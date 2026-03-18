Récord de Leyenda: USA vs. Dominicana 2026 hace historia como el partido más visto del Clásico Mundial

Junior Caminero, de República Dominicana, celebra su cuadrangular durante la segunda entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial, frente a Estados Unidos, el domingo 15 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 sumó un capítulo de alto impacto el 15 de marzo, cuando la semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana registró la mayor audiencia televisiva de la historia del torneo, de acuerdo con datos recopilados por Associated Press.

El encuentro, disputado en territorio estadounidense, reunió un promedio de 7,369 millones de espectadores en ese país, cifra que superó la de eventos tradicionales como los Premios Óscar.

Según ESPN, la transmisión alcanzó su mayor pico entre las 23:00 y las 23:08, con 8,17 millones de televidentes conectados simultáneamente, lo que marcó el horario de máxima audiencia para el deporte mundial durante ese fin de semana. Para cadenas como FS1 y FOX Deportes, este registro constituyó el mayor nivel de sintonía desde 2019, consolidando al Clásico Mundial de Béisbol (WBC) como uno de los productos deportivos más cotizados de la primavera.

15 de marzo de 2026; Miami, Florida, Estados Unidos; El campocorto de República Dominicana, Geraldo Perdomo (2), completa una doble jugada en la octava entrada frente a Estados Unidos durante la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park. Crédito obligatorio: Sam Navarro-Imagn Images.

El partido, que finalizó con una victoria ajustada de 2-1 a favor de Estados Unidos, se caracterizó por la intensidad y la calidad técnica exhibida en el terreno.

La selección dominicana, reconocida entre las plantillas más potentes del certamen, no logró capitalizar las oportunidades en momentos clave. El pitcheo estadounidense limitó a las figuras de la República Dominicana, muchas de ellas estrellas activas de las Grandes Ligas (MLB), y aseguró el pase a la final.

El “Plátano Power” resiste y la FEDOBE traza el nuevo rumbo tras la eliminación

La eliminación dominicana dejó una huella emocional profunda en el país caribeño, donde el béisbol es deporte nacional. La prensa local y medios internacionales como Reuters destacaron que, pese a la derrota, el fenómeno conocido como “Plátano Power” mantiene su vigencia como símbolo del béisbol caribeño y motor de seguimiento global.

La selección dominicana continúa siendo una de las principales exportadoras de talento y espectáculo en el circuito internacional. La organización de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE) ya proyecta el futuro inmediato, con tres frentes principales en la agenda competitiva.

El primero será la participación como anfitrión en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, programados para finales de este año en Santo Domingo. Debido a las regulaciones de calendario de la MLB, la escuadra dominicana estará compuesta por prospectos de ligas menores y jugadores destacados de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Para las autoridades deportivas, el oro en casa representa una meta prioritaria y una oportunidad para fortalecer la cantera local.

Integrantes de la selección dominicana de béisbol afinarán detalles en sus entrenamientos de cara a su participación como anfitriones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo: Credit: Sam Navarro-Imagn Images.

En paralelo, la República Dominicana se prepara para los clasificatorios de los próximos Juegos Olímpicos, donde buscará asegurar una plaza. Tras el bronce obtenido en Tokio 2020, la meta institucional es mejorar esa actuación y alcanzar la presea dorada. ESPN Deportes reportó que la FEDOBE negocia actualmente con organizaciones de la MLB para garantizar la disponibilidad de figuras clave durante el proceso de selección y competencia olímpica.

El desempeño en el Clásico de 2026 marcó el cierre de ciclo para varios jugadores veteranos, lo que abre la puerta a un relevo generacional en el equipo nacional. La dirección técnica está enfocada en consolidar nuevos talentos, muchos de los cuales ya destacan en las Grandes Ligas. La meta, es fortalecer la estructura de pitcheo, considerada el punto débil ante selecciones como Estados Unidos y Japón.

Más allá del resultado deportivo, la cifra histórica de audiencia confirma que la República Dominicana es protagonista central en la narrativa del béisbol mundial y mantiene una base de aficionados que trasciende fronteras.