República Dominicána

Las autoridades dominicanas deportan a 31 estadounidenses en situación irregular durante 2025

El balance anual evidencia un fenómeno inusual en el flujo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos, con traslados a territorio continental y Puerto Rico tras detectarse estancias no autorizadas en el país caribeño

Guardar
Las autoridades migratorias dominicanas han
Las autoridades migratorias dominicanas han ejecutado la deportación de 31 ciudadanos estadounidenses en condición irregular a lo largo de 2025, un fenómeno poco habitual. EFE/CJ GUNTHER.

Las autoridades migratorias dominicanas han ejecutado la deportación de 31 ciudadanos estadounidenses en condición irregular a lo largo de 2025, un fenómeno poco habitual que ha generado atención en el contexto regional, según detalla una publicación de Diario Libre.

Estos procedimientos incluyeron traslados tanto a Estados Unidos continental como a Puerto Rico, de acuerdo con los registros oficiales de la Dirección General de Migración.

La distribución mensual de estas deportaciones revela picos específicos: en septiembre se registró el mayor número, con seis repatriaciones —cinco hacia Estados Unidos y una a Puerto Rico—, mientras que agosto acumuló cinco casos.

En enero y junio, las cifras alcanzaron cuatro deportaciones cada mes, todas relacionadas con la estancia irregular de ciudadanos estadounidenses en suelo dominicano.

Flujos migratorios entre República Dominicana y Estados Unidos

El patrón de repatriaciones muestra una dispersión irregular a lo largo del año. En agosto, por ejemplo, cuatro estadounidenses fueron enviados de regreso a Estados Unidos y uno a Puerto Rico, mientras que en enero la cifra se repartió en tres expulsiones al territorio continental y una a la isla estadounidense.

Un hombre de Haití lleva
Un hombre de Haití lleva a una niña en brazos durante su deportación desde la República Dominicana este miércoles, en Belladere (Haití). EFE/ Mentor David Lorens

Junio se caracterizó por la extradición de cuatro personas exclusivamente a Estados Unidos. Abril y noviembre presentaron tres casos por mes, y los meses de marzo y diciembre sumaron dos cada uno. Octubre apenas registró una deportación, mientras que febrero y julio no contabilizaron ningún caso.

El peso de la migración haitiana y dominicana

Aunque las deportaciones de estadounidenses captaron la atención, la política migratoria dominicana se concentró de manera mucho más marcada en la población haitiana.

Según datos oficiales, durante 2025 fueron repatriados 379,553 haitianos, lo que supone un incremento del 37.4 % respecto al año anterior. Esta cifra resalta el enfoque prioritario en los operativos contra la migración irregular proveniente de Haití.

En paralelo, la República Dominicana recibió a 3,986 conciudadanos deportados desde Estados Unidos entre enero y diciembre.

Foto de archivo de un
Foto de archivo de un camión de la Dirección General de Migración repleto de haitianos para ser deportados al llegar a la frontera con Haití, en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Según datos de la Dirección General de Migración de República Dominicana, el aumento de deportaciones viene acompañado de cambios en los perfiles y motivos de las personas retornadas, y responde también a decisiones políticas impulsadas por argumentos de seguridad nacional y economía, como detalló icndiario.com.

El perfil de las personas deportadas durante 2025 muestra que el 90.23% son hombres y el 9.77% mujeres. El boletín trimestral publicado por el Consejo Nacional de Drogas de República Dominicana identificó que el grupo etario predominante es el de 38 a 47 años, que representa el 32% del total, seguido por el segmento de 28 a 37 años con un 27%.

Cambios en la política migratoria y tendencia internacional

La asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025 coincidió con un incremento en las deportaciones de dominicanos desde territorio estadounidense y puertorriqueño.

Las estadísticas oficiales dominicanas destacan este cambio de tendencia, mientras que la propia República Dominicana ha endurecido sus procedimientos de repatriación de extranjeros en situación irregular, en particular aquellos provenientes de Haití.

