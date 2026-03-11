República Dominicana

Puerto Plata será la estrella del Desfile Nacional de Carnaval 2026 en República Dominicana

La ciudad costera será el centro de la próxima edición del desfile, destacando la creatividad del taimáscaro y reuniendo a miles de artistas, músicos y delegaciones internacionales en una colorida fiesta de cultura dominicana

El personaje símbolo surge de
El personaje símbolo surge de la fusión de influencias taínas, hispánicas y africanas, convirtiéndose en representante de las raíces profundas de la región norte (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

El Desfile Nacional de Carnaval 2026 estará dedicado a Puerto Plata, y marcará el 15 de marzo como fecha clave para una celebración que busca fortalecer la proyección internacional de la cultura dominicana y reunir expresiones de cada provincia en un escenario compartido. El evento pone en el centro la figura del taimáscaro, símbolo identitario local y exponente de la convergencia de raíces taínas, españolas y africanas, consolidando la continuidad y renovación de las tradiciones culturales en República Dominicana, según informó la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura.

La organización estima que participarán aproximadamente 170 comparsas y cerca de 9.000 integrantes, entre bailarines, músicos, artistas y artesanos, cifra que convierte al desfile en una de las mayores vitrinas de la cultura popular del país, indicaron las instancias de gobierno este martes. Entre las delegaciones internacionales confirmadas están el Carnaval de Negros y Blancos de Colombia, declarado patrimonio cultural inmaterial por la Unesco; la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, fundada en 1984 y responsable del icónico desfile en el sambódromo carioca; así como representaciones del Carnaval de la Playa de Ponce en Puerto Rico, y la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress de Ghana. Esta última contará con la presencia de su majestad real Nana Ama Amissah III, reina madre suprema del Reino de Mankessim.

Puerto Plata y el taimáscaro: historia y características

La dedicatoria del desfile a Puerto Plata recupera una tradición que, aunque originada en la época colonial, consolidó su identidad contemporánea a partir de 1991, cuando un grupo de jóvenes introdujo el taimáscaro. Este personaje—nombre fruto de la unión entre “tai”, por los taínos, y “máscaro”, derivado de los diablos enmascarados hispánicos—fue concebido para diferenciar el carnaval puertoplateño de otras celebraciones como las de La Vega o Santiago de los Caballeros.

Una celebración reunirá a delegaciones
Una celebración reunirá a delegaciones internacionales y figuras emblemáticas en un evento sin precedentes que promete renovar la propuesta artística del país (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

El taimáscaro integra motivos de las tres raíces culturales dominicanas: la taína, que se expresa en el propio nombre y los motivos decorativos del vestuario; la española, reflejada en la estructura de la máscara y su conjunto, y la africana, patente en la música y la energía coreográfica. Sobresale el simbolismo marítimo, pues, a diferencia de otras figuras carnavalescas que emplean cascabeles, el taimáscaro recurre a caracoles marinos cuyo sonido remite a la identidad costera de Puerto Plata. El traje típico incorpora pantalón, camisa, capa, babero, fajín y la icónica máscara.

El Carnaval de Puerto Plata también incluye personajes tradicionales comunes en otras regiones, como el Robalagallina, los africanos o tiznaos, y las reinterpretaciones de indios. El malecón de la ciudad funciona como escenario principal de las actividades.

Protagonistas y homenajeados en 2026

Durante el anuncio oficial, la organización designó al fotógrafo Mariano Hernández como rey del carnaval y a la comunicadora Zoila Luna como reina. Además, el artesano Juan Francisco Vásquez Acosta (Juampa) será el personaje homenajeado. Nacido en Cotuí en 1961, Juampa cuenta con más de cincuenta años dedicado al carnaval dominicano; sus obras han obtenidos premios en distintos niveles y su trayectoria incluye la coautoría del libro El arte en la cabeza: rostro e identidad.

Artistas premiados, artesanos y el
Artistas premiados, artesanos y el respaldo de la Unesco coincidirán en un encuentro que reafirma el valor creativo y patrimonial de la festividad (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

En 2011 Juampa fue distinguido con el Premio Nacional Felipe Abreu de Carnaval y en 2018 recibió el título de rey del Desfile Nacional de Carnaval. La organización destaca que la edición 2026 aspira a respetar la autenticidad de cada comparsa y fortalecer la industria creativa local, con énfasis en la elaboración de caretas, disfraces y música, consolidando al evento como un espacio de convergencia y proyección nacional e internacional para la cultura dominicana.

