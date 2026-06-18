“La resurrección de Cristo”: así celebró Mel Gibson el final del rodaje de su película más ambiciosa

El cineasta aplaudió el esfuerzo del nuevo reparto en la secuela de "La pasión de Cristo". (Redes sociales)

Después de más de dos décadas de desarrollo y varios meses de rodaje en Italia, Mel Gibson puso fin a la fotografía principal de “The Resurrection of the Christ” (La resurrección de Cristo), la esperada secuela de La pasión de Cristo (2004). Aunque las grabaciones concluyeron formalmente en mayo, en los últimos días comenzaron a viralizarse en redes sociales varios videos captados en el set que muestran el ambiente de celebración del equipo.

Las imágenes también registraron el mensaje que dio Gibson a sus actores, técnicos y colaboradores tras completar una filmación que se extendió durante 134 días en diferentes locaciones de Italia.

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“Aprovechando que están todos aquí y que tengo un micrófono, solo quiero decirles muchísimas gracias por todos sus esfuerzos, todos sus talentos, todas sus habilidades y el empeño que pusieron para hacer que esta locura, eh, saliera adelante. Y, bueno, gracias por acompañarme en esa locura”, expresó el cineasta emocionado.

Los aplausos y abrazos marcaron el cierre de la fotografía principal de una secuela que llevaba más de dos décadas en desarrollo.(Capturas: redes sociales)

Gibson también aseguró que la etapa de posproducción será su siguiente gran desafío y prometió trabajar para que el resultado final esté a la altura del esfuerzo realizado durante la filmación. “De aquí en adelante haré todo lo posible por darle un último retoque a esto para que todos se sientan orgullosos. Sin duda yo estoy orgulloso de todos ustedes, y se los agradezco muchísimo desde lo más profundo de mi corazón. Eh, no podría haberlo hecho sin ustedes. Gracias”, concluyó.

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Una secuela que llevaba más de 20 años en desarrollo

El cierre del rodaje representa uno de los hitos más importantes para una producción que permaneció durante años en distintas etapas de escritura, planificación y preparación.

La nueva película retomará la historia inmediatamente después de los acontecimientos narrados en La pasión de Cristo y se centrará en la resurrección de Jesucristo, explorando los sucesos posteriores a la crucifixión. Sin embargo, Gibson ya había adelantado que la propuesta irá mucho más allá de una adaptación convencional de los Evangelios.

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La producción concluyó oficialmente su etapa de rodaje en Italia y ahora entra en la fase de posproducción. (Capturas: redes sociales)

El director, quien escribió el guion junto con Randall Wallace, autor de Corazón valiente, explicó anteriormente que la historia abordará temas teológicos como el infierno, el Sheol, la caída de los ángeles y el origen de Satanás, una aproximación mucho más ambiciosa que la de la primera película. Incluso llegó a describir el libreto como “un viaje alucinante”, anticipando una narrativa distinta a la de un relato bíblico tradicional.

La producción comenzó en los históricos estudios Cinecittà, en Roma, donde también se filmó la cinta original de 2004, y posteriormente se trasladó a distintos escenarios del sur de Italia, entre ellos la ciudad de Matera y localidades cercanas, utilizadas por su arquitectura de aspecto antiguo.

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Un reparto completamente renovado

Uno de los cambios que más llamó la atención de los seguidores fue la decisión de reemplazar prácticamente a todo el elenco principal de la película original.

Durante buena parte del desarrollo se esperaba que Jim Caviezel volviera a interpretar a Jesús. De hecho, el actor llegó a declarar en 2025 que la producción utilizaría tecnología de rejuvenecimiento digital para representar que el personaje solo había envejecido tres días desde la crucifixión.

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Sin embargo, meses después la producción optó por una estrategia completamente distinta. “Tenía sentido renovar todo el reparto. Habrían tenido que hacer todo ese trabajo de CGI, rejuvenecimiento y demás, lo que habría resultado muy costoso”, explicó a Variety una fuente cercana al proyecto.

El actor finlandés Jaakko Ohtonen sustituirá a Jim Caviezel en el papel de Jesús para evitar el uso de costosos efectos de rejuvenecimiento digital. (Lionsgate)

Como resultado, el actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel de Jesús, mientras que el nuevo reparto también incluye a Mariela Garriga como María Magdalena, Pier Luigi Pasino como Pedro, Kasia Smutniak como María, Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato y Rupert Everett en un papel de reparto.

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La nueva fecha de estreno

Aunque inicialmente se había anunciado que las dos películas llegarían a los cines en 2027 con apenas 40 días de diferencia, el calendario finalmente fue modificado.

La información más reciente indica que “The Resurrection of the Christ: Part One” se estrenará el 6 de mayo de 2027, mientras que “Part Two” llegará a los cines el 25 de mayo de 2028, ampliando considerablemente el intervalo entre ambas entregas.

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