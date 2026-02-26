El presidente Abinader otorga 510 certificados de propiedad en Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader entrega 510 certificados de títulos de propiedad definitiva a familias en el sector El Valiente, Santo Domingo Este, beneficiando a 2,840 personas. (Foto: Presidencia de República Dominicana)

En Santo Domingo Este, el presidente Luis Abinader entregó este miércoles 510 certificados de títulos de propiedad en el sector El Valiente, un acto que impactará a más de 2,800 personas y brinda una solución largamente esperada en materia de seguridad jurídica y desarrollo social, según informó la Presidencia de la República Dominicana. Esta iniciativa representa un paso decisivo para saldar una deuda de décadas, permitiendo a familias acceder a financiamiento formal y mejorar sus condiciones de vida.

Durante el acto, Abinader señaló que la titulación constituye “verdadera justicia social” y genera efectos inmediatos en la economía familiar. Explicó que contar con un título oficial multiplica el valor de la propiedad y abre oportunidades: “Cuando ustedes entraron por esa puerta, ese terreno valía una cantidad determinada; hoy vale posiblemente dos o tres veces más, porque ya tienen su título.”

Abinader precisó que, además de incrementar el patrimonio, el certificado permite solicitar préstamos en la banca formal, iniciar negocios o construir ampliaciones. Añadió que esa formalización evita recurrir a préstamos informales, mucho más gravosos para las familias.

El presidente indicó que el proyecto en El Valiente contempla 710 títulos en total, de los cuales ya se han entregado 510 certificados, con la expectativa de beneficiar a 2,840 personas en el municipio. Además, anunció que el Gobierno planea entregar 10,000 títulos de propiedad en Boca Chica, de los que se prevé iniciar con 5,000 entregas de forma gradual.

En el caso de Boca Chica y El Valiente, Abinader reconoció la existencia de litigios pendientes sobre algunos terrenos. Remarcó la importancia de revisar cada caso, distinguiendo entre títulos legítimos y aquellos adquiridos de manera irregular: “Hay otros que tienen títulos supuestamente comprados anteriormente que no son tan legítimos.”

El presidente recordó que prácticas extorsivas en la adquisición previa de terrenos —cuando personas compraban tierras ocupadas para exigir desalojos— han sido erradicadas bajo su administración. Declaró: “Eso lo hemos eliminado aquí y no lo vamos a permitir.”

Abinader también anticipó próximos procesos de titulación en La Caleta y reiteró su compromiso con el seguimiento personal de las obras de infraestructura asociadas, entre ellas la construcción de aceras, contenes, asfalto y la instalación de nuevas tuberías de agua potable.

Ahorro y acceso gratuito: impacto social y económico directo

Duarte Méndez, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, detalló que los trabajos realizados junto con el órgano estatal Bienes Nacionales en la parcela 213-E-34 del Distrito Catastral 32 beneficiaron a familias sobre un área de 184,194.95 metros cuadrados.

Destacó la gratuidad del proceso: “Las familias recibieron sus títulos de manera gratuita, lo que generó un ahorro colectivo de RD 56,800,000.” Méndez puntualizó esto durante el acto, según la Presidencia de la República Dominicana.

Fotografía de archivo tomada con dron que muestra una vista general del Distrito Nacional de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Méndez señaló que la entrega de títulos forma parte de un esfuerzo constante para garantizar seguridad jurídica y tranquilidad a quienes por años ocuparon terrenos estatales sin regularización. Reconoció el apoyo permanente de Abinader, clave para lograr este avance en todo el país.

El director ejecutivo reiteró el compromiso de ampliar este programa a más comunidades y recordó que el evento coincidió con la conmemoración del natalicio de Ramón Matías Mella, fundador de la nación dominicana y ejemplo de determinación y justicia.

La voz de las familias beneficiadas y el alcance institucional

En representación de los nuevos propietarios, Francia Espinosa Delgado agradeció en nombre de las familias del sector El Valiente, quienes tras más de 30 años de espera ahora cuentan con documentación legal sobre sus tierras. Espinosa manifestó su satisfacción por el proceso de asfaltado en curso y solicitó que la regularización alcance la totalidad del sector: “En nombre de todos, muchísimas gracias.”

La ceremonia incluyó la entrega simbólica de certificados a diez beneficiarios y contó con la presencia de autoridades como la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, el director de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux, la directora de Inaipi, Josefa Castillo, el alcalde de La Caleta, Máximo Soriano, el asesor presidencial Víctor Sánchez y la diputada María Suárez.

El acto, dirigido por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación y organizado junto con Bienes Nacionales, reafirmó el compromiso institucional de avanzar en la regularización y seguridad jurídica de miles de familias.

El sacerdote Fermín de los Santos, representante de la iglesia San Esteban de Valiente, bendijo el evento y afirmó la trascendencia del acto para los beneficiarios: “Esto es una gracia que han recibido hoy, y yo creo que hoy es un día de fiesta.”