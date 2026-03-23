República Dominicana

La primera dama Raquel Arbaje participará en cumbre global sobre educación digital en Washington

La representante oficial del país se unirá a un grupo de líderes, funcionarios y ejecutivos tecnológicos internacionales para dialogar sobre inclusión digital y protección de la infancia durante un foro internacional promovido por autoridades estadounidenses

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Arbaje refuerza la posición del
Arbaje refuerza la posición del país como actor activo en la conversación global sobre el futuro de la educación y el bienestar infantil en la era digital. (Foto cortesía Presidencia de la República)

La primera dama Raquel Arbaje representará a la República Dominicana en el encuentro inaugural de la Coalición Global Fomentando el Futuro Juntos, que tendrá lugar el 24 y 25 de marzo en Washington D.C.. La participación dominicana en este foro internacional, impulsado por la Oficina de la Primera Dama de los Estados Unidos Melania Trump y el Departamento de Estado, persigue fortalecer el papel del país como referente en la discusión global sobre la educación y la protección infantil en la era digital, según informó la Presidencia de República Dominicana.

Durante la cumbre, se reunirán representantes de 45 países, junto a ejecutivos de grandes empresas tecnológicas como OpenAI, Microsoft, Meta, Google, Adobe, xAI, Palantir y Zoom Communications.

De acuerdo con la Presidencia de República Dominicana, el principal objetivo será articular compromisos claros sobre la seguridad en línea y la inclusión de herramientas digitales avanzadas en los sistemas educativos.

La delegación nacional, encabezada por Arbaje, viaja acompañada por Ancell Scheker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación; Luis Madera, viceministro de Coordinación y Seguimiento del Gobierno; y Nancy Handal de Mejía, coordinadora de la Oficina de la Primera Dama.

“El corazón de este encuentro es claro: garantizar que cada niño y niña pueda crecer, aprender y prosperar en la era digital, con acceso a tecnología educativa de calidad y protección real ante los riesgos del mundo en línea. La República Dominicana llega a esta mesa con logros concretos y con la convicción de que la tecnología, bien usada, transforma vidas. Nuestros programas de robótica educativa, inteligencia artificial en el aula y nuestra Agenda Digital 2030 son prueba de ello”, anunció la lideresa.

La educación digital y la protección de la niñez en el centro del debate global

En la reunión, Raquel Arbaje expondrá los avances dominicanos en materia de tecnología educativa y digitalización de la enseñanza. La funcionaria subrayará cómo el país ha transformado su sistema educativo bajo un modelo basado en competencias, priorizando el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En palabras de la Presidencia de República Dominicana, la integración de la tecnología en el currículo escolar y la formación permanente de los docentes responde a una Estrategia Nacional de Educación Digital centrada en el pensamiento computacional, la inteligencia artificial y otras destrezas del siglo XXI.

El encuentro contará con la
El encuentro contará con la asistencia de autoridades nacionales y figuras internacionales, quienes debatirán compromisos para mejorar la alfabetización digital y el cuidado de la niñez en contextos educativos avanzados (Foto cortesía Raquel Arbaje)

El evento internacional incluirá, el 24 de marzo, una sesión de trabajo dedicada al intercambio de experiencias y estrategias prácticas sobre inteligencia artificial en la educación, alfabetización digital, seguridad en línea y el potencial de las tecnologías educativas. El 25 de marzo, las primeras damas compartirán en una reunión de alto nivel, programada en la Casa Blanca, acciones y compromisos concretos para proteger a la infancia en el ámbito digital y consolidar la cooperación internacional.

La Coalición Global Fomentando el Futuro Juntos fue creada por la primera dama Melania Trump con el propósito de garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a herramientas tecnológicas de calidad y crecer de manera segura frente a los retos del entorno digital. La iniciativa integra la colaboración de gobiernos y compañías tecnológicas, que buscan aunar esfuerzos en áreas críticas como la alfabetización y la protección en línea.

La integración de la República Dominicana en esta convocatoria internacional refuerza su posición como actor relevante en las políticas globales para la digitalización educativa y el bienestar infantil, de acuerdo con la Presidencia de República Dominicana.

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