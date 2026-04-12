República Dominicana

Emergencia por lluvias obligó el desplazamiento masivo de 30 mil personas en República Dominicana

Un evento climático reciente ha impactado a múltiples comunidades de diversas provincias, causando la interrupción de servicios esenciales y daños severos en viviendas, puentes, escuelas y sistemas de abastecimiento de agua, según autoridades nacionales

Guardar
AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Personal municipal recoge escombros este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría
AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Personal municipal recoge escombros este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

Las fuertes lluvias originadas por una vaguada provocaron el desplazamiento de aproximadamente 30 mil personas y dejaron 100,000 viviendas dañadas en República Dominicana, generando una de las situaciones de emergencia más graves de los últimos años y poniendo a más de 14 comunidades incomunicadas. Esta crisis ha ocasionado además la interrupción de servicios esenciales y severos daños en la infraestructura, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Los expertos sostienen que las condiciones del clima se mantendrán similares hasta el martes.

De forma paralela el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) reportó que, a causa de las intensas precipitaciones, 17 acueductos quedaron fuera de servicio, dejando sin suministro de agua potable a 113,214 usuarios en distintas regiones del país. El cierre de estos sistemas afecta directamente a la vida diaria de las comunidades, agravando la magnitud del desastre.

Las lluvias causadas por una vaguada en República Dominicana desplazaron a 30 mil personas y dañaron 100.000 viviendas, según el COE. EFE/Orlando Barría
Las lluvias causadas por una vaguada en República Dominicana desplazaron a 30 mil personas y dañaron 100.000 viviendas, según el COE. EFE/Orlando Barría

En cuanto a las infraestructuras de transporte, el director del COE, Juan Manuel Méndez, detalló en el segundo boletín difundido este domingo que al menos seis infraestructuras colapsaron debido a la acumulación de agua en el suelo. Entre los puentes dañados figura el conocido como “Payin” o “Baqui”, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez, severamente afectado por el aumento en el caudal del río de la zona.

Otros puentes afectados incluyen el Camú, sobre la carretera turística de Puerto Plata, y el Los Pérez-Los Gómez, que da acceso a Montellano. El puente sobre el río Yásica, en el municipio Moca de la provincia Espaillat, también sufrió daños significativos. Se registraron obstáculos por el desbordamiento del río ámina, en la provincia Valverde, y colapsó el muro de gaviones del río Pantufla en Constanza, provincia La Vega.

Personal de Cruz Roja apoya ante la emergencia por lluvias que se registra en República Dominicana, debido a un sistema frontal./(Cruz Roja Dominicana)
Personal de Cruz Roja apoya ante la emergencia por lluvias que se registra en República Dominicana, debido a un sistema frontal./(Cruz Roja Dominicana)

Las inundaciones urbanas más graves se concentraron en Puerto Plata y en comunidades bajo alerta roja. El desbordamiento del río Capitán provocó inundaciones en el sector “El Félix”, con 10 viviendas anegadas. Además, la crecida del río La Ceiba en la comunidad homónima dejó 87 viviendas bajo el agua, y en el municipio Imbert se reportaron 63 viviendas inundadas, especialmente en el sector La Yaguita.

Una explicación sumaria de los efectos de estas lluvias indica que más de 30,000 personas debieron abandonar sus hogares, en su mayoría han buscado refugio en casas de familiares y amigos, 14 comunidades quedaron aisladas por el colapso de caminos y puentes, y el acceso a servicios básicos resultó interrumpido a gran escala. Estas consecuencias directas tienen un impacto prolongado en la seguridad y la salud de la población de República Dominicana, como indicaron las autoridades en conferencia.

(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Educación y servicios interrumpidos por las lluvias excepcionales

El Ministerio de Educación, por intermedio de la Dirección de Infraestructura Escolar, informó que 186 centros educativos resultaron afectados en diferentes regiones. Entre los establecimientos dañados figura la Escuela Domingo Acevedo, en el Distrito Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Asimismo, se notificó el colapso de la verja perimetral en la Regional 15 de Santo Domingo, junto a otras afectaciones en centros escolares que afectan la continuidad de las clases.

En cuanto al desplazamiento de personas, el boletín del COE indica que en Puerto Plata, durante la tarde del sábado, 464 personas se refugiaron en el municipio Montellano; de ellas, 63 están en el sector Los Ciruelos y 150 en Guempan. Otras 43 personas fueron evacuadas tras la crecida del río Camú en Los Ciruelos de Montellano.

