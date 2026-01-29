Costos para construir una vivienda incrementó 3.74% en República Dominicana

Obreros trabajan en la construcción de una edificación que se levantan en el Distrito Nacional, en Santo Domingo (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría

La República Dominicana ha experimentado un incremento gradual en torno a los materiales de construcción, elevando los costos 3.72 % para la construcción de viviendas en la isla caribeña al cierre de 2025, según el último informe del índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Este indicador se ubicó en un promedio de 236,17 puntos para diciembre, lo que representa una subida de 8.49 puntos respecto al mismo mes de el año anterior.

El ICDV, que funciona como termómetro mensual del mercado dominicano, mostró para noviembre de 2025 una puntuación de ..

Evolución de los costos por tipo de vivienda

El mayor aumento de costos se reflejó en las viviendas unifamiliares de un solo nivel, donde los insumos subieron 4.36 %, al pasar de 232.10 en diciembre de 2024 a 242.41 en diciembre de 2025.

Las viviendas unifamiliares de dos niveles también presentaron un incremento relevante, con un avance de 3.57 % (de 229.97 a 238.18 en el mismo periodo).

El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) en República Dominicana subió 3,74 % al cierre de 2025, según la ONE. (Foto: Agencia Andina)

Entre los edificios de apartamentos, los de cuatro niveles registraron un alza interanual de 3.49 % (de 224.4 a 232.3), mientras que los de ocho niveles o más aumentaron 3.45 % (de 224.26 a 231.99), según los datos divulgados por la ONE a través de su sitio web.

El ICDV no solo rastrea los precios de materias primas y materiales esenciales, sino que integra también los gastos en herramientas, equipos, subcontratos y elementos complementarios requeridos en la construcción. Estos ajustes impactan directamente tanto en los desarrolladores inmobiliarios como en los compradores finales, incidiendo en la asequibilidad de la vivienda.

Los aumentos observados en el índice responden a una tendencia que arrastra a la construcción dominicana desde hace varios años, condicionada por la volatilidad de precios en materias primas como el cemento, acero y el PVC, así como los ajustes periódicos en costos de mano de obra y servicios especializados.

El contexto internacional, marcado por dinámicas inflacionarias y alteraciones en las cadenas logísticas, ha impactado en el sector de la construcción en la isla.

El ICDV, herramienta oficial con la que la ONE monitorea el comportamiento de los costos en la edificación de viviendas unifamiliares y multifamiliares de hasta ocho niveles, se ha convertido en referencia obligada para los agentes públicos y privados del mercado inmobiliario.

Los precios del cemento, acero y PVC fueron factores clave en el aumento de costos de la construcción dominicana durante 2025. Foto archivo

Variaciones mensuales: materiales a la baja y contrastes en los precios

Aunque el índice general anual mostró un alza, la variación mensual recopilada por la ONE indica que, de noviembre a diciembre de 2025, el ICDV descendió ligeramente en 0.43 puntos (de 235.73 a 236.17). Este descenso fue resultado de caídas puntuales en ciertos componentes.

En diciembre, los grupos de herramientas y materiales experimentaron una variación mensual negativa de -0.21 % y -1.48 %, respectivamente, frente a los resultados positivos de 0.84 % y 0.40 % que se presentaron en diciembre de 2024.

Entre los subgrupos, destacaron las reducciones notables en los precios de misceláneos eléctricos con -24.10 %), pinturas con -7.49 %, bloques y otros -4.29 %, así como alambres, clavos, zinc descendió un -1.67 %. Los subcontratos para la terminación de viviendas bajaron -1.43 %.

En contraste, hubo aumentos de costos en materias primas como cementos y pegamentos del 5.12 %, accesorios eléctricos 1.95 %, aceros 1.92 %, tuberías y piezas de PVC 1.40 % y equipos para instalaciones hidrosanitarias 0.64 %, reflejando una estructura de precios dinámica y compleja para los diferentes componentes que conforman el costo de construcción.