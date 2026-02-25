El empresariado dominicano entrega reconocimiento a Yayo Sanz Lovatón

Yayo Sanz Lovatón recibe el reconocimiento de manos de Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP./ (Cortesía)

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha resaltado la gestión de Yayo Sanz Lovatón en la Dirección General de Aduanas (DGA), subrayando el impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico nacional con la entrega de un reconocimiento.

El galardón fue entregado hoy en Santo Domingo. El evento estuvo presidido por Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, quien puso de relieve la transformación institucional llevada a cabo en la DGA, con avances notables en la transparencia y la eficiencia de los procesos aduaneros.

Sanz Lovatón, quien ahora ejerce el cargo de ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), asumió la distinción como un respaldo a la estrategia de modernización que impulsó durante su gestión. El funcionario recalcó su propósito de trasladar esa visión dinámica al MICM, destacando la importancia de la continuidad en políticas públicas para fortalecer sectores clave.

Durante su paso por la DGA, Sanz Lovatón lideró iniciativas como el programa Despacho en 24 Horas (D24H), que permitió la salida expedita de más de 39,000 contenedores y facilitó operaciones a 6,000 importadores. Además, la instalación de equipos de rayos X en los puertos y la actualización de la Ley de Aduanas formaron parte de una hoja de ruta que fijó nuevos estándares para la administración pública dominicana.

El presidente del CONEP describió estos avances como “un hito en la modernización logística del país”, argumentando que tales reformas blindaron la economía ante retos internacionales y sentaron bases sólidas para el crecimiento sostenido.

Integrantes de la Junta Directiva del CONEP durante el acto de reconocimiento celebrado en Santo Domingo./(Cortesía)

Proyección en el MICM: Innovación y Sectores Estratégicos

Al asumir el liderazgo del MICM, Sanz Lovatón anunció la intención de replicar las innovaciones aduaneras en el ámbito ministerial. Entre sus prioridades, mencionó la simplificación de trámites para las Mipymes, el fortalecimiento de las zonas francas, el impulso a la industria de semiconductores y la promoción de la economía naranja. Esta estrategia busca consolidar a la República Dominicana como un destino preferente para inversiones de alto valor.

El ministro enfatizó la necesidad de “consolidar al país como un ecosistema atractivo”, señalando la importancia de una ejecución presupuestaria eficiente y de la transparencia como factores críticos para el clima de negocios.

Meta 2036 y Perspectivas de Inversión Extranjera

En su intervención, Sanz Lovatón analizó la coyuntura económica nacional, vinculándola con la Meta 2036 y la necesidad de mantener un ritmo de crecimiento estable. Al referirse al contexto internacional, afirmó: “En los últimos años, la República Dominicana se ha posicionado entre los mejores del negocio”.

El funcionario proyectó un entorno favorable para la inversión extranjera, apoyado en la estabilidad política nacional y en una gestión presupuestaria enfocada en el 2026. Además, subrayó la importancia de abordar retos globales como los aranceles en mercados estratégicos, empleando la fortaleza institucional como ventaja competitiva.

Consejo Empresarial y Apoyo al Sector Privado

En el acto de entrega del reconocimiento estuvieron presentes los integrantes de la Junta Directiva del CONEP, quienes respaldaron la visión de continuidad y el enfoque estratégico del ministro. Marranzini reiteró la trascendencia de la modernización logística lograda bajo la gestión de Sanz Lovatón, destacando que este proceso fortaleció la economía dominicana frente a desafíos internacionales.

El evento congregó a figuras clave del empresariado nacional, consolidando el respaldo institucional a una gestión pública orientada a resultados y a la consolidación de la República Dominicana como referente regional en competitividad y atracción de capital.