República Dominicana

El empresariado dominicano entrega reconocimiento a Yayo Sanz Lovatón

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reconoció la labor de Yayo Sanz Lovatón por su impulso a la modernización y transparencia en la Dirección General de Aduanas, logros que ahora busca replicar desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Guardar
Yayo Sanz Lovatón recibe el
Yayo Sanz Lovatón recibe el reconocimiento de manos de Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP./ (Cortesía)

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha resaltado la gestión de Yayo Sanz Lovatón en la Dirección General de Aduanas (DGA), subrayando el impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico nacional con la entrega de un reconocimiento.

El galardón fue entregado hoy en Santo Domingo. El evento estuvo presidido por Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, quien puso de relieve la transformación institucional llevada a cabo en la DGA, con avances notables en la transparencia y la eficiencia de los procesos aduaneros.

Sanz Lovatón, quien ahora ejerce el cargo de ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), asumió la distinción como un respaldo a la estrategia de modernización que impulsó durante su gestión. El funcionario recalcó su propósito de trasladar esa visión dinámica al MICM, destacando la importancia de la continuidad en políticas públicas para fortalecer sectores clave.

Durante su paso por la DGA, Sanz Lovatón lideró iniciativas como el programa Despacho en 24 Horas (D24H), que permitió la salida expedita de más de 39,000 contenedores y facilitó operaciones a 6,000 importadores. Además, la instalación de equipos de rayos X en los puertos y la actualización de la Ley de Aduanas formaron parte de una hoja de ruta que fijó nuevos estándares para la administración pública dominicana.

El presidente del CONEP describió estos avances como “un hito en la modernización logística del país”, argumentando que tales reformas blindaron la economía ante retos internacionales y sentaron bases sólidas para el crecimiento sostenido.

Integrantes de la Junta Directiva
Integrantes de la Junta Directiva del CONEP durante el acto de reconocimiento celebrado en Santo Domingo./(Cortesía)

Proyección en el MICM: Innovación y Sectores Estratégicos

Al asumir el liderazgo del MICM, Sanz Lovatón anunció la intención de replicar las innovaciones aduaneras en el ámbito ministerial. Entre sus prioridades, mencionó la simplificación de trámites para las Mipymes, el fortalecimiento de las zonas francas, el impulso a la industria de semiconductores y la promoción de la economía naranja. Esta estrategia busca consolidar a la República Dominicana como un destino preferente para inversiones de alto valor.

El ministro enfatizó la necesidad de “consolidar al país como un ecosistema atractivo”, señalando la importancia de una ejecución presupuestaria eficiente y de la transparencia como factores críticos para el clima de negocios.

Meta 2036 y Perspectivas de Inversión Extranjera

En su intervención, Sanz Lovatón analizó la coyuntura económica nacional, vinculándola con la Meta 2036 y la necesidad de mantener un ritmo de crecimiento estable. Al referirse al contexto internacional, afirmó: “En los últimos años, la República Dominicana se ha posicionado entre los mejores del negocio”.

El funcionario proyectó un entorno favorable para la inversión extranjera, apoyado en la estabilidad política nacional y en una gestión presupuestaria enfocada en el 2026. Además, subrayó la importancia de abordar retos globales como los aranceles en mercados estratégicos, empleando la fortaleza institucional como ventaja competitiva.

Consejo Empresarial y Apoyo al Sector Privado

En el acto de entrega del reconocimiento estuvieron presentes los integrantes de la Junta Directiva del CONEP, quienes respaldaron la visión de continuidad y el enfoque estratégico del ministro. Marranzini reiteró la trascendencia de la modernización logística lograda bajo la gestión de Sanz Lovatón, destacando que este proceso fortaleció la economía dominicana frente a desafíos internacionales.

El evento congregó a figuras clave del empresariado nacional, consolidando el respaldo institucional a una gestión pública orientada a resultados y a la consolidación de la República Dominicana como referente regional en competitividad y atracción de capital.

Temas Relacionados

República DominicanaCONEPDirección General de AduanasIndustria, Comercio y MipymesImportadoresTrámites

Últimas Noticias

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador

La reciente ampliación en el área destinada al tomate, junto a la siembra de otros rubros con tecnología avanzada, fortalece la seguridad alimentaria y promueve prácticas sostenibles en el sector agropecuario nacional.

El gobierno impulsa ampliación de

Los operativos simultáneos del ejército y la policía restauran el control penitenciario y reducen vuelos ilícitos en Guatemala

Un refuerzo de la vigilancia fronteriza y penitenciaria, sumado al desmantelamiento de laboratorios y vigilancia ilegal, ha limitado el accionar de organizaciones criminales y restablecido la presencia del Estado en diferentes territorios

Los operativos simultáneos del ejército

Las remesas familiares alcanzan un récord histórico en El Salvador al inicio de 2026, según el Banco Central de Reserva

El Salvador recibió en enero de 2026 el mayor monto mensual de remesas registrado hasta la fecha, con USD 759.4 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 12.3 % y refuerza su peso económico

Las remesas familiares alcanzan un

Hub logístico panameño impulsa crecimiento del país, pero modernización marca el desafío

El sector aporta peso estructural al PIB, aunque la automatización limita la generación de plazas laborales.

Hub logístico panameño impulsa crecimiento

El sistema energético salvadoreño cuenta con 2,000 líneas de transmisión y diversifica fuentes

El país cuenta con una infraestructura de unos 2,000 kilómetros que conecta la generación con los usuarios industriales y residenciales, mientras nuevas inversiones refuerzan la provisión y diversifican la matriz para afrontar contingencias.

El sistema energético salvadoreño cuenta

TECNO

Perú acelera en inteligencia artificial

Perú acelera en inteligencia artificial con la adopción de agentes con IA: cuál es la tendencia en 2026

PlayStation Plus: estos son los juegos gratuitos confirmados para marzo 2026

Para qué sirven los dos agujeros de los enchufes eléctricos: esta es su función

El truco para convertir el celular en un router y conectar diferentes dispositivos a internet

Qué significa caminar rápido todo el tiempo, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Gerard Butler se baja del

Gerard Butler se baja del avión y la secuela de “El piloto” queda en suspenso

Hilary Duff reflexiona sobre las polémicas con Ashley Tisdale y Lindsay Lohan: “Sinceramente, muy triste”

Una legendaria guitarra de Eddie Van Halen podría convertirse en la más cara de la historia en una próxima subasta

El hijo de Justin Trudeau habla de su relación con Katy Perry: “La he conocido, es simpática”

Todo sobre NMIXX, el grupo de K-Pop que causó furor en Viña del Mar 2026

MUNDO

El Reino Unido frenó la

El Reino Unido frenó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Washington

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia