República Dominicana

El merengue dominicano no tiene fronteras: Niños africanos ponen al mundo a bailar al ritmo de “El Moñoñón”

La energía del perico ripiao ha encontrado un nuevo y sorprendente hogar a miles de kilómetros de su origen. El grupo Hypers Kids Africa ha paralizado las redes sociales con una coreografía electrizante de ‘El Moñoñón’

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El merengue típico, con el acordeón, la güira y la tambora como protagonistas, representa la identidad más pura de la República Dominicana y su alegría inagotable (Foto cortesía Destiny caribbean tours).
El merengue típico, con el acordeón, la güira y la tambora como protagonistas, representa la identidad más pura de la República Dominicana y su alegría inagotable (Foto cortesía Destiny caribbean tours).

La música de la República Dominicana ha demostrado, una vez más, que su ADN está compuesto por un lenguaje universal que no entiende de idiomas, mapas ni distancias kilométricas.

En esta ocasión, el fenómeno ha estallado en el corazón de África, donde el grupo Hypers Kids Africa (también conocidos como Hypers Born Talented) ha dejado boquiabiertos a miles de internautas al ritmo de uno de los géneros más vibrantes del Caribe: el merengue típico.

A través de un video que ya se ha vuelto viral en Instagram, superando los 90,000 “me gusta”, estos niños y adolescentes africanos han demostrado una destreza rítmica asombrosa al coreografiar “El Moñoñón”.

El tema es una pieza icónica de la autoría del acordeonista de la República Dominicana, Robert Vargas, popularmente conocido como “El Hombre del Moñoñón”.

Lo que hace que este clip sea tan especial no es solo la precisión de los pasos, sino la conexión orgánica que los menores muestran con el “perico ripiao”. Ver a jóvenes del continente africano ejecutar los movimientos rápidos y sincopados que exige el merengue de tierra adentro es un testimonio del poder migratorio de la cultura de la República Dominicana.

Desde África, los chicos de Hypers Kids Africa nos regalan pura energía bailando “El Moñoñón”, ese merengue rápido que te obliga a moverte sin pensarlo

Robert Vargas ha sido un pilar en la difusión del merengue típico, un subgénero que se caracteriza por el uso del acordeón, la güira y la tambora. “El Moñoñón” es un tema que, por su velocidad y energía, obliga a cualquier espectador a moverse sin pensarlo dos veces, llevando el sabor de la República Dominicana a niveles insospechados.

“La música no se lee, se siente. Y estos niños han capturado la esencia pura del campo de la República Dominicana y la han llevado a las calles de África con una alegría contagiosa", comentan usuarios en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que el talento de Hypers Kids Africa llama la atención a nivel global. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros los ha llevado a interpretar coreografías de estrellas de la talla de Jennifer Lopez, quien en repetidas ocasiones ha reaccionado públicamente a sus videos, aplaudiendo la disciplina y el carisma que desprenden al bailar ritmos latinos.

Un grupo de niños africanos con un talento extraordinario demuestra su admiración por Jennifer Lopez con una rutina de baile llena de energía al ritmo de su canción ‘Save Me Tonight’. Su destreza y alegría resultan realmente contagiosas.

El impacto visual y social de Hypers Kids Africa

El grupo, que utiliza la danza como una herramienta de expresión y superación, ha encontrado en las plataformas digitales la ventana perfecta para mostrar al mundo que el talento florece en cualquier rincón del planeta. Su interpretación de la música de la isla caribeña destaca varios puntos clave:

  • Sincretismo cultural: La base rítmica del merengue tiene profundas raíces africanas; ver este ritmo “regresar” a sus orígenes de una forma tan moderna es un cierre de ciclo cultural fascinante.
  • Viralidad positiva: En un entorno digital a menudo saturado de noticias complejas, el video de estos niños bailando merengue ofrece una dosis necesaria de optimismo y unidad global.
  • Promoción del género: Gracias a su alcance, nuevas audiencias en rincones remotos están descubriendo quién es Robert Vargas y qué es el merengue típico de la República Dominicana.

La publicación de los Hypers Kids Africa sigue acumulando reproducciones y comentarios de dominicanos que, orgullosos, agradecen al grupo por honrar sus raíces. Es una muestra de que, cuando suena una tambora y un acordeón, no importa dónde hayas nacido: el cuerpo sabe exactamente qué hacer si el ritmo viene de la República Dominicana.

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