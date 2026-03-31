República Dominicana

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo

La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público ejecutaron amplias acciones con miles de intervenciones y 260 allanamientos, resultando en la detención de 3,821 personas y el decomiso de armas, vehículos y dinero relacionados

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Autoridades de República Dominicana incautaron más de 984 mil gramos de drogas en operativos realizados durante marzo en todo el país. (Foto: DNCD)
Autoridades de República Dominicana incautaron más de 984 mil gramos de drogas en operativos realizados durante marzo en todo el país. (Foto: DNCD)

Las autoridades de República Dominicana llevaron a cabo durante marzo una serie de acciones contra el microtráfico, con el resultado de más de 984 mil gramos de drogas incautadas en operativos desarrollados en todo el país.

Las fuerzas de seguridad realizaron 260 allanamientos y miles de intervenciones conjuntas, con el foco en la persecución y erradicación del tráfico de estupefacientes en distintas regiones. En estas operaciones arrestaron a 3,821 personas vinculadas a actividades ilícitas, incluidos varios cabecillas de redes dedicadas al microtráfico.

Entre las sustancias decomisadas figuran 503,389 gramos de presunta cocaína y 459.382 gramos de marihuana, junto a dosis de crack, tusi, hachís, metanfetaminas y pastillas de éxtasis. Además, las autoridades confiscaron 37 armas de fuego, 24 vehículos, 153 motocicletas, 1.247 celulares, así como radios de comunicación, balanzas, chalecos antibalas y dinero en efectivo relacionados con la investigación.

Los operativos incluyeron la confiscación de 503.389 gramos de presunta cocaína y 459.382 gramos de marihuana, así como otras sustancias ilícitas como crack, tusi y éxtasis. (Foto: DNCD)
Los operativos incluyeron la confiscación de 503.389 gramos de presunta cocaína y 459.382 gramos de marihuana, así como otras sustancias ilícitas como crack, tusi y éxtasis. (Foto: DNCD)

Las intervenciones incluyeron la incautación de 67 cuchillos y machetes, máquinas tragamonedas y otros objetos asociados al funcionamiento de las redes delictivas.

El despliegue abarcó zonas como el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Higüey, San Pedro de Macorís, Baní, Montecristi, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y La Vega, incluyendo tanto áreas urbanas como rurales. En estos lugares, las fuerzas de seguridad capturaron a personas identificadas como líderes de células dedicadas al microtráfico.

Durante marzo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público reforzaron la estrategia con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que fomenta la colaboración interinstitucional para enfrentar el tráfico de sustancias controladas.

Las autoridades de República Dominicana incautaron más de 984 mil gramos de drogas en operativos realizados durante marzo en todo el país. (Foto: DNCD)
Las autoridades de República Dominicana incautaron más de 984 mil gramos de drogas en operativos realizados durante marzo en todo el país. (Foto: DNCD)

La combinación de allanamientos y detenciones masivas formó parte de una ofensiva nacional dirigida a frenar el avance del microtráfico y reducir su impacto en las comunidades. Las autoridades comunicaron que estas acciones continuarán, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir la circulación de estupefacientes en el país.

Ciudadano español es detenido con presunta droga en el estómago mientras intentaba viajar a Madrid

Un ciudadano español de 39 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Madrid. Durante la inspección, agentes de la DNCD, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) e inspectores de Aduanas, detectaron cuerpos extraños en sus vías digestivas.

Tras activar el protocolo establecido, el extranjero fue trasladado a un centro de salud bajo supervisión médica y en presencia de un fiscal. Una radiografía confirmó la existencia de sustancias controladas en su organismo.

Un ciudadano español fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas cuando intentaba viajar a Madrid con 77 bolsitas de presunta cocaína en el estómago. (Foto: DNCD)
Un ciudadano español fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas cuando intentaba viajar a Madrid con 77 bolsitas de presunta cocaína en el estómago. (Foto: DNCD)

El hombre expulsó 77 bolsitas presumiblemente llenas de cocaína, según informó la DNCD. El imputado será presentado ante la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo para la imposición de medidas de coerción, bajo cargos por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si existen otros implicados en el caso. La sustancia ocupada fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis correspondiente.

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