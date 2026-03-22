Dominicano es detenido con el mayor decomiso urbano de éxtasis en Paraguay

La SENAD realizó la mayor incautación urbana de éxtasis en Paraguay, con 50, 000 dosis decomisadas a un ciudadano dominicano. (Cortesía: SENAD)

Un ciudadano de nacionalidad dominicana fue arrestado este sábado 21 de marzo en Paraguay tras la incautación de 50,000 dosis de éxtasis (también conocido como MDMA), considerada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) paraguaya como la mayor realizada hasta ahora en un entorno urbano.

El operativo, retomado por medio de la Agencia IP en una nota de prensa, ocurrió entre Villa Elisa y Fernando de la Mora, en la zona metropolitana de Asunción.

La SENAD calificó el decomiso como un hito en el combate al microtráfico de drogas sintéticas en el área urbana paraguaya y lo vinculó directamente al Plan SUMAR, una estrategia implementada recientemente en el país centroamericano.

“La operación se llevó a acabo en coordinación con el fiscal Arnaldo Venialgo. Con este procedimiento, cortamos un eslabón clave en la cadena de distribución de drogas sintéticas, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra el microtráfico en entornos urbanos”, estableció el SENAD en una publicación de redes sociales.

La Secretaría Nacional Antidrogas calificó el decomiso como un hito en la lucha contra el microtráfico de drogas. (Cortesía: SENAD)

Dominicano, implicado en la mayor red de distribución de éxtasis en Paraguay

El arrestado se trata de Anyelo Tibursio Brito, quien tiene 32 años y reside en Paraguay desde hace seis años. El sujeto fue identificado como parte de un esquema transnacional de distribución de estupefacientes dirigido principalmente a jóvenes en el centro del país.

El valor estimado del cargamento incautado superó los G. 5.000 millones (unos USD 769,000 aproximadamente), según datos oficiales citados por la Agencia IP.

La SENAD atribuyó a Brito un rol clave en la distribución y redistribución de MDMA en eventos y actividades juveniles en la región Central. El dominicano fue interceptado cuando trasladaba 25 kilos de droga sintética en una motocicleta sobre la ruta PY01. La droga se encontraba empaquetada en bolsas plásticas.

La magnitud del operativo llevó a su traslado inmediato a la sede operativa de la SENAD, bajo custodia y disposición de la fiscalía a cargo del fiscal Venialgo.

El operativo antidrogas entre Villa Elisa y Fernando de la Mora permitió el arresto del ciudadano dominicano Anyelo Tibursio. (Cortesía: SENAD)

SENAD relaciona el caso con redes multinacionales de drogas sintéticas

La detención, resultado de la Operación éXTAZ1S, reforzó la hipótesis oficial de la existencia de organismos delictivos con conexiones internacionales. La SENAD analizó el perfil del involucrado como un elemento central en las pesquisas abiertas sobre el tráfico de sustancias sintéticas con participación de extranjeros residentes en Paraguay.

El operativo tuvo como foco la interrupción del flujo de estupefacientes en zonas urbanas de gran densidad poblacional, marcando un precedente clave para futuras investigaciones contra redes internacionales.

Cuando fue arrestado en la vía pública, el individuo transportaba la droga en una maleta y la pesquisa identificó su relación con la dinámica de distribución en espacios periódicamente empleados para eventos juveniles.

El fiscal Arnaldo Venialgo quedó a cargo de la investigación, tras la retención del cargamento y el traslado del acusado a la sede operativa de la SENAD. (Cortesía: SENAD)

La acción generó un golpe financiero considerable a las estructuras ilegales de distribución de droga sintética en Asunción y su área metropolitana.

La incautación involucró a la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) y permitió la detención de Brito.

De igual manera, las autoridades destacaron que este procedimiento refuerza los controles en puntos clave del área metropolitana paraguaya y contribuye a debilitar la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al microtráfico.