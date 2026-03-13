República Dominicana: Tres meses de prisión para maestra de preescolar acusada de agredir a una menor

Juez impone prisión preventiva a profesora por presunto acto de violencia contra niña en República Dominicana. (Cortesía: Despacho 505)

Una juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este jueves prisión preventiva de tres meses contra la profesora Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, acusada de maltratar a una niña de dos años en el centro educativo “Mi Segundo/Hogar Steps”.

La decisión judicial responde a la gravedad de los hechos denunciados, los cuales salieron a la luz pública tras la difusión masiva de un video en redes sociales. En las imágenes se observa presuntamente a la maestra ejerciendo violencia contra la infante, haciéndole ingerir su propio vómito.

El fiscal Tito González, quien actúa en representación del Ministerio Público, fue enfático al señalar que el órgano persecutor no escatimará esfuerzos para lograr una sanción ejemplar. Además, afirmó que la institución seguirá “hasta las últimas consecuencias” en este proceso legal contra Matos Beltré, quien se desempeñaba como empleada del colegio-guardería “Mi Segundo-Hogar Steps”, ubicado en el sector Alma Rosa I.

“Estos son hechos muy graves, máxime cuando ocurren en perjuicio de un menor en estado de vulnerabilidad, ya que estamos en presencia de un caso de una niña de dos años”, declaró el fiscal a las afueras del tribunal, subrayando que la protección de la infancia es una prioridad absoluta para el sistema de justicia.

El incidente desató una respuesta judicial urgente y reactivó el debate sobre la protección estatal en guarderías dominicanas. (Cortesía: NTelemicro5)

Según la información de Ntelemicro5, los tres meses de prisión preventiva deberán ser cumplidos en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, tiempo durante el cual la fiscalía profundizará en las investigaciones y la recolección de pruebas periciales para la presentación de la acusación formal.

Por su parte, la madre de la menor decidió desistir de la querella que había interpuesto originalmente contra Matos Beltré. A pesar de haber señalado inicialmente a la empleada por violentar la integridad física de su hija, la progenitora optó por retirar la acción legal privada, un elemento que la defensa intentó utilizar a favor de la imputada durante la audiencia.

“La menor ha recibido agresiones, según el certificado médico, no importa que sean mínimas. La niña de dos años llegó con mordidas y la madre pensó que eran agresiones de otros niños hasta después de ver el video. Se querelló aunque desistiera en audiencia, pero poco importa porque el Ministerio Público no desistirá”, apuntó González.

El video viral que muestra a la profesora Yamelsy Matos Beltré forzando a una niña a presuntamente ingerir su vómito genera indignación internacional. (Cortesía: Redes sociales)

Defensa califica medida como “absurda”

El equipo legal de Yamelsy Matos Beltré reaccionó con fuertes críticas tras conocerse el fallo. El abogado defensor Billy Gerónimo calificó la resolución como “totalmente absurda y desproporcionada”, al considerar que el tribunal adoptó una medida excesiva frente a los hechos presentados, especialmente tras el retiro de la querella por parte de la madre.

Gerónimo adelantó que el equipo jurídico interpondrá un recurso de apelación tan pronto reciban la resolución formal emitida por el tribunal, con el objetivo de que jueces de una instancia superior varíen la prisión preventiva por una medida menos gravosa que permita a la docente llevar el proceso en libertad.

La defensa de la educadora manifestó su desacuerdo con la medida impuesta, argumentando que la prisión preventiva es una medida “excesiva” y adelantaron que presentarán un recurso de apelación.

La defensa de Yamelsy Matos Beltré calificó la prisión preventiva como excesiva y anunció la presentación de un recurso de apelación ante las autoridades. (Cortesía: NTelemicro5)

El centro educativo se ha visto envuelto en el ojo del huracán tras el incidente. Padres de familia y vecinos han expresado su preocupación por la seguridad y el bienestar de los niños que asisten a estas instituciones de cuidado infantil.

El Ministerio Público ha reiterado que el estado de vulnerabilidad de la víctima, debido a su corta edad, agrava significativamente la calificación jurídica del hecho. Por lo que la acusada podría afrontar hasta 15 años tras las rejas.

Este caso reabre el debate sobre la supervisión de los centros de cuidado infantil y los perfiles psicológicos requeridos para quienes tienen bajo su responsabilidad la formación y seguridad de los más pequeños en la República Dominicana.