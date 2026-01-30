La plataforma Anticipa del dominicano Alberto Castillo es reconocida por Google.org

El dominicano diseñó la plataforma de inteligencia artificial humanitaria. /(Periódico Hoy)

El economista y científico de datos dominicano, Alberto Castillo Aroca, ha logrado que Anticipa, la plataforma de inteligencia artificial humanitaria que dirige, sea elegida por Google.org como una de las 20 iniciativas destacadas entre más de 3,000 propuestas internacionales para integrar su aceleradora de alto impacto social.

Esta distinción, anunciada durante el Demo Day en Silicon Valley, representa un avance decisivo no solo para la trayectoria de Castillo Aroca, sino para la aplicación de soluciones tecnológicas en la mitigación de emergencias y desastres, dado que la herramienta está en plena expansión hacia la región Amazónica —incluyendo Ecuador, Perú y Brasil— y Nigeria, según informó el Periódico HOY. El respaldo de World Vision y la financiación adicional procedente de la Unión Europea permiten que la iniciativa busque establecer un nuevo estándar internacional en gestión de riesgos y cooperación humanitaria.

Anticipa, que antes operaba bajo el nombre de AREMS, integra la nube de Google y el modelo Gemini para fusionar el conocimiento comunitario con información científica avanzada como imágenes satelitales y registros climáticos. Según la nota publicada por el Periódico HOY, el sistema traduce grandes volúmenes de información técnica en alertas tempranas y planes de acción simples, distribuidos mediante WhatsApp, lo que facilita la prevención, preparación y reacción rápida ante emergencias.

En el Demo Day de Silicon Valley, la plataforma destacó por su enfoque innovador en el refuerzo de la resiliencia de comunidades vulnerables frente a desastres ambientales, al aplicar la inteligencia artificial a la acción humanitaria. La plataforma Anticipa se define como un “copiloto para la resiliencia”, dotando de herramientas efectivas a las comunidades durante periodos de calma y optimizando la logística de los organismos de socorro en momentos críticos.

Para los dominicanos la plataforma es importante debido a su posición geográfica, que la convierte en punto de huracanes y otros fenómenos naturales./ (Europa Press)

A diferencia de otras soluciones, el desarrollo del sistema se realizó en colaboración íntima con las comunidades indígenas de Colombia, Ecuador y Perú, considerando sus lenguas, contextos culturales y realidades territoriales, de acuerdo con lo informado por el Periódico HOY. Esta metodología de co-creación garantiza una adaptación precisa a las necesidades locales, permitiendo que la plataforma sea adoptada como herramienta propia en cada territorio.

La relevancia de Anticipa es considerable, ya que la ubicación geográfica de República Dominicana —caracterizada por la alta exposición a huracanes y fenómenos climáticos extremos— convierte al sistema en una opción estratégica para las entidades locales de gestión de riesgos. Su implementación apunta a disminuir los costos operativos y, principalmente, salvar vidas a través de la anticipación.

La carrera profesional de Alberto Castillo Aroca abarca más de 10 años en la intersección entre ciencia de datos y la acción humanitaria global. Inició su labor en la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), integrándose al proceso de paz en Colombia y posteriormente encabezando la gestión de información durante la crisis migratoria colombo-venezolana. Durante la pandemia de Covid-19, colaboró con la OPS/OMS en Washington y Ginebra, coordinando datos humanitarios en cuatro continentes. Posteriormente, como gerente de Programa en Etiopía para 3iS, impulsó el desarrollo de Anticipa.

La organización internacional 3iS, con sede en Francia, se especializa en gestión de información y en soluciones tecnológicas aplicadas al sector humanitario, con operaciones activas en América Latina, Medio Oriente y África, y tiene el propósito de servir de puente entre la tecnología de datos avanzada y las necesidades urgentes de las comunidades en situaciones de crisis.