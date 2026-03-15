Las autoridades dominicanas incautan cigarrillos y drogas en operativos recientes en distintas provincias

El Ejército de República Dominicana decomisó 93.000 cigarrillos de contrabando en un operativo en Montecristi. (Foto cortesía Ejército de República Dominicana)

Miembros del Ejército de República Dominicana realizaron un nuevo decomiso de más de 90,000 cigarrillos de contrabando y detuvieron a un hombre en la provincia Montecristi, durante un operativo cerca del puesto de chequeo de Hatillo Palma. Según indicaron las autoridades el hallazgo de la mercancía se produjo al inspeccionar una camioneta que había iniciado una fuga al recibir la orden de detenerse, lo que desencadenó una persecución que concluyó en un callejón de la comunidad de Jaibón. El caso se inscribe en la intensificación de los controles militares frente a la introducción ilegal de productos al país.

El detenido fue identificado como Víctor Alfonso Recio Estévez. Según la información oficial difundida por el Ejército de República Dominicana, Recio conducía una camioneta blanca en la que fueron encontrados 465 paquetes de cigarrillos marca Capital Rojo, escondidos en diversos compartimentos entre el chasis, el neumático de repuesto y la cajuela del motor. La cantidad total asciende a 93,000 unidades, todas introducidas de manera ilegal.

El detenido Víctor Alfonso Recio Estévez fue capturado luego de intentar huir del puesto de chequeo militar en Hatillo Palma. Foto cortesía (Ejército de República Dominicana)

La operación en Montecristi resultó tras detectar un vehículo sospechoso durante tareas rutinarias de vigilancia. Al advertir la presencia militar, el conductor intentó huir acelerando la marcha. La persecución se desarrolló por zonas rurales próximas al punto de control, hasta que los agentes lograron interceptar el vehículo en una finca productora de guineos.

Durante el registro, los militares hallaron los cientos de paquetes de cigarrillos extranjeros, distribuidos en compartimientos ocultos de la camioneta de los cuales no se pudo comprobar su origen. Las autoridades presumen que la carga había ingresado al país de contrabando, burlando las rutas legales de importación.

El detenido Víctor Alfonso Recio Estévez fue capturado luego de intentar huir del puesto de chequeo militar en Hatillo Palma. Pexels

En el marco de acciones recientes para combatir el tráfico ilícito, el pasado 13 de marzo, la Policía Nacional informó sobre la incautación de 313 porciones de presuntas sustancias controladas en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco. En ese operativo, desarrollado en el sector La Joya del municipio de Galván, donde fue arrestado Almin Mejía Féliz por miembros del Departamento de Investigaciones y unidades preventivas, quienes también retuvieron una motocicleta modelo AX100, color negro, sin numeración legible en la que se transportaba, que quedó bajo proceso de verificación.

En el caso registrado en Bahoruco, el informe policial especificó que las 313 porciones de sustancias, con un “peso aproximado de 330 gramos”, serán analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su naturaleza exacta.

Los 330 gramos de sustancias controladas decomisados en Bahoruco serán analizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

En ambos operativos, los detenidos quedaron bajo custodia y serán remitidos al Ministerio Público de República Dominicana para los procedimientos legales correspondientes. El Ejército de República Dominicana y la Policía Nacional reiteraron en sus notas de prensa el compromiso con el combate al tráfico ilícito de mercancías y sustancias prohibidas en el territorio nacional.