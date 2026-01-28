Industrias manufactureras dominicanas encabezan el crecimiento económico del país

La industria manufacturera de República Dominicana reportó un crecimiento anual del 5.72% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, según el Índice de Precios del Productor. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La industria manufacturera de República Dominicana registró un crecimiento anual de 5.72% hasta noviembre de 2025, de acuerdo con el más reciente boletín del índice de Precios del Productor.

Según los datos oficiales, la expansión se concentró en las zonas francas, con especial énfasis en el procesamiento de alimentos, cemento y una diversidad de productos clave para la economía de la isla caribeña.

Avances destacados y nuevos protagonistas industriales

El boletín oficial detalló que el grupo de otras industrias manufactureras encabezó el crecimiento sectorial al registrar un avance de 14.32%.

Esta categoría engloba actividades de transformación de madera, papel, cartón y plástico entre otras materias primas como productos terminados se consolidó como pilar de la actividad productiva durante el año analizado.

La elaboración de productos de tabaco también exhibió un desempeño relevante, con un incremento anual de 14.10%. Por su parte, la fabricación de equipo eléctrico alcanzó un alza de 8.83%, situándose entre los rubros de mayor incidencia positiva en la variación interanual, al aportar 2.37 puntos porcentuales al índice general.

El grupo de otras industrias manufactureras lideró el sector con un avance del 14.32%, impulsando la transformación de madera, papel, cartón y plástico. - crédito iStock

Previamente el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, informó que durante 2025 se aprobaron 49 nuevas empresas en sectores estratégicos, como electrónica, farmacéutica, tabaco premium, confección textil, joyería y dispositivos médicos.

El país reforzó su estructura industrial hasta sumar 97 parques industriales, con la presencia de firmas líderes como Baxter, Fresenius Kabi, Jabil, B. Braun, Cardinal Health, BD y Rowe Laboratories. Esta consolidación ratificó el posicionamiento de la República Dominicana como plataforma regional de manufactura de dispositivos médicos y alta tecnología.

Las áreas de coque y productos derivados de la refinación del petróleo presentaron también un repunte, con un incremento del 2.43% mensual en noviembre.

El índice general reflejó una marcada tendencia al alza en la mayoría de las ramas industriales, impulsando el dinamismo económico durante ese periodo.

El desempeño sostenido de la manufactura dominicana responde a múltiples factores históricos y estructurales.

En las últimas décadas, el país ha impulsado un modelo exportador centrado en las zonas francas, atrayendo inversión extranjera, generación de empleos y transferencia de tecnología.

La diversificación industrial, que abarca sectores como textil, tabaco, electrónica y dispositivos médicos, ha permitido a la isla consolidarse como un referente regional.

La infraestructura de áreas francas y la creación de parques industriales han facilitado la instalación y expansión de empresas multinacionales, robusteciendo el entramado productivo nacional.

La elaboración de productos de tabaco mostró un desempeño destacado dentro de la manufactura dominicana, con un incremento anual del 14.10%. EFE/Christian Escobar

Sectores con retrocesos y balance global del periodo

A pesar de la expansión manufacturera, algunas actividades evidenciaron descensos. La fabricación de productos textiles experimentó una caída del -1.13% mensual, al pasar de un valor de 185.04 en octubre a 182.94 en noviembre de 2025. Asimismo, la fabricación de otros productos minerales no metálicos disminuyó -0.86% en el mismo mes.

El rubro de reparación e instalación de maquinaria y equipo registró la mayor disminución anual, con -1.37%, lo que restó 0.01 puntos porcentuales a la variación general. Este comportamiento mostró ciertas debilidades estructurales en la cadena de soporte industrial, aunque su peso relativo fue mucho menor frente a las áreas en expansión.

En los indicadores mensuales de noviembre de 2025, la manufactura de equipo eléctrico lideró el dinamismo con una subida de 5.49% respecto al mes anterior, al elevar su valor de 195,65 en octubre a 206.39 en noviembre. Las otras industrias manufactureras sumaron 3.24% y el balance general del mes reflejó que la mayoría de los segmentos industriales presentaron avances, lo que apuntó a una recuperación parcial del sector en el corto plazo.