Emergencia por lluvias obligó el desplazamiento masivo de 30 mil personas en República Dominicana

AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Personal municipal recoge escombros este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

Las fuertes lluvias originadas por una vaguada provocaron el desplazamiento de aproximadamente 30 mil personas y dejaron 100,000 viviendas dañadas en República Dominicana, generando una de las situaciones de emergencia más graves de los últimos años y poniendo a más de 14 comunidades incomunicadas. Esta crisis ha ocasionado además la interrupción de servicios esenciales y severos daños en la infraestructura, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Los expertos sostienen que las condiciones del clima se mantendrán similares hasta el martes.

De forma paralela el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) reportó que, a causa de las intensas precipitaciones, 17 acueductos quedaron fuera de servicio, dejando sin suministro de agua potable a 113,214 usuarios en distintas regiones del país. El cierre de estos sistemas afecta directamente a la vida diaria de las comunidades, agravando la magnitud del desastre.

Las lluvias causadas por una vaguada en República Dominicana desplazaron a 30 mil personas y dañaron 100.000 viviendas, según el COE. EFE/Orlando Barría

En cuanto a las infraestructuras de transporte, el director del COE, Juan Manuel Méndez, detalló en el segundo boletín difundido este domingo que al menos seis infraestructuras colapsaron debido a la acumulación de agua en el suelo. Entre los puentes dañados figura el conocido como “Payin” o “Baqui”, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez, severamente afectado por el aumento en el caudal del río de la zona.

Otros puentes afectados incluyen el Camú, sobre la carretera turística de Puerto Plata, y el Los Pérez-Los Gómez, que da acceso a Montellano. El puente sobre el río Yásica, en el municipio Moca de la provincia Espaillat, también sufrió daños significativos. Se registraron obstáculos por el desbordamiento del río ámina, en la provincia Valverde, y colapsó el muro de gaviones del río Pantufla en Constanza, provincia La Vega.

Personal de Cruz Roja apoya ante la emergencia por lluvias que se registra en República Dominicana, debido a un sistema frontal./(Cruz Roja Dominicana)

Las inundaciones urbanas más graves se concentraron en Puerto Plata y en comunidades bajo alerta roja. El desbordamiento del río Capitán provocó inundaciones en el sector “El Félix”, con 10 viviendas anegadas. Además, la crecida del río La Ceiba en la comunidad homónima dejó 87 viviendas bajo el agua, y en el municipio Imbert se reportaron 63 viviendas inundadas, especialmente en el sector La Yaguita.

Una explicación sumaria de los efectos de estas lluvias indica que más de 30,000 personas debieron abandonar sus hogares, en su mayoría han buscado refugio en casas de familiares y amigos, 14 comunidades quedaron aisladas por el colapso de caminos y puentes, y el acceso a servicios básicos resultó interrumpido a gran escala. Estas consecuencias directas tienen un impacto prolongado en la seguridad y la salud de la población de República Dominicana, como indicaron las autoridades en conferencia.

(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Educación y servicios interrumpidos por las lluvias excepcionales

El Ministerio de Educación, por intermedio de la Dirección de Infraestructura Escolar, informó que 186 centros educativos resultaron afectados en diferentes regiones. Entre los establecimientos dañados figura la Escuela Domingo Acevedo, en el Distrito Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Asimismo, se notificó el colapso de la verja perimetral en la Regional 15 de Santo Domingo, junto a otras afectaciones en centros escolares que afectan la continuidad de las clases.

En cuanto al desplazamiento de personas, el boletín del COE indica que en Puerto Plata, durante la tarde del sábado, 464 personas se refugiaron en el municipio Montellano; de ellas, 63 están en el sector Los Ciruelos y 150 en Guempan. Otras 43 personas fueron evacuadas tras la crecida del río Camú en Los Ciruelos de Montellano.

El derrumbe de la carretera Neyba-Jimaní en la provincia Independencia dificultó aún más el acceso a servicios y la comunicación entre las comunidades. “La magnitud de los daños por las lluvias afecta a múltiples provincias y la recuperación requiere la coordinación de todas las instituciones estatales”, afirmó concluyó Méndez.