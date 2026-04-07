El gobierno dominicano activa medidas para afrontar alza de combustibles

El Gobierno de República Dominicana anuncia un subsidio extraordinario de RD 1,189.8 millones para frenar el alza de los combustibles. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Gobierno de República Dominicana ha activado disposiciones económicas específicas ante el impacto del alza internacional de los precios de los combustibles sobre las finanzas públicas, mientras que organizaciones estatales descartan el riesgo de desabastecimiento.

Según explicó José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, la administración ha evaluado que el efecto principal de la crisis desatada por la guerra en Irán es el aumento sostenido de los costos energéticos, elemento que condiciona la estabilidad de la economía nacional y exige una gestión preventiva prolongada, informó el periódico dominicano Diario Libre.

El Gobierno subraya que, pese al escenario adverso, la preparación y la coordinación con el sector privado han permitido mantener la continuidad del suministro en mercados estratégicos. Para lograr evitar el desabastecimiento, las autoridades establecieron reservas estratégicas, reforzaron los contratos de importación y mantuvieron un diálogo permanente con proveedores internacionales para asegurar que las rutas alternativas pudieran suplir temporalmente las restricciones provocadas por el bloqueo.

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Israel contra Irán, acompañada de bombardeos a infraestructuras clave, ha dado lugar a restricciones en la navegación por el estrecho de Ormuz, canal por el cual “transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial”. Irán autoriza exclusivamente el paso de buques de países aliados, lo que ha generado un incremento global instantáneo en los precios de los combustibles y ha dejado víctimas y daños en varios mercados y centros de investigación.

Este bloqueo repercute directamente en los mercados energéticos dominicanos y ha impulsado a la presidencia a conformar una comisión integrada por los ministerios de la Presidencia, Hacienda e Industria y Comercio. La comisión debe coordinar encuentros con sectores empresariales, sociales y políticos, y la primera reunión está programada para celebrarse en el Ministerio de Hacienda.

Ante la incertidumbre sobre la duración y extensión del conflicto internacional, Paliza aclaró que la administración debe anticipar medidas sostenidas: “Este es un conflicto que no conocemos cuándo culmina y, por tanto, sus efectos prolongados nos obligan a tener una mirada mucho más detenida”, expresó durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, citada por Diario Libre. El ministro anticipó la apertura de diálogos con los expresidentes dominicanos Leonel Fernández y Danilo Medina, además de la disposición gubernamental para socializar estrategias y recibir propuestas de todos los sectores involucrados.

El conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz ponen en tensión la economía mundial

El trasfondo inmediato de la crisis se vincula con las consecuencias del bloqueo iraní al estrecho de Ormuz y el ultimátum emitido por el presidente estadounidense Donald Trump —con plazo límite a las 20:00 del martes 7 de abril en Washington—, exigiendo la reapertura del paso bajo amenaza de represalias devastadoras. Los bombardeos recientes han afectado infraestructuras ferroviarias y la isla de Jarg, esencial para la exportación de crudo, y han generado escenarios de víctimas mortales y heridos, según publica Diario Libre.

Este entorno volátil, que recuerda episodios previos como la pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, durante los cuales la nación logró mantener la estabilidad del suministro energético, obliga a profundizar la coordinación entre el Estado y el sector privado para sostener la resiliencia de los canales logísticos.

Comisión gubernamental y medidas de reforzamiento institucional frente a la crisis

En el plano local, la constitución de una comisión integrada por los citados ministerios supone la institucionalización de un espacio de consulta y formulación de respuestas colectivas. El ministro Paliza reveló que el Gobierno busca socializar las medidas adoptadas y escuchar propuestas de los actores económicos y políticos del país, como parte de una estrategia para contener los impactos de la coyuntura internacional, destacaron los medios locales.

Entre las acciones desplegadas figuran la movilización de capacidades presupuestarias, el monitoreo conjunto con sectores estratégicos y el énfasis en la continuidad de operaciones en entornos críticos. Estas medidas, afirmó Paliza, refuerzan la previsión de los riesgos y canalizan la respuesta estatal ante escenarios adversos aportados por la volatilidad externa.

(Foto: Gobierno de República Dominicana)

Infraestructura y seguridad fronteriza: proyectos clave avanzan en medio de la inestabilidad regional

A pesar de la crisis internacional y sus repercusiones sobre la economía, la agenda gubernamental mantiene en curso iniciativas de infraestructura y seguridad. El ministro Paliza informó que el proceso de licitación de la carretera del ámbar, infraestructura que conectará Santiago con Puerto Plata, concluirá en las próximas semanas, tras extenderse el plazo para maximizar la participación de oferentes. Esta vía, según el funcionario, acortará el tiempo de traslado y estimulará la economía del Cibao y la costa norte: “Nos colocaremos en circunstancias en materia de tiempo de traslado muy parecido a lo que hoy ocurre entre Santo Domingo y Punta Cana”, publicó Diario Libre.

Paralelamente, sigue adelante la licitación para un nuevo teleférico en Puerto Plata, diseñado para “multiplicar por tres la capacidad de transporte respecto al sistema vigente, con cabinas para 50 pasajeros y un tiempo de traslado reducido a la mitad”.

El reforzamiento de la seguridad fronteriza representa otro eje de la respuesta gubernamental. Paliza confirmó que el consejo de seguridad ha sostenido tres reuniones en el último mes, con especial atención a la situación en Haití y al despliegue de una misión internacional destinada a la supresión de bandas en ese territorio. El fortalecimiento incluye aumento del personal militar, incorporación de drones y tecnologías de inteligencia, así como el avance en la edificación del muro en la frontera: acciones concebidas para responder a las amenazas derivadas de la inestabilidad en la vecina nación.

Ante la presión de la crisis en Medio Oriente sobre los precios internacionales y la seguridad de los suministros energéticos, el Gobierno dominicano ha optado por una política de prevención, consulta y coordinación entre instituciones y actores sociales para proteger los recursos públicos y garantizar la estabilidad nacional, una estrategia reiterada por Paliza a medios locales.