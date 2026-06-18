Von der Leyen sostuvo que Ucrania revirtió el rumbo de la guerra y ganó terreno frente a las fuerzas rusas

Ursula von der Leyen destacó en Bruselas que Ucrania recuperó posiciones clave en el frente ante Rusia (Europa Press)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la situación en Ucrania mostró un giro a favor de las fuerzas ucranianas, que recuperaron terreno frente a las tropas rusas. Lo sostuvo al llegar a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, en presencia del presidente ucraniano Volodímir Zelensky y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y destacó que Ucrania resistió en el frente y recuperó posiciones en algunos puntos clave del conflicto.

En ese encuentro, la funcionaria europea advirtió sobre el “telón de acero digital” que el Kremlin impuso sobre la sociedad rusa tras bloquear Telegram y restringir el acceso a internet, con un endurecimiento del control informativo dentro de sus fronteras.

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La cumbre en Bruselas reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete junto a Zelensky para analizar nuevas medidas de apoyo militar y financiero a Kiev, así como la apertura de los capítulos pendientes del proceso de adhesión de Ucrania al bloque.

El presidente ucraniano agradeció el respaldo unánime de los países miembros y señaló que espera abrir el resto de los clústeres durante el verano, tras la apertura histórica del primero. António Costa destacó la coordinación entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, mientras que el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, advirtió que Budapest mantiene reservas y defendió el cumplimiento estricto de los procedimientos habituales para todos los candidatos, al subrayar las diferencias internas en el bloque.

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Zelensky agradeció en Bruselas el respaldo unánime de los países de la Unión Europea (Reuters)

Mientras los líderes europeos debatieron el futuro de Ucrania, el conflicto en el terreno escaló. Una nueva oleada de drones ucranianos impactó en la refinería de petróleo de Moscú, en el distrito de Kapotnya, y provocó incendios y daños graves.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, indicó que la defensa aérea derribó más de 70 drones, aunque varios lograron alcanzar la instalación estratégica, responsable de aproximadamente el 40% de la gasolina y el 50% del diésel de la región. Videos difundidos en redes sociales mostraron la tapa de un tanque volando más de 30 metros tras la explosión. Además, un centro comercial y varias viviendas sufrieron daños menores, y el aeropuerto Sheremetyevo suspendió vuelos y evacuó pasajeros ante la emergencia.

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El ataque a la refinería se produjo días después de otra ofensiva similar que paralizó operaciones y profundizó la crisis de combustible en Rusia. Analistas del sector energético informaron a Reuters que Moscú comenzó gestiones para importar combustible por vía marítima y compensar así la escasez provocada por las acciones militares ucranianas. Las consecuencias económicas de los ataques se sintieron en regiones alejadas de la capital rusa, mientras la infraestructura energética quedó bajo presión.

En respuesta, Rusia intensificó sus bombardeos sobre Ucrania. Funcionarios de Kiev informaron el lanzamiento de misiles balísticos, con explosiones en la capital, y ataques con drones en Sumy, donde se registró la muerte de una persona. Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, pidió a la población mantenerse a resguardo durante las alertas de ataque aéreo.

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Un ataque con drones en Sumy dejó una víctima mortal entre la población civil (Reuters)

Los bombardeos rusos coincidieron con la llegada de líderes del sudeste asiático a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kazán, donde el presidente Vladimir Putin intentó mostrar una imagen de estabilidad en Rusia pese a la presión militar y las consecuencias sociales de la guerra.

(Con información de EFE)