República Dominicana destina 250 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Ministerio de Deportes dominicano entregó alrededor de 250 millones de pesos (unos 3.9 millones de dólares) destinados a la preparación de los atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados en Santo Domingo entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

En esta edición número 25, se espera la presencia de más de 6,000 deportistas, quienes competirán en la capital y en provincias como Santiago, Peravia, Monseñor Nouel y La Altagracia. La cita deportiva celebrará el centenario de los Juegos, y República Dominicana será anfitriona por tercera vez, tras recibir el evento en 1974 en Santo Domingo y en 1986 en Santiago.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, precisó durante la entrega al Comité Olímpico Dominicano que esta suma forma parte de un total de 565 millones de pesos (aproximadamente 8,4 millones de dólares) destinados a los gastos de preparación. De acuerdo con Cruz, los fondos servirán para financiar los programas de entrenamiento nacional e internacional y para contratar entrenadores nacionales y extranjeros.

“Esto no es un gasto, esto es una inversión que apuesta al crecimiento, que apuesta al desarrollo, y que apuesta a que el talento dominicano brille por todo lo alto en los Juegos”, afirmó el ministro.

La mascota oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llamada Colí, fue presentada en una ceremonia que contó con la presencia del presidente dominicano Luis Abinader, la cual está inspirada en el barrancolí, un ave endémica de la República Dominicana. (Facebook: Centro Caribe Sports)

Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, subrayó el “gran compromiso” de la República Dominicana con la organización de los Juegos, e instó a las federaciones deportivas a intensificar los entrenamientos y competencias previas para alcanzar “resultados extraordinarios en los Centroamericanos y del Caribe”.

Avance de las obras para el evento deportivo

El progreso de las obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 en República Dominicana se refleja ya en distintas sedes, con la finalización de recintos clave y un cronograma que avanza a paso firme. La organización se apoya en políticas de austeridad y modernidad, y apunta a posicionar a República Dominicana como referencia en el ámbito deportivo y turístico regional, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio jcc2026.org.

En este contexto, las autoridades recalcan el valor simbólico y práctico de la cita, e invitan a la sociedad dominicana a comprometerse activamente en su desarrollo y celebración.

En las últimas semanas, el Comité Organizador ha anunciado en jcc2026.org la culminación de espacios fundamentales. Por ejemplo, en enero concluyeron las obras del pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y se entregaron los pabellones de halterofilia y arquería en el Parque Mirador del Este.

Al mismo tiempo, otras instalaciones —como el Centro Acuático, los campos de béisbol y sóftbol, la pista de calentamiento, y áreas para ajedrez, voleibol y taekwondo— permanecen en fase de construcción.

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció en febrero de 2025 el inicio del proceso de licitación para la instalación de una nueva pista de atletismo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, así como en la pista alterna contigua al estadio. (Foto: jcc2026.org)

El compromiso institucional se evidencia en la continuidad de la supervisión, incluso durante transiciones administrativas. El exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, ha colaborado en la transición hacia la gestión de Ito Bisonó, quien aseguró a jcc2026.org que “las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 avanzan de manera sostenida, con respeto al cronograma original y con el país por encima de todo”. Bisonó insistió en que todas las instalaciones serán entregadas según los plazos fijados, garantizando la estabilidad del proceso.

La organización del evento, programado a inaugurarse el 24 de julio de 2026 y finalizar el 8 de agosto, involucra a atletas de 27 países. Según el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, “ya hay más de mil atletas clasificados y 27 países con atletas clasificados”, de acuerdo con declaraciones a jcc2026.org.

Además, Monegro subrayó la solidez de la organización, respaldada por los pilares de “austeridad, modernidad e integración”, y destacó que en algunas áreas el avance incluso supera las proyecciones del calendario.