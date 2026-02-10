Las autoridades dominicanas deportan a 31 estadounidenses en situación irregular durante 2025

Las autoridades migratorias dominicanas han ejecutado la deportación de 31 ciudadanos estadounidenses en condición irregular a lo largo de 2025, un fenómeno poco habitual. EFE/CJ GUNTHER.

Las autoridades migratorias dominicanas han ejecutado la deportación de 31 ciudadanos estadounidenses en condición irregular a lo largo de 2025, un fenómeno poco habitual que ha generado atención en el contexto regional, según detalla una publicación de Diario Libre.

Estos procedimientos incluyeron traslados tanto a Estados Unidos continental como a Puerto Rico, de acuerdo con los registros oficiales de la Dirección General de Migración.

La distribución mensual de estas deportaciones revela picos específicos: en septiembre se registró el mayor número, con seis repatriaciones —cinco hacia Estados Unidos y una a Puerto Rico—, mientras que agosto acumuló cinco casos.

En enero y junio, las cifras alcanzaron cuatro deportaciones cada mes, todas relacionadas con la estancia irregular de ciudadanos estadounidenses en suelo dominicano.

Flujos migratorios entre República Dominicana y Estados Unidos

El patrón de repatriaciones muestra una dispersión irregular a lo largo del año. En agosto, por ejemplo, cuatro estadounidenses fueron enviados de regreso a Estados Unidos y uno a Puerto Rico, mientras que en enero la cifra se repartió en tres expulsiones al territorio continental y una a la isla estadounidense.

Un hombre de Haití lleva a una niña en brazos durante su deportación desde la República Dominicana este miércoles, en Belladere (Haití). EFE/ Mentor David Lorens

Junio se caracterizó por la extradición de cuatro personas exclusivamente a Estados Unidos. Abril y noviembre presentaron tres casos por mes, y los meses de marzo y diciembre sumaron dos cada uno. Octubre apenas registró una deportación, mientras que febrero y julio no contabilizaron ningún caso.

El peso de la migración haitiana y dominicana

Aunque las deportaciones de estadounidenses captaron la atención, la política migratoria dominicana se concentró de manera mucho más marcada en la población haitiana.

Según datos oficiales, durante 2025 fueron repatriados 379,553 haitianos, lo que supone un incremento del 37.4 % respecto al año anterior. Esta cifra resalta el enfoque prioritario en los operativos contra la migración irregular proveniente de Haití.

En paralelo, la República Dominicana recibió a 3,986 conciudadanos deportados desde Estados Unidos entre enero y diciembre.

Foto de archivo de un camión de la Dirección General de Migración repleto de haitianos para ser deportados al llegar a la frontera con Haití, en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Según datos de la Dirección General de Migración de República Dominicana, el aumento de deportaciones viene acompañado de cambios en los perfiles y motivos de las personas retornadas, y responde también a decisiones políticas impulsadas por argumentos de seguridad nacional y economía, como detalló icndiario.com.

El perfil de las personas deportadas durante 2025 muestra que el 90.23% son hombres y el 9.77% mujeres. El boletín trimestral publicado por el Consejo Nacional de Drogas de República Dominicana identificó que el grupo etario predominante es el de 38 a 47 años, que representa el 32% del total, seguido por el segmento de 28 a 37 años con un 27%.

Cambios en la política migratoria y tendencia internacional

La asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025 coincidió con un incremento en las deportaciones de dominicanos desde territorio estadounidense y puertorriqueño.

Las estadísticas oficiales dominicanas destacan este cambio de tendencia, mientras que la propia República Dominicana ha endurecido sus procedimientos de repatriación de extranjeros en situación irregular, en particular aquellos provenientes de Haití.

Una mujer se peina antes de acudir a una cita en la embajada de Haití, este miércoles en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

En el plano internacional, las autoridades migratorias dominicanas informaron sobre la participación de países como Turquía y Australia en la deportación de ciudadanos dominicanos durante el último año.

Este dato aporta una dimensión global al fenómeno migratorio que afecta tanto a nacionales como a extranjeros en la región caribeña.