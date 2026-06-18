Ucrania y Alemania sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer la defensa antibalística y la producción conjunta de tecnología militar

Ambos países acordaron producir conjuntamente vehículos terrestres no tripulados para reforzar la logística militar ucraniana (EFE)

Ucrania y Alemania firmaron un acuerdo para desarrollar capacidades antibalísticas durante una reunión en Bruselas, donde ambos gobiernos resolvieron profundizar su cooperación militar ante la amenaza de misiles rusos. El presidente Volodímir Zelensky confirmó la firma e instó a otros aliados occidentales a sumarse a la iniciativa y a acelerar resultados antes del invierno boreal.

El acuerdo entre Ucrania y Alemania estableció un plan de desarrollo conjunto de sistemas para enfrentar misiles balísticos, una de las principales demandas de Kiev en el contexto bélico con Rusia. Volodímir Zelensky confirmó la firma en Bruselas y reclamó a los aliados occidentales que aporten financiación y aceleren entregas y producción para obtener resultados verificables antes del invierno boreal.

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Alemania comprometió un paquete de ayuda adicional de USD 400 millones, que incluyó misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot, y anunció una contribución de USD 200 millones al programa PURL, que permitió a Ucrania adquirir armas en Estados Unidos a partir de 2025, con foco en misiles Patriot.

Durante el encuentro del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, conocido como “grupo de Ramstein”, Zelensky advirtió que los misiles balísticos rusos siguieron representando un desafío para la defensa ucraniana.

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“Los misiles balísticos rusos siguen siendo un problema, y necesitamos una respuesta a ese problema. Para este ​invierno (boreal) ya ​deberíamos ver resultados concretos de ​nuestro trabajo conjunto en ‌materia de defensa antibalística. Es algo que todos necesitamos, no solo Ucrania, y se trata de un esfuerzo a largo plazo”, declaró.

Zelensky instó a los aliados occidentales a sumarse a la iniciativa antibalística y acelerar resultados antes del invierno (Reuters)

El acuerdo contempló la producción conjunta del TerMIT, un vehículo terrestre no tripulado diseñado para transportar hasta 300 kilos de munición, equipo y agua a posiciones del frente. Estos vehículos se fabricarán en Alemania, en colaboración con empresas de defensa de ambos países, y su despliegue permitió aumentar la eficiencia logística y operativa en zonas de combate.

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La compañía ucraniana Fire Point, mencionada como el mayor fabricante de misiles y drones del país, participó en la iniciativa junto con firmas tecnológicas alemanas que manifestaron interés en el proyecto.

En paralelo, el ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov, solicitó respaldo para el programa JUMPSTART, orientado a la adquisición de misiles guiados especializados para los sistemas Patriot. Alemania confirmó su apoyo con otros USD 200 millones, en línea con el objetivo de fortalecer la defensa aérea ucraniana y proteger ciudades e infraestructura crítica.

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Alemania aportó misiles adicionales para los sistemas de defensa aérea Patriot en Ucrania (Europa Press)

Las autoridades ucranianas esperan que los primeros resultados se materialicen antes de fin de año, con la entrega de los primeros sistemas y el inicio de la producción conjunta. El anuncio coincidió con nuevas gestiones diplomáticas de Zelensky para ampliar el respaldo internacional y garantizar la continuidad de la ayuda militar, en un momento clave para la evolución del conflicto.

(Con información de EFE y Reuters)