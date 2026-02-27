La República Dominicana celebra el 182 aniversario de su independencia nacional

La declaración de independencia se consolidó tras varias batallas cruciales, incluyendo la de Azua, Santiago y Las Carreras./(EFE/Orlando Barría)

La República Dominicana conmemora este 27 de febrero el 182 aniversario de su Independencia Nacional, proclamada en 1844. La fecha, considerada uno de los hitos más importantes de la historia del país, recuerda el nacimiento de la nación como Estado libre y soberano, tras 22 años de ocupación haitiana en la parte oriental de la isla de La Española.

La proclamación de la independencia tuvo lugar en la histórica Puerta de la Misericordia, donde Matías Ramón Mella realizó el emblemático trabucazo en la madrugada del 27 de febrero de 1844, marcando el inicio formal del movimiento independentista. Posteriormente, en la Puerta del Conde, Francisco del Rosario Sánchez izó por primera vez la bandera dominicana, inspirado por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte.

El movimiento de independencia surgió como respuesta al descontento generado por las reformas políticas, económicas y sociales implementadas por el gobierno haitiano, que incluyeron cambios en la propiedad de la tierra, servicio militar obligatorio y restricciones culturales. Frente a este contexto, Duarte y un grupo de jóvenes comprometidos fundaron La Trinitaria el 16 de julio de 1838, sentando las bases para la creación de un nuevo Estado.

La conmemoración del 27 de febrero fortalece la identidad nacional y la memoria colectiva sobre los valores democráticos y la soberanía dominicana. /(Diario El Día)

Tras la proclamación, se formó la Junta Central Gubernativa como primer órgano de gobierno provisional. El proceso independentista no concluyó con la declaración, ya que entre 1844 y 1856 se libraron diversas batallas para consolidar la soberanía nacional frente a los intentos de reconquista haitiana. Entre los principales enfrentamientos destacan la Batalla del 19 de Marzo en Azua y la Batalla del 30 de Marzo en Santiago, ambas en 1844, y la Batalla de Las Carreras en 1849.

La independencia dominicana no solo significó la ruptura con Haití, sino también el surgimiento de símbolos patrios que hoy son motivo de orgullo nacional.

En el aniversario número 182, la comunidad internacional se ha sumado a las felicitaciones y reconocimientos. Entre los mensajes destacados figura el enviado por el rey Carlos III del Reino Unido al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano, en el que expresa: “Mi esposa y yo deseamos expresar a Su Excelencia y al pueblo dominicano nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros más cálidos buenos deseos”. El monarca británico subraya la importancia de la amistad entre ambas naciones y reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en los próximos años, especialmente ante desafíos como el cambio climático y la preservación del medio ambiente.

El rey Carlos III del Reino Unido felicitó al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano por el aniversario de la independencia./ (Redes de la Embajada Británica en Santo Domingo)

Desde Estados Unidos, la embajada en Santo Domingo compartió un saludo especial en redes sociales. “Hoy los acompañamos celebrando el orgullo y la alegría que hacen única a la República Dominicana”, señala la publicación, en la que funcionarios estadounidenses participaron en actividades conmemorativas y respondieron preguntas sobre la cultura dominicana.

A nivel nacional, las actividades oficiales incluyen desfiles, ofrendas florales frente a monumentos patrióticos, actos cívicos y discursos presidenciales. La fecha también está marcada por la tradicional rendición de cuentas del presidente ante la Asamblea Nacional, conforme lo establece la Constitución.

La Independencia Nacional se mantiene como símbolo de unidad y reafirmación de la dominicanidad. Cada año, el 27 de febrero se recuerda el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y para renovar el compromiso con la defensa de la soberanía y los valores democráticos. El legado de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella perdura como fundamento de la identidad dominicana y fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras.

En el marco de la conmemoración de la independencia se realizan diversos actos cívicos, desfiles y eventos sociales./(Flickr)

En todo el país, la conmemoración fortalece el sentimiento de orgullo nacional y la memoria colectiva en torno a los ideales que dieron origen a la República Dominicana. El reconocimiento internacional recibido en este aniversario refuerza la proyección del país como una nación libre, soberana y abierta al diálogo y la colaboración con la comunidad global.