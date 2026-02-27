Luis Abinader exhibe logros en economía, inclusión social, educación y seguridad ante la Asamblea Nacional

El presidente Luis Abinader durante su discurso ante la Asamblea Nacional, en el 182 aniversario de la independencia dominicana. (Foto cortesía @luisabinader).

En el marco del 182 aniversario de la independencia, el presidente Luis Abinader presentó su informe de rendición de cuenta de los avances obtenidos durante su gestión en áreas clave como economía, desarrollo social, educación, salud, infraestructura y seguridad, El discurso ante la Asamblea Nacional se centró en datos, proyectos ejecutados y metas para los próximos años.

La economía dominicana cerró 2025 con un crecimiento del 2.1 %, acelerándose a 3.5 % en enero de 2026, con proyecciones de 4.5 % para el presente año, de acuerdo con cifras del Banco Mundial citadas por Abinader.

El país fue ubicado por el Harvard Growth Lab entre las 20 economías de mayor dinamismo global para la próxima década. Según el mandatario, las exportaciones alcanzaron los 16,000 millones de dólares, lo que representa un salto del 14.4 % respecto a 2024 y del 42.3 % frente a 2019. Por cuarto año consecutivo, la inversión extranjera directa superó los 4,000 millones de dólares, ubicándose en 5,000 millones en 2025.

Jornada de reforestación con la siembra de una planta, en el marco de la meta de 20 millones de árboles plantados para fortalecer la sostenibilidad ambiental en la República Dominicana (Foto cortesía @luisabinader).

El salario mínimo en grandes empresas cubrió por primera vez el 106.8 % de la canasta básica del primer quintil, mientras que los aumentos salariales oscilaron entre el 25 % y 30 % en sectores clave.

El presidente resaltó el descenso de la pobreza general del 19 % al 17.3 % entre 2024 y 2025, mientras que la pobreza extrema bajó de 2.4 % a 2.2 % según datos de la CEPAL. Esto equivale a casi 200,000 personas fuera de la pobreza en el último año.

Reducción del endeudamiento y desempeño financiero

La deuda pública consolidada descendió a 58.5 % del PIB, desde el 69.1 % registrado en 2020. La recaudación tributaria se situó en 15.6 % del PIB y el déficit fiscal bajó a 3.45 %.

Las calificadoras Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s mejoraron o mantuvieron la nota crediticia del país. El sistema financiero reportó activos equivalentes al 56.1 % del PIB, con un índice de solvencia cercano al 17 %.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo fue inaugurada oficialmente el 24 de febrero de 2026 por el presidente Luis Abinader. Esta expansión conecta el Distrito Nacional con el municipio de Los Alcarrizos, mejorando significativamente la movilidad en el gran Santo Domingo.

Inclusión social, vivienda

El programa Supérate se consolidó como la herramienta principal de combate a la pobreza. El plan Aliméntate benefició a casi 1,5 millones de familias, mientras que los subsidios Bono Gas Hogar y Bono Luz alcanzaron a más de 1.3 millones y 557,000 hogares, respectivamente.

Por su parte, el Fondo a la Discapacidad extendió cobertura a 10,660 familias con hijos en situación de discapacidad severa. Los comedores económicos del Estado distribuyeron más de 60 millones de raciones cocidas y se abrieron once nuevos establecimientos.

El plan de titulación entregó 32,000 certificados de propiedad en 2025, con 162,000 títulos acumulados desde el inicio de la gestión. En materia de vivienda, los programas Mi Vivienda y Familia Feliz entregaron 2,125 nuevas casas, a las que se sumarán otras 3,115 este año.

Paralelamente, se repararon o rehabilitaron 6,158 viviendas para más de 20,000 personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Familias beneficiarias del programa Supérate reciben asistencia social en distintos puntos del país (Foto cortesía @JosePaliza).

Expansión de la salud pública y atención sanitaria

Durante 2025, se inauguraron 30 establecimientos de salud, incluyendo el mayor hospital regional en San Francisco de Macorís y varias unidades oncológicas. Se destinaron más de 3,778 millones de pesos a equipamiento médico.

El número de consultas, análisis y cirugías se incrementó respecto al 2019; la atención domiciliaria registró cerca de 600,000 visitas y se desplegó una red nacional para la atención del pie diabético.

El programa de medicamentos de alto costo benefició a 8,283 pacientes, ampliando la cobertura en 16.6 %. La mortalidad infantil cayó 18.9 % y la neonatal 15.3 % en el último año.

La cobertura de salud mental se reforzó, pasando de 137 a 192 camas hospitalarias, con la meta de llegar a 500. No se reportó ninguna muerte por dengue en 2025 y se mantuvo la cifra en cero para fallecimientos por alcohol adulterado durante los últimos cuatro años.

