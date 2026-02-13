República Dominicána

República Dominicana busca replicar el modelo centroamericano para revertir aranceles en Estados Unidos

Las autoridades nacionales avanzan en gestiones con el principal socio comercial para lograr la reducción de tasas, siguiendo el precedente establecido por sus pares de El Salvador y Guatemala.

Imagen de referencia. Actualmente República
Imagen de referencia. Actualmente República Dominicana mantiene un arancel del 10%, monto que fue impuesto en 2025. (EFE/FRANK RUMPENHORST)

Las autoridades de República Dominicana se alistan para iniciar una negociación de aranceles con Estados Unidos, en busca de replicar los acuerdos alcanzados recientemente por Guatemala y El Salvador. El objetivo es revertir la tasa del 10% impuesta diez meses atrás a los productos dominicanos que ingresan al principal destino de exportaciones del país caribeño, según informó Diario Libre.

Desde abril de 2025, cuando la administración de Donald Trump implementó la política arancelaria, los exportadores dominicanos han pagado $396.4 millones en aranceles hasta noviembre, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esta suma impactó a las industrias, el agro, el sector textil y la minería, quienes absorben en conjunto el peso de la medida, detalló Diario Libre.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) confirmó que se han sostenido unas 18 reuniones presenciales, virtuales y telefónicas con las autoridades estadounidenses desde la entrada en vigor de los aranceles. “Las autoridades competentes en el país han estado analizando las órdenes ejecutivas, el impacto que tienen en el país, los acuerdos que han sido publicados y los insumos recibidos en los intercambios con las diferentes agencias de los Estados Unidos”, sostuvo el MICM en declaraciones recogidas por el Diario Libre.

De acuerdo con la información oficial, la estrategia dominicana busca un acercamiento similar al de Guatemala y El Salvador, cuyos gobiernos lograron en enero acuerdos para reducir a cero la tasa arancelaria en todas las partidas afectadas por la Orden Ejecutiva 14257. Estos acuerdos estipulan que cualquier otro arancel sobre productos no incluidos será igual o inferior al 10%. A cambio, ambos países acordaron condiciones que los obligan a ajustar su política comercial en función de los intereses estadounidenses.

Los exportadores dominicanos cancelaron $396.4
Los exportadores dominicanos cancelaron $396.4 millones en aranceles a EE. UU. hasta noviembre pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las condiciones impuestas, se establece que si Estados Unidos aplica restricciones a bienes de un tercer país, los países firmantes deberán responder con medidas equivalentes. De este modo, Washington asegura un marco comercial alineado a sus intereses, explicó Diario Libre.

El MICM anticipó que se esperan anuncios importantes en los próximos días y aseguró que el gobierno mantiene informados a los sectores público y privado involucrados. “Estados Unidos–sobre todo la embajadora, Leah Campos– ha reiterado su compromiso de mantener relaciones comerciales profundas y de cercanía”, expresó la cartera, según el Diario Libre.

Según cifras oficiales, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos sumaron 6,568.7 millones de dólares en el periodo analizado, representando el 48.65% de las ventas totales al exterior. El impacto recayó principalmente en la industria, que absorbió el 62.08% de los pagos arancelarios, seguida del sector agropecuario con el 27.04%, el textil con el 10.63% y la minería con el 0.25%.

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) indicó que, aunque la tasa anunciada era del 10%, la efectiva promedio aplicada fue del 7.2%, ya que no todos los productos resultaron alcanzados en su totalidad. Además, existe una disposición que permite reducir hasta un 20% el monto sujeto a arancel cuando se demuestra que el producto incorpora materias primas originarias de Estados Unidos.

En 2025, el presidente estadounidense
En 2025, el presidente estadounidense justificó el monto arancelario en el marco de una emergencia nacional declarada. /(EFE/Orlando Barría)

“A pesar de que el monto total recaudado es significativo, no se observa una pérdida estructural de competitividad ni una reducción en la participación de mercado de la República Dominicana en Estados Unidos”, señaló Adoexpo. El gremio valoró el esfuerzo técnico y diplomático y confía en que el diálogo preserve condiciones de acceso previsibles y competitivas para el sector exportador.

Entre las medidas de adaptación, las empresas locales han reajustado precios, optimizado su logística y aprovechado excepciones y tasas efectivas menores, según la propia asociación exportadora. “El objetivo ahora debe ser seguir fortaleciendo competitividad, diversificación de mercados y eficiencia logística para reducir vulnerabilidades ante cambios en las reglas del comercio internacional”, añadió el gremio en declaraciones recogidas por el Diario Libre.

El proceso de negociación se desarrolla en un contexto diplomático marcado por la cooperación y la expectativa de lograr un acuerdo beneficioso. Las autoridades dominicanas subrayan que el país no enfrenta los mismos desafíos que otros socios comerciales de Washington, como el tráfico de fentanilo o el flujo migratorio irregular, y aspiran a que estos elementos faciliten el diálogo y la pronta resolución del diferendo arancelario.

SITUACIÓN ACTUAL

Estados Unidos mantiene un arancel adicional del 10 % sobre las mercancías originarias de la República Dominicana, medida ratificada por la administración de Donald Trump tras la publicación de una nueva orden ejecutiva el 31 de julio de 2025. De acuerdo con información difundida por Diario Libre, la Casa Blanca excluyó a la República Dominicana del Anexo I de la disposición, lo que implicaba que las exportaciones dominicanas seguir sujetas a este recargo.

Según datos de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), desde la entrada en vigor de la política arancelaria el 5 de abril de 2025, el costo adicional para las exportaciones dominicanas se estimó en $50 millones, cifra equivalente a unos 3,000 millones de pesos dominicanos. El Gobierno de la República Dominicana ha reiterado su compromiso con la defensa del sector exportador y mantiene canales diplomáticos activos con las autoridades comerciales de Estados Unidos. La medida se justifica por la declaración de emergencia nacional estadounidense ante los persistentes déficits comerciales.

