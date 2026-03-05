El gobierno de República Dominicana refuerza la protección en aeropuertos mediante convenio interinstitucional

El Departamento Aeroportuario y la Armada Dominicana firman acuerdo para fortalecer la seguridad aérea en República Dominicana. ( Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El Departamento Aeroportuario (DA) y la Armada de la República Dominicana (ARD) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la protección de las actividades aeroportuarias y la respuesta ante situaciones de riesgo en el sector aéreo. El convenio fue rubricado en Santo Domingo por el director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, y el comandante general de la ARD, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, durante una ceremonia en la sede central del DA.

El acuerdo tiene como objetivo optimizar los recursos humanos y técnicos de ambas instituciones, así como facilitar la construcción de nuevos helipuertos y plataformas para helicópteros (helipads) donde la Armada lo requiera. La firma se realizó en presencia de autoridades civiles y militares de ambas entidades.

Durante el acto, Pichardo subrayó que la iniciativa se alinea con las políticas del presidente Luis Abinader, quien ha priorizado el turismo como motor económico y elemento clave para la proyección internacional del país. “Este acuerdo interinstitucional se constituye en un elemento fundamental tanto para la conectividad del país, como para la visión conjunta de ambas instituciones”, afirmó el funcionario, según declaraciones recogidas por el portal de la presidencia. Pichardo también anunció que el DA impulsará la construcción de varios helipuertos estratégicos a solicitud de la ARD, con el fin de robustecer la seguridad nacional.

Por su parte, Crisóstomo Martínez destacó la disposición de la Armada Dominicana para colaborar con el Departamento Aeroportuario en la protección de los recintos aeroportuarios y sus accesos. “Los helipuertos y helipads no solo serán útiles para la seguridad y defensa nacional, sino también para dar respuesta a cualquier requerimiento de emergencia que se presente”, aseguró el vicealmirante durante el encuentro.

El convenio establece que la ARD apoyará con personal militar el patrullaje preventivo en aeropuertos y helipuertos, así como la ejecución de los planes de seguridad definidos por el DA. Además, el Departamento Aeroportuario asumirá la responsabilidad de construir y remozar helipads en las bases y destacamentos de la Armada en todo el territorio nacional. El acuerdo también contempla el respaldo técnico, la capacitación aeroportuaria y el apoyo financiero para los miembros de la ARD.

En la ceremonia participaron, por el DA, el director jurídico Jorge Leandro Santana, la directora de Planificación y Desarrollo María del Carmen Méndez y el director de Proyectos Aeroportuarios Christiern Broberg. Por la Armada Dominicana acudieron el director del Cuerpo Jurídico, capitán de navío Randy Ezekiel Vegazo Fanith, y el jefe de la División de Relaciones Públicas, capitán de navío Antonio de Jesús Méndez Arias.

La colaboración entre ambas instituciones busca garantizar la protección de los servicios aeroportuarios frente a riesgos y emergencias, reforzando el papel estratégico del sector aéreo en la economía y la seguridad nacional de la República Dominicana.

La República Dominicana sostiene planes de seguridad aeroportuaria enfocados en la inspección de pasajeros y equipaje, el control de accesos y la implementación de tecnología avanzada, según ha comunicado el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC). Estas medidas, aplicadas bajo la Ley 188-11, incluyen protocolos estrictos como el retiro obligatorio de líquidos y equipos electrónicos en los controles, así como la gestión de flujos en temporadas altas mediante el aumento de personal y la coordinación de acciones interinstitucionales. El CESAC colabora con la Armada Dominicana y el Departamento Aeroportuario para reforzar la vigilancia y responder ante emergencias. Los aeropuertos como Punta Cana ofrecen el servicio “Fast Track” para agilizar los trámites de seguridad.