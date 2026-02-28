La embajada dominicana en Israel emite alerta a sus ciudadanos por crisis en Medio Oriente

La embajada de República Dominicana en Israel aconseja extremar precauciones a los ciudadanos ante la emergencia regional en Medio Oriente. February 28, 2026. REUTERS/Ronen

La Embajada de República Dominicana en Israel difundió un comunicado dirigido a sus nacionales en el país, en el marco de la declaración de estado especial de emergencia en Israel. La misión diplomática instó a la comunidad dominicana a incrementar las precauciones, acatar todas las directrices de las autoridades locales y evitar desplazamientos no esenciales. La recomendación se difunde mientras crece la tensión regional por la escalada militar y diplomática entre Israel, Irán y otros actores en Medio Oriente.

Según informó UN News, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una sesión extraordinaria este viernes tras una serie de ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní. En respuesta, Teherán ejecutó acciones armadas contra múltiples objetivos en la región, incluyendo Dubái, Doha, Bahréin y Kuwait. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el incremento de la violencia como un factor que pone en riesgo la estabilidad internacional. Mientras tanto, medios internacionales reportaron un despliegue militar estadounidense sin precedentes en territorio israelí, incluyendo el estacionamiento de cazas F-22 y portaviones en el Mediterráneo oriental.

El comunicado de la embajada dominicana recomienda a sus nacionales identificar la ubicación del refugio más cercano a su vivienda u hotel y dirigirse de inmediato a ese punto ante la activación de las sirenas de alarma. Además, sugiere consultar el portal oficial del Home Front Command (https://oref.org.il), que ofrece información sobre procedimientos en caso de ataques con misiles o drones y facilita la localización de refugios en tiempo real.

Las autoridades dominicanas recomiendan identificar refugios cercanos y estar atentos a las sirenas de alarma en Israel. (Cortesía: BBC)

La región experimenta un deterioro agudo en su seguridad debido a una combinación de crisis geopolíticas. Estas incluyen el colapso del alto el fuego entre Israel y Líbano, bombardeos israelíes en el Valle de la Becá y en campos de refugiados palestinos en el sur del Líbano, así como la intensificación de enfrentamientos en Gaza y la profundización de las disputas diplomáticas por el programa nuclear iraní. Un informe reciente de ACLED precisó que en enero y febrero se duplicó el número de ataques israelíes sobre Gaza y el sur de Líbano, con un saldo de decenas de muertos y miles de desplazados, además de daños en la infraestructura civil de la región.

El sitio oficial del Home Front Command ofrece información actualizada sobre procedimientos ante ataques con misiles y drones en Israel. (Cortesía: Isracam)

La embajada dominicana recuerda que ha dispuesto una línea de emergencia para la atención de ciudadanos que requieran asistencia, disponible vía WhatsApp, llamadas y SMS en el número +972 53 535-7590.

La situación de seguridad en Israel permanece volátil, con restricciones y recomendaciones que pueden variar según evolucione el conflicto regional. Las autoridades diplomáticas reiteran la importancia de mantenerse informados y seguir únicamente fuentes oficiales.

Ataque conjunto

Al informar sobre el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel, Donald Trump afirmó que uno de los propósitos era impulsar un cambio de régimen en Irán. Invitó a la población iraní a rebelarse contra el Gobierno una vez finalizadas las acciones militares. Analistas señalaron que la eventual desaparición de Jamenei no garantizaba una transformación política significativa y consideraron probable la llegada al poder de un Gobierno más radical encabezado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.