomó la medida debido a la persistencia de precipitaciones y al riesgo de inundaciones, mientras se mantiene la coordinación con organismos de respuesta

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Granizada y lluvias intensas afectan a Constanza en República Dominicana. (Cortesía: Instituto Dominicano de Meteorología)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó, este sábado, a dos el número de provincias en alerta roja, colocó en alerta amarilla a trece provincias, junto al Distrito Nacional, y mantiene nueve en alerta verde ante la continuidad de precipitaciones y el aumento de la humedad en los suelos, debido a la incidencia de una vaguada.

Las provincias en alerta roja son Puerto Plata y Espaillat, áreas que han registrado los mayores riesgos asociados a las lluvias intensas y crecidas repentinas de ríos y cañadas.

En alerta amarilla se encuentran: Monseñor Nouel, Valverde, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa y Duarte, especialmente la zona del Bajo Yuna, donde los suelos saturados y los caudales elevados incrementan la probabilidad de desbordamientos.

Por su parte, las provincias bajo alerta verde comprenden: Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Dajabón, Independencia, Sánchez Ramírez, El Seibo, San Pedro de Macorís, San Juan y Bahoruco.

El Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana declaró alerta roja en Puerto Plata y Espaillat por intensas lluvias y riesgo de desbordamientos. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)
El Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana declaró alerta roja en Puerto Plata y Espaillat por intensas lluvias y riesgo de desbordamientos. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

Granizadas, lluvias intensas y ráfagas de viento mantienen inestabilidad meteorológica

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó la ocurrencia de granizadas en Constanza, acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y ráfagas de viento, según información dada por el observador climatológico Martin Infante.

La entidad advirtió que las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables durante las próximas 48 a 72 horas, con la presencia de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en amplias zonas del territorio nacional.

Se han modificado las alertas y avisos meteorológicos para adaptarse al avance de la vaguada y el sistema frontal, recomendando vigilancia constante en las áreas más vulnerables.

El Instituto Dominicano de Meteorología prevé inestabilidad climática en las próximas 48 a 72 horas, con posibles tormentas eléctricas y vientos intensos. (Cortesía: Instituto Dominicano de Meteorología)
El Instituto Dominicano de Meteorología prevé inestabilidad climática en las próximas 48 a 72 horas, con posibles tormentas eléctricas y vientos intensos. (Cortesía: Instituto Dominicano de Meteorología)

Los desarrollos nubosos continúan generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y vientos intensos, además de posibles granizadas, principalmente en Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, El Seibo, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Elías Piña, entre otras demarcaciones.

Las lluvias intensas han causado daños en diversas zonas, incluyendo la salida de servicio de al menos doce acueductos, lo que ha afectado el suministro de agua potable a una población de 76,742 usuarios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), información citada por Diario Libre.

Doce acueductos fuera de servicio dejaron sin agua potable a más de 76.700 usuarios, reportó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
Doce acueductos fuera de servicio dejaron sin agua potable a más de 76.700 usuarios, reportó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Defensa Civil activa protocolo preventivo y habilita albergues

Defensa Civil Dominicana activó su protocolo de actuación preventiva, desplegando medidas en las provincias bajo alerta verde y amarilla, y puso a disposición de la población alrededor de 2,742 albergues temporales. La institución también reportó asistencia en Monseñor Nouel tras la caída de varios árboles en la zona. Al, igual que apoyo para asistir conductor atrapados en las calles.

El director del organismo, Juan Salas, enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia y la coordinación interinstitucional para responder a cualquier contingencia.

Autoridades llamaron a evitar cruzar ríos, arroyos y balnearios en zonas bajo alerta para prevenir víctimas debido a las fuertes lluvias. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
Autoridades llamaron a evitar cruzar ríos, arroyos y balnearios en zonas bajo alerta para prevenir víctimas debido a las fuertes lluvias. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que se abstenga de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta, a fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la vida.

Las instituciones continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizando las alertas conforme al desarrollo de la vaguada y el sistema frontal sobre el país caribeño.

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