Arrestan a profesora en República Dominicana tras video donde obliga a niña de 2 años a comer su vómito

El caso de presunto maltrato infantil en centro escolar conmociona a República Dominicana. (Cortesía: UNICEF)

Una ola de indignación ha trascendido las fronteras de la República Dominicana tras la difusión de un video viral que muestra un presunto caso de maltrato infantil en el preescolar y guardería “Mi Segundo Hogar / Little Steps”, ubicado en el sector Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este.

Según reportes detallados por el medio local NTelemicro 5, las imágenes, que circularon masivamente en redes sociales, muestran a la profesora Yamelsy Matos Beltré obligando a una niña de apenas dos años a ingerir su propio vómito. La crudeza del video provocó una respuesta inmediata de las autoridades y de la sociedad civil, derivando en el arresto de la docente por parte de la Policía Nacional.

Desde la mañana de este viernes, representantes del Ministerio Público, equipos de psicólogos y directivos del centro educativo se reunieron para evaluar el alcance del daño y establecer las responsabilidades penales correspondientes. La fiscal Ayeisa Cedeño, de la Unidad de Violencia de Género, confirmó oficialmente que presentará una denuncia formal contra Matos Beltré por la agresión a la menor.

La jornada no estuvo exenta de violencia fuera del ámbito escolar. Durante el traslado de la maestra bajo custodia policial, se registraron disturbios cuando un presunto familiar de la acusada agredió físicamente a un miembro de la prensa que cubría el evento. La situación escaló rápidamente, obligando a los agentes policiales a intervenir con el uso de la fuerza y gas pimienta para dispersar a los presentes y retomar el control del área.

Autoridades dominicanas intervienen para investigar el maltrato infantil en el centro educativo, (Cortesía: NTelemicro5)

La defensa alega arrepentimiento y crisis emocional

El abogado Emilio López, quien ha asumido la representación legal tanto de la docente como del centro escolar, aseguró ante los medios de comunicación que su defendida se encuentra “totalmente arrepentida” y sumida en un estado de profunda vergüenza.

“La joven reconoció el hecho y la falta que cometió. Se manejó de manera inadecuada, pero asegura que las versiones se han magnificado fuera de contexto”, declaró López.

El jurista intentó contextualizar la conducta de Matos Beltré, señalando que la maestra atraviesa un periodo de inestabilidad emocional debido a tragedias personales recientes. Según el abogado, la mujer es huérfana, proviene de un hogar disfuncional y recientemente sufrió la pérdida de su mejor amiga, factores que, a su juicio, pudieron incidir en su comportamiento profesional.

Postura del centro educativo y familia de la menor

Por su parte, Cindy Vargas, propietaria del preescolar, se mostró visiblemente afectada y rompió en llanto ante la prensa. La mujer afirmó que “no tiene palabras para describir lo sucedido” y asumió la responsabilidad institucional por los actos cometidos por la docente bajo su supervisión.

El video viral que muestra a la profesora Yamelsy Matos Beltré forzando a una niña a ingerir su vómito genera indignación internacional. (Cortesía: Redes sociales)

Por otra parte, a pesar de la gravedad de los hechos, el abogado de la familia de la menor afectada informó que los padres no tomarán acciones legales privadas adicionales por el momento, ya que han decidido dejar el proceso enteramente en manos del Ministerio Público, confiando en la investigación de oficio que ya está en curso.

Un llamado a la vigilancia institucional

Este caso ha reabierto el debate sobre los protocolos de selección de personal en los centros de cuidado infantil y la salud mental de los educadores en Dominicana. Por medio de redes sociales, la población exige que este caso no quede impune y que se aplique el máximo rigor de la ley para sentar un precedente contra el maltrato físico y psicológico en las aulas.

La investigación continúa abierta mientras la comunidad internacional observa con atención la resolución judicial de un acto que ha sido calificado unánimemente como inhumano.