El derrumbe de la carretera Neyba-Jimaní en la provincia Independencia dificultó aún más el acceso a servicios y la comunicación entre las comunidades. “La magnitud de los daños por las lluvias afecta a múltiples provincias y la recuperación requiere la coordinación de todas las instituciones estatales”, afirmó concluyó Méndez.

Temas Relacionados

Inundaciones República DominicanaPuerto PlataDesastres NaturalesInfraestructura DañadaRepública DominicanaEvacuados

Últimas Noticias

“Hipotequé mi casa porque nadie creía que podía lograrlo”: Alfa Karina Arrué, la primera salvadoreña que conquistó el Monte Everest

El relato de la montañista expone las dificultades físicas, económicas y sociales que enfrentó antes de convertirse en la primera persona de El Salvador en llegar a la cumbre más alta del planeta

“Hipotequé mi casa porque nadie creía que podía lograrlo”: Alfa Karina Arrué, la primera salvadoreña que conquistó el Monte Everest

Policía salvadoreña detiene a cinco jóvenes en Zacatecoluca por agrupaciones ilícitas y receptación

Un operativo realizado en la colonia Palmira permitió poner bajo custodia a varios señalados luego de que una víctima reconociera a los sospechosos cuando estos intentaban vender partes de un vehículo hurtado en San Juan Nonualco

Policía salvadoreña detiene a cinco jóvenes en Zacatecoluca por agrupaciones ilícitas y receptación

Se cuadriplica el decomiso de droga en Costa Rica y alcanza cifras récord en 2026

Durante el inicio de este año, las autoridades dieron cuenta de una aceleración inédita en el retiro de estupefacientes, impulsada por operativos reforzados y la colaboración entre fuerzas nacionales e internacionales

Se cuadriplica el decomiso de droga en Costa Rica y alcanza cifras récord en 2026

El Salvador: Feria Integra llena de vida a La Libertad Costa con servicios, cultura y deporte para todos

El municipio de La Libertad Costa vibró con una jornada repleta de atención médica gratuita, talleres creativos y actividades deportivas que reunieron a familias enteras en un ambiente de integración y alegría comunitaria

El Salvador: Feria Integra llena de vida a La Libertad Costa con servicios, cultura y deporte para todos

Panameños podrán pagar el Metro y MiBus con tarjetas bancarias y códigos QR

La tecnología a implementar permitirá evolucionar hacia un sistema de recaudo más digital, simplificando las recargas.

Panameños podrán pagar el Metro y MiBus con tarjetas bancarias y códigos QR

TECNO

WinApp: descubre la nueva herramienta de Windows para crear y gestionar aplicaciones

WinApp: descubre la nueva herramienta de Windows para crear y gestionar aplicaciones

Lo que debes hacer cuando aparece la alerta de temperatura en la pantalla del iPhone

Cada cuánto deberías reiniciar tu celular y por qué los fabricantes lo recomiendan

La actualización iOS 26.4 puede dejarte sin acceso a iPhone por este error en el teclado

Por qué mi Smart TV no se conecta a internet por WiFi o por cable

ENTRETENIMIENTO

La verdadera historia detrás de “My Michelle” de Guns N’ Roses

La verdadera historia detrás de “My Michelle” de Guns N’ Roses

“Esos zapatos nunca se llenarán”: Roger Craig Smith habló de la presión de ser Batman y enfrentar el legado de Kevin Conroy

“El papel más oscuro de mi vida”: Paul Dano habló sobre el riesgo de interpretar a un cerebro de la manipulación política

Mark Hamill y la confesión más inesperada: su hijo consideraba aburrida “Star Wars” pese a su impacto global

Jane Kaczmarek rechaza que “Malcolm in the Middle” fuera una familia “disfuncional” y revela qué define un hogar normal en la TV

MUNDO

Irán lanzó una nueva amenaza a EEUU tras el fracaso de las negociaciones: “Les daremos una lección aún mayor”

Irán lanzó una nueva amenaza a EEUU tras el fracaso de las negociaciones: “Les daremos una lección aún mayor”

Netanyahu advirtió que la guerra no terminó y que Israel mantendrá la ofensiva en el sur de Líbano: “Hay más por hacer”

Más de cien trabajadores chinos de una refinería rusa se movilizaron para protestar por sueldos impagos

Emiratos Árabes Unidos afirmó que el estrecho de Ormuz “nunca ha sido propiedad de Irán como para cerrarlo”

Donald Trump dijo que el Reino Unido podría ayudar en el desminado del estrecho de Ormuz