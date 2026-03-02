República Dominicana

El presidente Luis Abinader impulsa educación técnica para el crecimiento del turismo dominicano

El nuevo centro académico inaugurado por las autoridades permite que cientos de estudiantes y empleados accedan a formación especializada, apoyando el avance del sector turístico y la inversión pública en infraestructura en la región este del país

República Dominicana ofrece ocho aeropuertos
República Dominicana ofrece ocho aeropuertos internacionales y múltiples opciones de acceso para turistas. - Cortesía Avianca.

La inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá en Punta Cana impulsa la formación técnica en el turismo dominicano, alineando la expansión del sector con el fortalecimiento del capital humano, mientras el país se consolida tras alcanzar 11.7 millones de visitantes en 2025 y proyectar inversiones públicas que superarán los mil millones de pesos en infraestructura para la zona durante 2026.

El presidente Luis Abinader encabezó la apertura, enfatizando que la sostenibilidad del turismo depende principalmente de la capacitación y profesionalización de los empleados, en el marco de una alianza entre Meliá Hotels International y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), informó el periódico dominicano Diario Libre.

El titular de Turismo, David Collado, informó que en febrero el sector registró un crecimiento del 11.3 %. Collado afirmó que se trata del “mejor momento histórico para la industria turística dominicana”, tras la cifra récord de visitantes obtenida en 2025. También anunció que en las próximas semanas se dará a conocer el plan de ordenamiento territorial de Bávaro-Punta Cana y que durante 2026 se ejecutarán obras en la zona con una inversión pública superior a mil millones de pesos.

El presidente de República Dominicana,
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá. (Foto: Presidencia de República Dominicana)

La formación técnica como motor para la sostenibilidad del turismo

La nueva escuela cuenta con capacidad para formar hasta 800 alumnos por año en la provincia La Altagracia y constituye una apuesta por parte del Estado y el sector privado, en línea con la política de colaboración público-privada promovida por la administración Abinader.

Durante el acto inaugural, el presidente dominicano subrayó: “Un gobierno puede hacer la mejor infraestructura y la mejor promoción, pero sin capital humano nunca habrá desarrollo sostenible”. Detalló que su gestión ha multiplicado las infraestructuras educativas técnicas, pasando de ocho a sesenta y siete centros que abarcan áreas como turismo, industria, agricultura y deporte. Además, recalcó que la sostenibilidad debe entenderse no solo desde la variable ambiental, sino como un proceso que tiene en la educación y la formación continua su principal eje.

Infraestructura educativa para el sector hotelero

El centro, puesto en funcionamiento a inicios de año, dispone de 11 aulas equipadas para el dictado de talleres teóricos y prácticos en áreas clave de la operación hotelera: recepción, cocina, restauración, bares, mantenimiento, inglés e informática, entre otras.

La directora general del Infotep, Mayra Morla Pineda, precisó que la meta institucional es elevar la capacitación a aproximadamente 4,500 empleados del grupo hotelero y cerca de 1,000 personas de las comunidades cercanas, quienes podrán acceder tanto a programas presenciales como virtuales. “Se aprende haciendo. Por eso los talleres están completamente equipados, con simulaciones reales de restaurantes y habitaciones”, expresó Morla Pineda durante el acto.

Vista panorámica de una playa
Vista panorámica de una playa de arena blanca bordeada por palmeras y aguas cristalinas, frente a una fila de modernos hoteles y resorts. El clima soleado y el entorno natural resaltan la atractiva oferta turística de destinos caribeños para vacacionistas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocimiento a la colaboración público-privada y la expansión hotelera

El presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, destacó el liderazgo de Abinader y lo citó como referente en la articulación entre sector público y privado: “No hay presidente que ejerza mejor la colaboración público-privada como el presidente Abinader. Siempre pregunta cómo podemos ir un paso más adelante y cómo esa prosperidad se refleja en las comunidades”. Escarrer Jaume subrayó que la República Dominicana se ha consolidado como un país clave en la expansión del grupo, que ya supera las 100,000 habitaciones a nivel global y abrirá 30 hoteles nuevos este año.

La Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá se proyecta como una pieza central para la inclusión laboral y la profesionalización del servicio turístico, reafirmando la apuesta gubernamental por la formación técnica como pilar para el desarrollo sostenible y competitivo del sector en la República Dominicana.

