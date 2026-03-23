La primera dama Raquel Arbaje participará en cumbre global sobre educación digital en Washington

Arbaje refuerza la posición del país como actor activo en la conversación global sobre el futuro de la educación y el bienestar infantil en la era digital. (Foto cortesía Presidencia de la República)

La primera dama Raquel Arbaje representará a la República Dominicana en el encuentro inaugural de la Coalición Global Fomentando el Futuro Juntos, que tendrá lugar el 24 y 25 de marzo en Washington D.C.. La participación dominicana en este foro internacional, impulsado por la Oficina de la Primera Dama de los Estados Unidos Melania Trump y el Departamento de Estado, persigue fortalecer el papel del país como referente en la discusión global sobre la educación y la protección infantil en la era digital, según informó la Presidencia de República Dominicana.

Durante la cumbre, se reunirán representantes de 45 países, junto a ejecutivos de grandes empresas tecnológicas como OpenAI, Microsoft, Meta, Google, Adobe, xAI, Palantir y Zoom Communications.

De acuerdo con la Presidencia de República Dominicana, el principal objetivo será articular compromisos claros sobre la seguridad en línea y la inclusión de herramientas digitales avanzadas en los sistemas educativos.

La delegación nacional, encabezada por Arbaje, viaja acompañada por Ancell Scheker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación; Luis Madera, viceministro de Coordinación y Seguimiento del Gobierno; y Nancy Handal de Mejía, coordinadora de la Oficina de la Primera Dama.

“El corazón de este encuentro es claro: garantizar que cada niño y niña pueda crecer, aprender y prosperar en la era digital, con acceso a tecnología educativa de calidad y protección real ante los riesgos del mundo en línea. La República Dominicana llega a esta mesa con logros concretos y con la convicción de que la tecnología, bien usada, transforma vidas. Nuestros programas de robótica educativa, inteligencia artificial en el aula y nuestra Agenda Digital 2030 son prueba de ello”, anunció la lideresa.

La educación digital y la protección de la niñez en el centro del debate global

En la reunión, Raquel Arbaje expondrá los avances dominicanos en materia de tecnología educativa y digitalización de la enseñanza. La funcionaria subrayará cómo el país ha transformado su sistema educativo bajo un modelo basado en competencias, priorizando el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En palabras de la Presidencia de República Dominicana, la integración de la tecnología en el currículo escolar y la formación permanente de los docentes responde a una Estrategia Nacional de Educación Digital centrada en el pensamiento computacional, la inteligencia artificial y otras destrezas del siglo XXI.

El encuentro contará con la asistencia de autoridades nacionales y figuras internacionales, quienes debatirán compromisos para mejorar la alfabetización digital y el cuidado de la niñez en contextos educativos avanzados (Foto cortesía Raquel Arbaje)

El evento internacional incluirá, el 24 de marzo, una sesión de trabajo dedicada al intercambio de experiencias y estrategias prácticas sobre inteligencia artificial en la educación, alfabetización digital, seguridad en línea y el potencial de las tecnologías educativas. El 25 de marzo, las primeras damas compartirán en una reunión de alto nivel, programada en la Casa Blanca, acciones y compromisos concretos para proteger a la infancia en el ámbito digital y consolidar la cooperación internacional.

La Coalición Global Fomentando el Futuro Juntos fue creada por la primera dama Melania Trump con el propósito de garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a herramientas tecnológicas de calidad y crecer de manera segura frente a los retos del entorno digital. La iniciativa integra la colaboración de gobiernos y compañías tecnológicas, que buscan aunar esfuerzos en áreas críticas como la alfabetización y la protección en línea.

La integración de la República Dominicana en esta convocatoria internacional refuerza su posición como actor relevante en las políticas globales para la digitalización educativa y el bienestar infantil, de acuerdo con la Presidencia de República Dominicana.