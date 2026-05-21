Autoridades de Nicaragua incautan 502 kilos de cocaína en Jinotega

Imagen de referencia: Agentes de policía posan junto a paquetes de droga mostrados a los medios de comunicación tras la incautación por parte de las autoridades. REUTERS/Maynor Valenzuela

Las autoridades de Nicaragua realizaron uno de los mayores decomisos de cocaína del año tras confiscar 502 kilos durante un operativo en el municipio de Wiwilí, provincia de Jinotega, fronteriza con Honduras, según informaron este jueves el Ejército y la Policía Nacional. El operativo dejó como resultado la captura de dos ciudadanos nicaragüenses y la incautación de dos camionetas, un camión y un arma de fuego. Un tercer sospechoso, identificado como Jonathan Garmendia Barrientos, permanece prófugo.

De acuerdo con lo reportado por la agencia internacional de noticias EFE, la operación antidrogas tuvo lugar en la víspera, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda de Garmendia Barrientos, cuya vivienda era clave en la logística del traslado de la droga. Durante la intervención, se detuvo a Darwin Wilfredo Castellón Rodríguez, conductor de un camión, y a Jairo Josué Rodríguez Cruz, conductor de una camioneta, ambos con matrículas de Managua. Las autoridades los señalan como responsables del transporte y custodia de la sustancia ilícita, propiedad del prófugo.

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En la revisión del vehículo de carga pesada, los efectivos hallaron 440 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, que tras la prueba de campo arrojaron resultado positivo para cocaína. El peso total fue de 502 kilos (1,107 libras), cantidad que representa el segundo mayor decomiso en lo que va del año en el país, solo superado por los 1,312 kilos (2,893 libras) incautados en marzo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, limítrofe con Costa Rica.

El codirector de la Policía Nacional, Victoriano Ruiz, explicó en una comparecencia conjunta con altos mandos del Ejército que el operativo forma parte de la estrategia de seguridad conocida como Muro de Contención. Esta política tiene como objetivo principal frenar el flujo de drogas y dinero relacionado con el narcotráfico en el territorio nacional. Según Ruiz, para implementar esta estrategia, el país mantiene estrechos lazos de cooperación con los países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia.

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Soldados de Nicaragua y Rusia se estrechan la mano con expresiones serias, con las banderas de ambos países ondeando claramente en el fondo, marcando un momento de diplomacia y cooperación militar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información difundida por EFE, la droga, los vehículos y el arma decomisados quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que los dos detenidos enfrentan cargos por narcotráfico y asociación ilícita. En tanto, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Garmendia Barrientos, señalado como el principal responsable de la organización del traslado.

Nicaragua, un punto estratégico en el tráfico de droga

La ubicación de Nicaragua en el istmo centroamericano la convierte en un punto estratégico dentro de las rutas de tráfico de droga que conectan los países productores de Sudamérica con los mercados de Norteamérica. El país es considerado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras agencias internacionales como un corredor de alto tránsito para sustancias ilícitas, situación que ha motivado la intensificación de los controles y las acciones coordinadas entre fuerzas nacionales e internacionales.

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La agencia EFE detalló que el volumen de droga incautado en este último operativo solo ha sido superado este año por el decomiso de marzo, cuando las autoridades interceptaron más de una tonelada en la frontera sur de Nicaragua. En esa ocasión, los 1,312 kilos (2,893 libras) de cocaína también estaban ocultos en vehículos de carga, en una modalidad similar a la detectada en Jinotega.

Una operación internacional desbarató el traslado de un cargamento valuado en millones. El vehículo atravesó tres fronteras antes de ser descubierto. El caso expone una red con múltiples ramificaciones (Foto cortesía Visión Policial Nicaragua)

Las autoridades insisten en que la política de Muro de Contención ha permitido elevar el número de incautaciones y desarticular parte de las redes transnacionales que operan en la región. Según datos oficiales, el país mantiene vigente la cooperación con diversas agencias extranjeras para el intercambio de información y la coordinación de operativos conjuntos.

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“Estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y en proteger a la población de los efectos de este delito”, destacó Victoriano Ruiz durante la conferencia recogida por la agencia de noticias internacional Agencia EFE. El funcionario subrayó que la participación conjunta del Ejército y la Policía Nacional ha resultado fundamental para el éxito de los operativos recientes.

El caso se mantiene en investigación, mientras las autoridades intensifican los patrullajes y controles en las zonas fronterizas del norte del país, consideradas vulnerables porque la falta de vigilancia terrestre en algunos tramos facilita el paso ilegal de personas y mercancías y, como consecuencia, la porosidad de los límites con Honduras favorece el tráfico de drogas.

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