Una mujer se peina antes
Una mujer se peina antes de acudir a una cita en la embajada de Haití, este miércoles en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

En el plano internacional, las autoridades migratorias dominicanas informaron sobre la participación de países como Turquía y Australia en la deportación de ciudadanos dominicanos durante el último año.

Este dato aporta una dimensión global al fenómeno migratorio que afecta tanto a nacionales como a extranjeros en la región caribeña.

Temas Relacionados

Dirección General de MigraciónRepública DominicanaGobierno de Estados UnidosDonald TrumpDeportaciones InternacionalesMigración Irregular

Últimas Noticias

Proyecto busca rastrear los fondos que transfiere el Canal de Panamá al estado

De ser aprobada, la iniciativa obligaría al MEF a publicar en una plataforma digital abierta el destino de esos recursos.

Proyecto busca rastrear los fondos

El gobierno de Guatemala inicia proceso para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Los profesionales interesados deberán presentar su documentación en la Secretaría General de la Presidencia, adjuntando todos los certificados y constancias requeridos para participar en el proceso establecido para el periodo 2026-2031

El gobierno de Guatemala inicia

Crónica de un show multitudinario: Shakira desbordó energía y éxitos en El Salvador

El estadio Jorge Mágico Gónzalez fue el epicentro de una auténtica fiesta musical. Shakira ofreció un espectáculo cargado de clásicos, estrenos y colaboraciones, con una producción visual y técnica que sorprendió a los asistentes

Crónica de un show multitudinario:

Gobierno salvadoreño entrega escrituras de propiedad a familias afectadas por fraudes inmobiliarios

Después de más de 30 años de espera, decenas de familias salvadoreñas firmaron las escrituras que les otorgan la titularidad de sus viviendas, en un acto coordinado por el Ministerio de Vivienda que marca un hito en la restitución de derechos y la seguridad jurídica para quienes han habitado estos inmuebles por generaciones.

Gobierno salvadoreño entrega escrituras de

República Dominicana registra epidemia de VIH, según la OPS

El país reporta 79,000 personas que conviven con esta enfermedad, con mayor prevalencia entre grupos vulnerables identificados por organismos internacionales, mientras persisten obstáculos en el acceso regular a los tratamientos y la supresión viral

República Dominicana registra epidemia de

TECNO

Pasajero se conectó indebidamente a

Pasajero se conectó indebidamente a Starlink en pleno vuelo y puso en peligro al resto de viajeros

ChatGPT incorpora anuncios: qué cambia para los usuarios

Cómo activar el modo capibara en WhatsApp: guía febrero 2026

Cuál es el precio actual del Nokia 1100 y dónde se puede comprar

Explora, combate y sobrevive: los cuatro juegos gratis de Steam que no te puedes perder esta semana

ENTRETENIMIENTO

El insólito accidente que sufrió

El insólito accidente que sufrió Sabrina Carpenter durante los Grammy 2026: “¡No perdí el profesionalismo ni un segundo!”

David Spade entre la empatía y la comedia: “Todos son mucho más vulnerables de lo que pensamos”

La serie de ‘Harry Potter’ en HBO Max promete revelar más de Draco Malfoy: “Empiezas a entender cómo es él”

Nueva revisión forense cuestionó la causa de la muerte de Kurt Cobain: “Esto es un homicidio”

“Creo que es una temporada profundamente romántica, incluso para Bridgerton”, aseguró Luke Thompson sobre la nueva entrega

MUNDO

Siria se unió a la

Siria se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico y asumió el control de los campos y detenidos vinculados al grupo extremista

Rusia no busca un cese real en Ucrania y pretende engañar a Estados Unidos en las negociaciones, según la inteligencia de Estonia

Revelaron la identidad del francés acusado de abusar sexualmente de 89 menores durante cinco décadas en al menos nueve países

Europa condiciona la paz en Ucrania al cumplimiento de exigencias clave por parte de Rusia

Kenianos relatan mentiras, horrores y traumas del reclutamiento forzado ruso