Reformas en educación y tecnología

El gobierno impulsó una reforma curricular y legislativa orientada a fortalecer la formación para el empleo y la innovación. Se amplió la red de centros de primera infancia y el acceso a educación inicial.

En secundaria, la cobertura neta llegó a 861,000 estudiantes, avanzando hacia la meta de 900,000 en 2028.

Las respectivas autoridades incorporaron equipos de robótica, ferias científicas y la modalidad STEAM en el currículum. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) atendió a más de 1,083,000 participantes en 2025.

El transporte estudiantil sumó 1,871 autobuses y se distribuyeron 13 millones de libros de texto. En el ámbito docente, 3,625 nuevos profesores ingresaron por concurso.

Niña beneficiaria de programas educativos intercambia palabras con el presidente dominicano en un acto oficial (Foto cortesía @luisabinader).

Seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen

La tasa de homicidios en 2025 se situó en 8.15 por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja registrada, ubicando a República Dominicana como el segundo país más seguro de Centroamérica y el Caribe. El proceso de reforma policial favoreció el ingreso de 9,503 nuevos agentes, entre ellos 3,269 mujeres. Se construyeron 32 estaciones policiales en 2025, con la proyección de llegar a 100 antes de finalizar el mandato.

En la lucha contra el narcotráfico, se incautaron casi 32 toneladas de drogas y se desarticularon 152 estructuras delictivas. Se construyen diez nuevos centros penitenciarios y fue impulsada la reforma del Código Penal y Procesal Penal. La puntuación en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional mejoró de la posición 136 en 2020 a la 99 en 2025.

Transición energética, medio ambiente y recursos naturales

El Ministerio de Medio Ambiente digitalizó servicios y aceleró el procesamiento de permisos ambientales, aprobando inversiones por 22,000 millones de dólares. Se reforestaron 20 millones de plantas en 2024 y 2025, y se formalizó el cierre de vertederos históricos en varias provincias.

La capacidad instalada de generación eléctrica pasó de 4,921 a 7,120 megavatios entre 2020 y 2025, con la participación de energías renovables cuadruplicada de 11 % a 29 %. Se electrificaron 9,000 viviendas rurales desde 2020.

En materia hídrica, se ejecutó la inversión más alta en infraestructura de agua de la historia reciente, multiplicando por cuatro lo invertido en los veinte años previos. Más de 500,000 personas accedieron a agua potable en 2025 y se transformaron 45 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo.

Autoridades durante el acto de inauguración de una obra de infraestructura hídrica, en un evento que simboliza la ampliación del acceso al agua potable en la República Dominicana (Foto cortesía Luis Abinader).

Igualdad de género, juventud y programas sociales

El embarazo adolescente se redujo en 56.5 % desde 2021. La tasa de ocupación laboral femenina superó el 50 % y el desempleo disminuyó. Los programas de atención integral a mujeres víctimas de violencia brindaron casi 100,000 atenciones, con 1,210 personas protegidas en casas de acogida.

La Escuela de Igualdad Magaly Pineda capacitó a 7,292 personas y se otorgaron bonos y formación técnica a mujeres en sectores no tradicionales. Programas de empleo, becas y emprendimiento impactaron a 250,000 jóvenes entre 2020 y 2025, con 30,000 beneficiarios del plan Oportunidad 1424.

Cultura y deportes: actividades y nuevas obras

La Estrategia Nacional de Formación Artística alcanzó a más de 9,200 estudiantes. La Bienal Nacional de Artes Visuales y la Feria Internacional del Libro superaron los 75,000 y 700,000 visitantes, respectivamente. Se digitalizó el arte rupestre de la Cueva número uno de Pomier y se realizaron más de 328 actividades culturales en el exterior.

En deportes, se invirtieron más de 1,200 millones de pesos en 40 nuevas obras y 150 instalaciones remodeladas. Se inició la construcción de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo y 25 en municipios que nunca habían contado con instalaciones de ese tipo. El respaldo a atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe sumó 3,905 millones de pesos.

Un emotivo homenaje a los atletas que, con esfuerzo, orgullo y corazón, ponen en alto el nombre de la República Dominicana en cada competencia.

Acción exterior y defensa nacional

Durante 2025, la diplomacia dominicana mantuvo una agenda activa en seguridad regional y la crisis de Haití. Se profesionalizó la carrera diplomática y se avanzó en la segunda fase de la verja perimetral en la frontera.

La modernización de las Fuerzas Armadas incluyó la adquisición de nuevos equipos, tecnología anti UAV y el ensamblaje nacional de aeronaves y vehículos blindados. La industria militar nacional produjo ambulancias y vehículos especializados, con impacto en la reducción de costos y generación de empleos.