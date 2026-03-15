República Dominicana

Las autoridades dominicanas incautan cigarrillos y drogas en operativos recientes en distintas provincias

Los procedimientos, en los que se emplearon tareas de vigilancia y control, resultaron en decomisos de mercancía ilegal y detenciones de sospechosos que serán puestos a disposición del Ministerio Público para la continuación de investigaciones

Guardar
El Ejército de República Dominicana
El Ejército de República Dominicana decomisó 93.000 cigarrillos de contrabando en un operativo en Montecristi. (Foto cortesía Ejército de República Dominicana)

Miembros del Ejército de República Dominicana realizaron un nuevo decomiso de más de 90,000 cigarrillos de contrabando y detuvieron a un hombre en la provincia Montecristi, durante un operativo cerca del puesto de chequeo de Hatillo Palma. Según indicaron las autoridades el hallazgo de la mercancía se produjo al inspeccionar una camioneta que había iniciado una fuga al recibir la orden de detenerse, lo que desencadenó una persecución que concluyó en un callejón de la comunidad de Jaibón. El caso se inscribe en la intensificación de los controles militares frente a la introducción ilegal de productos al país.

El detenido fue identificado como Víctor Alfonso Recio Estévez. Según la información oficial difundida por el Ejército de República Dominicana, Recio conducía una camioneta blanca en la que fueron encontrados 465 paquetes de cigarrillos marca Capital Rojo, escondidos en diversos compartimentos entre el chasis, el neumático de repuesto y la cajuela del motor. La cantidad total asciende a 93,000 unidades, todas introducidas de manera ilegal.

El detenido Víctor Alfonso Recio
El detenido Víctor Alfonso Recio Estévez fue capturado luego de intentar huir del puesto de chequeo militar en Hatillo Palma. Foto cortesía (Ejército de República Dominicana)

La operación en Montecristi resultó tras detectar un vehículo sospechoso durante tareas rutinarias de vigilancia. Al advertir la presencia militar, el conductor intentó huir acelerando la marcha. La persecución se desarrolló por zonas rurales próximas al punto de control, hasta que los agentes lograron interceptar el vehículo en una finca productora de guineos.

Durante el registro, los militares hallaron los cientos de paquetes de cigarrillos extranjeros, distribuidos en compartimientos ocultos de la camioneta de los cuales no se pudo comprobar su origen. Las autoridades presumen que la carga había ingresado al país de contrabando, burlando las rutas legales de importación.

El detenido Víctor Alfonso Recio
El detenido Víctor Alfonso Recio Estévez fue capturado luego de intentar huir del puesto de chequeo militar en Hatillo Palma. Pexels

En el marco de acciones recientes para combatir el tráfico ilícito, el pasado 13 de marzo, la Policía Nacional informó sobre la incautación de 313 porciones de presuntas sustancias controladas en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco. En ese operativo, desarrollado en el sector La Joya del municipio de Galván, donde fue arrestado Almin Mejía Féliz por miembros del Departamento de Investigaciones y unidades preventivas, quienes también retuvieron una motocicleta modelo AX100, color negro, sin numeración legible en la que se transportaba, que quedó bajo proceso de verificación.

En el caso registrado en Bahoruco, el informe policial especificó que las 313 porciones de sustancias, con un “peso aproximado de 330 gramos”, serán analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su naturaleza exacta.

Los 330 gramos de sustancias
Los 330 gramos de sustancias controladas decomisados en Bahoruco serán analizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

En ambos operativos, los detenidos quedaron bajo custodia y serán remitidos al Ministerio Público de República Dominicana para los procedimientos legales correspondientes. El Ejército de República Dominicana y la Policía Nacional reiteraron en sus notas de prensa el compromiso con el combate al tráfico ilícito de mercancías y sustancias prohibidas en el territorio nacional.

Temas Relacionados

Ejército de República DominicanaMontecristiTráfico IlícitoContrabando de CigarrillosRepública Dominicana

Últimas Noticias

Al estilo de la NBA: Así se vivió el torneo 3x3 de básquetbol en San Salvador

Decenas de aficionados disfrutaron en la Plaza Gerardo Barrios de partidos dinámicos, espectáculos al mejor estilo del baloncesto estadounidense y actividades interactivas, reforzando la revitalización y cultura deportiva en la capital salvadoreña

Al estilo de la NBA:

Fuerzas del orden ejecutan nueva requisa en cárcel de máxima seguridad en Guatemala

Las autoridades mantienen operativos conjuntos en recintos carcelarios, diseñados para asegurar la institucionalidad y bloquear actividades delictivas, como parte de una política implementada durante el estado de Prevención en todo el país

Fuerzas del orden ejecutan nueva

Envío de remesas a República Dominicana crece un 1,0 % interanual en el inicio de 2026, según el Banco Central

El país norteamericano concentró el mayor porcentaje de transferencias, aunque el empleo entre latinos experimentó una reducción y la economía enfrentó desafíos durante el periodo analizado, según datos oficiales

Envío de remesas a República

El impacto del precio del combustible sacude a Honduras: El sector transporte anuncia posible ajuste en tarifas

Las empresas que prestan servicios de traslado público argumentan que los aumentos recientes en los precios de gasolina y diésel, junto con el congelamiento tarifario desde hace tres años, han puesto en riesgo la sostenibilidad financiera del sector

El impacto del precio del

CIDH denuncia “prácticas viciadas” y el asedio a la independencia judicial en Guatemala

Andrea Pochak confirmó la existencia de procesos viciados, injerencias indebidas en la elección de cortes y el uso de la Fiscalía como herramienta de persecución política en el país centroamericano

CIDH denuncia “prácticas viciadas” y

TECNO

¿Tu disco está bloqueado? El

¿Tu disco está bloqueado? El fallo de Windows 11 que te impide entrar a la Unidad C y cómo arreglarlo 

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este 15 de marzo de 2026

Juegos gratis en Epic Games: estos son los dos títulos que puedes descargar sin pagar por tiempo limitado

Privacidad de Instagram en riesgo: qué significa el fin del cifrado de extremo a extremo en los chats

Por qué las contraseñas largas y únicas serían la nueva norma en ciberseguridad, según los expertos

ENTRETENIMIENTO

De secuelas olvidadas a récords

De secuelas olvidadas a récords históricos: el giro que volvió a poner a Predator como fenómeno mundial

Voces Inocentes: La historia salvadoreña que estuvo a un paso de la gloria en los premios Óscar

El Salvador en la historia de la Academia: El legado de André Guttfreundd el único centroamericano con un Óscar

Kurt Russell y el secreto detrás de la propuesta de matrimonio a Goldie Hawn que paralizó los Oscar en 1989

Nicole Kidman confesó cuál es su ritual más inesperado antes de los Oscar: “Es una locura”

MUNDO

El papa León XIV volvió

El papa León XIV volvió a pedir el cese del fuego en Medio Oriente y “que se reabran caminos de diálogo”

El Ejército de Israel adelantó que el conflicto con Irán se podría extender al menos tres semanas más

Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah

La capitana de la selección iraní de fútbol retiró su pedido de asilo en Australia en medio de denuncias de presión sobre su familia