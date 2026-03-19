República Dominicana y Venezuela reanudan vuelos y servicios consulares tras casi dos años de suspensión

El reinicio de vuelos facilita los viajes familiares y turísticos entre Venezuela y República Dominicana.

El restablecimiento de la conectividad aérea y diplomática entre Venezuela y la República Dominicana tuvo lugar este 18 de marzo, poniendo fin a una suspensión vigente desde julio de 2024. Ambos países reactivaron oficialmente sus vuelos y servicios consulares, resultado de acuerdos bilaterales tras un periodo de tensiones diplomáticas que afectó la movilidad y los trámites legales de miles de personas.

Según reportó Dominican Today y Listín Diario, la medida marca un nuevo escenario para la relación bilateral y responde a la demanda de la numerosa diáspora venezolana y dominicana.

Reinicio de vuelos: frecuencia, operadores y tarifas

El primer vuelo comercial tras la reapertura fue operado por Laser Airlines, que cubre la ruta entre Caracas (CCS) y Santo Domingo (SDQ) tres veces por semana.

La aerolínea venezolana estableció salidas desde Caracas los miércoles, viernes y domingos a las 11:30 a.m., con llegada a Santo Domingo a la 1:00 p.m.

En sentido inverso, las salidas parten a las 2:30 p.m., arribando a Caracas a las 4:00 p.m. De acuerdo a información confirmada por DR1 News, los boletos ida y vuelta se encuentran desde los 397 dólares estadounidenses, según la clase y la disponibilidad.

Vista aérea de Santo Domingo, ciudad a la que Laser Airlines reanudó vuelos directos desde Caracas tras la reapertura de la ruta entre Venezuela y República Dominicana (Foto cortesía Laser Airlines).

La reactivación de la ruta facilita la movilidad de viajeros que, durante la suspensión, debieron recurrir a conexiones a través de terceros países, encareciendo y prolongando los trayectos.

Otras aerolíneas recibieron autorización para operar vuelos directos entre ambos países. La Junta de Aviación Civil (JAC) de República Dominicana otorgó permisos a compañías venezolanas como Rutaca, Avior, Turpial y RAV S.A. (Venezolana).

Por parte dominicana, Sky High Aviation y RED Air anunciaron su incorporación a la ruta en las próximas semanas. Según datos publicados por Orinoco Tribune, Rutaca ya reinició operaciones hacia Punta Cana el 12 de marzo, ampliando la oferta de destinos y frecuencias.

Impacto en República Dominicana: turismo, economía y comunidad venezolana

La reapertura de vuelos directos y servicios consulares representa un factor estratégico para la República Dominicana, tanto en términos económicos como sociales. El sector turístico dominicano, que depende en parte del flujo de visitantes internacionales, se beneficia con la llegada de viajeros desde Venezuela, un mercado que permaneció restringido por casi dos años.

Según la Junta de Aviación Civil y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, la normalización de la conectividad contribuirá a incrementar el número de visitantes, especialmente en destinos como Santo Domingo y Punta Cana.

Después de casi dos años, se reanudan las conexiones aéreas entre Venezuela y República Dominicana. El video muestra la emotiva bienvenida que reciben los pasajeros en la 'patria de Duarte'.

La reanudación de operaciones también responde a las necesidades de la comunidad venezolana residente en el país, estimada en decenas de miles de personas. Con la reapertura de vuelos, los ciudadanos podrán desplazarse sin escalas a sus lugares de origen, mantener vínculos familiares y gestionar trámites sin depender de rutas alternativas.

Además, la normalización de la relación bilateral permite a la diáspora acceder a servicios consulares, como la obtención de pasaportes, visas y legalizaciones, tras una pausa de casi dos años.

Perspectiva a corto plazo

El reinicio de vuelos directos y la reapertura consular anticipan un aumento en el flujo de pasajeros y trámites legales entre Venezuela y República Dominicana.

Las autoridades de ambos países monitorean la evolución de la demanda para ajustar frecuencias y ampliar la oferta de servicios, mientras el sector turístico y las comunidades migrantes celebran el retorno de la conectividad.