República Dominicana

República Dominicana: Tres meses de prisión para maestra de preescolar acusada de agredir a una menor

El tribunal ordenó la reclusión de la acusada por un periodo inicial de tres meses tras la divulgación de imágenes que involucran a una menor de dos años, mientras avanzan las investigaciones para una acusación formal

Guardar
Juez impone prisión preventiva a
Juez impone prisión preventiva a profesora por presunto acto de violencia contra niña en República Dominicana. (Cortesía: Despacho 505)

Una juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este jueves prisión preventiva de tres meses contra la profesora Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, acusada de maltratar a una niña de dos años en el centro educativo “Mi Segundo/Hogar Steps”.

La decisión judicial responde a la gravedad de los hechos denunciados, los cuales salieron a la luz pública tras la difusión masiva de un video en redes sociales. En las imágenes se observa presuntamente a la maestra ejerciendo violencia contra la infante, haciéndole ingerir su propio vómito.

El fiscal Tito González, quien actúa en representación del Ministerio Público, fue enfático al señalar que el órgano persecutor no escatimará esfuerzos para lograr una sanción ejemplar. Además, afirmó que la institución seguirá “hasta las últimas consecuencias” en este proceso legal contra Matos Beltré, quien se desempeñaba como empleada del colegio-guardería “Mi Segundo-Hogar Steps”, ubicado en el sector Alma Rosa I.

“Estos son hechos muy graves, máxime cuando ocurren en perjuicio de un menor en estado de vulnerabilidad, ya que estamos en presencia de un caso de una niña de dos años”, declaró el fiscal a las afueras del tribunal, subrayando que la protección de la infancia es una prioridad absoluta para el sistema de justicia.

El incidente desató una respuesta judicial urgente y reactivó el debate sobre la protección estatal en guarderías dominicanas. (Cortesía: NTelemicro5)

Según la información de Ntelemicro5, los tres meses de prisión preventiva deberán ser cumplidos en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, tiempo durante el cual la fiscalía profundizará en las investigaciones y la recolección de pruebas periciales para la presentación de la acusación formal.

Por su parte, la madre de la menor decidió desistir de la querella que había interpuesto originalmente contra Matos Beltré. A pesar de haber señalado inicialmente a la empleada por violentar la integridad física de su hija, la progenitora optó por retirar la acción legal privada, un elemento que la defensa intentó utilizar a favor de la imputada durante la audiencia.

“La menor ha recibido agresiones, según el certificado médico, no importa que sean mínimas. La niña de dos años llegó con mordidas y la madre pensó que eran agresiones de otros niños hasta después de ver el video. Se querelló aunque desistiera en audiencia, pero poco importa porque el Ministerio Público no desistirá”, apuntó González.

El video viral que muestra
El video viral que muestra a la profesora Yamelsy Matos Beltré forzando a una niña a presuntamente ingerir su vómito genera indignación internacional. (Cortesía: Redes sociales)

Defensa califica medida como “absurda”

El equipo legal de Yamelsy Matos Beltré reaccionó con fuertes críticas tras conocerse el fallo. El abogado defensor Billy Gerónimo calificó la resolución como “totalmente absurda y desproporcionada”, al considerar que el tribunal adoptó una medida excesiva frente a los hechos presentados, especialmente tras el retiro de la querella por parte de la madre.

Gerónimo adelantó que el equipo jurídico interpondrá un recurso de apelación tan pronto reciban la resolución formal emitida por el tribunal, con el objetivo de que jueces de una instancia superior varíen la prisión preventiva por una medida menos gravosa que permita a la docente llevar el proceso en libertad.

La defensa de la educadora manifestó su desacuerdo con la medida impuesta, argumentando que la prisión preventiva es una medida “excesiva” y adelantaron que presentarán un recurso de apelación.

La defensa de Yamelsy Matos
La defensa de Yamelsy Matos Beltré calificó la prisión preventiva como excesiva y anunció la presentación de un recurso de apelación ante las autoridades. (Cortesía: NTelemicro5)

El centro educativo se ha visto envuelto en el ojo del huracán tras el incidente. Padres de familia y vecinos han expresado su preocupación por la seguridad y el bienestar de los niños que asisten a estas instituciones de cuidado infantil.

El Ministerio Público ha reiterado que el estado de vulnerabilidad de la víctima, debido a su corta edad, agrava significativamente la calificación jurídica del hecho. Por lo que la acusada podría afrontar hasta 15 años tras las rejas.

Este caso reabre el debate sobre la supervisión de los centros de cuidado infantil y los perfiles psicológicos requeridos para quienes tienen bajo su responsabilidad la formación y seguridad de los más pequeños en la República Dominicana.

Temas Relacionados

Violencia InfantilSanto Domingo EsteMinisterio PúblicoGuarderíasRepública Dominicana

Últimas Noticias

Informe oficial tras apagón en República Dominicana recomienda cambios urgentes en sistema eléctrico

La revisión técnica sugiere implementar nuevas protecciones dentro de la red y optimizar los procedimientos de operación en subestaciones clave, con el objetivo de reducir la posibilidad de colapsos similares en el futuro

Informe oficial tras apagón en

El régimen de Nicaragua otorga tierras a empresas chinas para minería

Un informe de una organización ambiental indica que una porción significativa del territorio nacional está bajo control de sociedades extranjeras para extraer minerales, incluyendo áreas protegidas y zonas indígenas

El régimen de Nicaragua otorga

El Lago de Ilopango conmemora su día nacional como símbolo de patrimonio y conservación

Majestuoso y misterioso, el Lago de Ilopango cautiva no solo por sus paisajes y gastronomía, sino por su origen volcánico y su profundo lazo con la cosmovisión indígena y las leyendas de El Salvador

El Lago de Ilopango conmemora

Autoridad de defensa del consumidor no registra aumentos en la telefonía celular en Panamá y anuncia demandas contra telefónicas

El alza escalonada a los usuarios era aplicada sin previo aviso, lo que provocó las denuncias de los usuarios.

Autoridad de defensa del consumidor

Suman nueve las muertes por tos ferina en Honduras y se superan los decesos de 2025

La tendencia evidencia que la tos ferina impacta con gravedad a recién nacidos y lactantes que no completaron el esquema de inmunización recomendado.

Suman nueve las muertes por

TECNO

¿Por qué se calienta el

¿Por qué se calienta el cargador de tu teléfono?: descubre las causas y soluciones

‘Las guerreras K-Pop’ y los riesgos de ver la película en Magis TV

Cómo es el nuevo modelo de taxi autónomo sin pedales ni volante

HDMI ARC en tu TV: qué es y cómo aprovecharlo al máximo

Navegar en YouTube como si fuera televisión por cable es posible gracias a esta nueva aplicación web

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas en Corea

Top 10 K-dramas en Corea del Sur: ‘Un novio por suscripción’ encabeza el ranking de los más exitosos del momento

Rebecca Gayheart recordó la batalla de Eric Dane por pronunciar sus últimas palabras

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”

MUNDO

Donald Trump afirmó que el

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

Macron confirmó la muerte de un militar francés en un ataque con drones iraníes contra una base en Irak

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético

La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano