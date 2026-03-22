República Dominicana

Kristi Noem realiza visita a República Dominicana para tratar seguridad regional

Kristi Noem llegó a Punta Cana sin previo aviso para sostener reuniones con el presidente Luis Abinader y altos funcionarios, con el objetivo de reforzar la cooperación en inteligencia y el combate al crimen organizado

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Estados Unidos y República Dominicana
Estados Unidos y República Dominicana discuten estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico en Punta Cana. (Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS)

La llegada de Kristi Noem, Enviada Especial para la Seguridad Hemisférica de Estados Unidos, a República Dominicana se realizó sin previo aviso y estuvo acompañada de una agenda centrada en temas de seguridad regional, según informó Diario El Día.

En la reunión celebrada en Punta Cana participaron el presidente Luis Abinader, altos funcionarios dominicanos vinculados al área de seguridad y la embajadora estadounidense, Leah Campo.

Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el combate a las redes de narcotráfico, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la cooperación en inteligencia entre ambos países.

La conversación también incluyó la articulación de estrategias conjuntas para enfrentar el crimen organizado y la coordinación de acciones para desmantelar estructuras criminales activas en el Caribe.

La delegación estadounidense, junto a la embajadora Leah Campo, expresó su interés en profundizar los canales de cooperación con las autoridades dominicanas, consolidando así la relación bilateral en materia de seguridad.

La visita de Noem responde a su liderazgo en la iniciativa “Escudo de las Américas” de la administración de Donald Trump. Esta estrategia busca consolidar una red de colaboración entre países aliados para hacer frente a amenazas como el tráfico de drogas, la inseguridad fronteriza y la influencia de actores externos en la región.

La llegada de Kristi Noem
La llegada de Kristi Noem a República Dominicana refuerza la cooperación en seguridad regional entre Estados Unidos y el Caribe. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el contexto actual, República Dominicana ha sido reconocida como un socio clave para Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad regional. La presencia de Noem en el país subraya el valor estratégico del Caribe como punto de cooperación internacional frente al crimen organizado.

El “Escudo de las Américas” impulsa la coordinación multinacional y el desarrollo de capacidades para desmantelar estructuras criminales que operan en la región. La discreción que rodeó la visita de Noem refleja la prioridad y sensibilidad de los temas tratados por ambas delegaciones.

El Caribe sigue siendo una de las principales rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Por ello, las autoridades dominicanas y estadounidenses buscan reforzar la vigilancia y el control en los puntos más vulnerables del territorio.

La colaboración en inteligencia y la articulación de esfuerzos multilaterales son ejes centrales de la iniciativa que encabeza Noem. Estas acciones tienen como propósito frenar el avance del crimen organizado y garantizar la estabilidad institucional y la cooperación regional.

El Caribe se posiciona como
El Caribe se posiciona como punto clave de tránsito en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, según autoridades. (Nicole Hester/USA TODAY NETWORK/ Images via REUTERS)

El encuentro en Punta Cana, junto con los recientes gestos desde Washington, confirma el papel de República Dominicana como aliado activo y confiable en la arquitectura de seguridad continental, en un escenario donde el crimen transnacional exige respuestas coordinadas y sostenidas.

Escala en Honduras y consolidación de la gira regional

Este domingo, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibirá a Kristi Noem en Casa Presidencial como parte de una gira por países miembros de la iniciativa de seguridad regional, según informó Diario La Tribuna. El mandatario hondureño indicó que la visita forma parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación hemisférica frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico, promoviendo una coordinación más estrecha entre las naciones participantes.

Asfura recordó que previamente sostuvo un encuentro con Noem el 7 de marzo en la cumbre del Escudo de las Américas realizada en Miami. En aquella ocasión, se discutieron temas vinculados a la seguridad regional y se destacó la importancia del trabajo conjunto entre países. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la agenda de la funcionaria durante su estancia en Honduras, se espera que este viaje permita avanzar en la consolidación de alianzas estratégicas en materia de seguridad.

Rresidente de Honduras, Nasry Asfura,
Rresidente de Honduras, Nasry Asfura, recibirá a Kristi Noem en Casa Presidencial como parte de una gira por países miembros. (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Será la segunda vez que Noem visite Honduras, después de su gira en junio de 2025, cuando se reunió con la entonces presidenta Xiomara Castro en su rol como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El programa Escudo de las Américas, liderado por Donald Trump, agrupa a 17 países con el objetivo de reforzar la cooperación regional mediante el intercambio de inteligencia, el fortalecimiento de capacidades operativas y la lucha conjunta contra amenazas comunes.

Esta visita de Noem coincide con su próxima salida del Departamento de Seguridad Nacional, prevista para el 31 de marzo de 2026, momento en que asumirá su rol como enviada especial de esta coalición. Con este recorrido, Estados Unidos busca consolidar su estrategia de seguridad hemisférica y fortalecer la coordinación con aliados de América Latina, especialmente en países como Honduras.

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