República Dominicána

La agenda bilateral entre Luis Abinader y José Antonio Kast refuerza estrategias en economía, infraestructura y educación

La visita de la delegación chilena a República Dominicana durante el fin de semana incluyó recorridos técnicos y reuniones con funcionarios dominicanos, lo que evidenció la voluntad de ambos gobiernos de intercambiar buenas prácticas sectoriales

Guardar
Dominican President Luis Abinader meets
Dominican President Luis Abinader meets with Chile’s president-elect Jose Antonio Kast at the Provincial Government House in Santiago de los Caballeros, Dominican Republic, January 24, 2026. REUTERS/Erika Santelices

El encuentro entre Luis Abinader y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, abre el camino a una colaboración sin precedentes orientada a fortalecer la cooperación en controles fronterizos, minería sustentable y gestión económica, con un foco puesto en la sostenibilidad y la calidad de vida.

Los acuerdos alcanzados en la provincia de Dajabón reflejan la intención de ambos gobiernos de replicar modelos exitosos y adaptar estándares de innovación, mientras Chile busca aprender de la experiencia dominicana en control migratorio, zonas francas y administración aeroportuaria, según lo expresado públicamente por ambos mandatarios.

Desde la declaración conjunta posterior a las reuniones, quedó patente el énfasis en la minería responsable y la protección de las comunidades. José Antonio Kast afirmó que “no todas las cadenas mineras necesariamente atentan contra una comunidad, sino que, por el contrario, pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida en las zonas donde operan”.

Dominican President Luis Abinader meets
Dominican President Luis Abinader meets with Chile’s president-elect Jose Antonio Kast at the Provincial Government House in Santiago de los Caballeros, Dominican Republic, January 24, 2026. REUTERS/Erika Santelices

Insistió en que la política minera chilena futura priorizará la protección de los ecosistemas y la equidad social. Por su parte, Abinader precisó que República Dominicana no permitirá explotaciones en áreas sensibles para las comunidades y anunció el traspaso de procedimientos regulatorios a los equipos técnicos chilenos.

Visita a verja perimetral en Dajabón

La mañana de este domingo se realizó el recorrido por la fortaleza Beller y el monitoreo directo del muro fronterizo junto al ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, lo que permitió a la delegación chilena observar los sistemas tecnológicos actuales y las estrategias de coordinación interinstitucional vigentes en la frontera dominicana con Haití.

Kast reconoció que Chile aún no dispone del nivel de control dominicano, y puntualizó su interés en “analizar los sistemas tecnológicos y de coordinación” con miras a fortalecer los controles en su propio país.

El mandatario dominicano, Luis Abinader, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, son recibidos con honores militares en Dajabón, donde realizarán un recorrido para observar el muro fronterizo y discutir temas de seguridad.

El componente migratorio centró otra parte clave del diálogo. El presidente electo de Chile estimó que cerca de 200 mil haitianos residen legalmente en su territorio y remarcó la urgencia de equilibrar el “pleno respeto de los derechos de los migrantes” con mecanismos eficaces de control en las fronteras.

Kast anunció el próximo lanzamiento del plan de escudo fronterizo previsto para marzo, cuyo objetivo será reforzar los controles migratorios inspirándose en modelos internacionales y regionales, incluidos los implementados por República Dominicana.

En el terreno económico, las zonas francas y la gestión aeroportuaria de República Dominicana resultaron especialmente atractivas para la futura administración chilena.

José Antonio Kast calificó la actuación pública dominicana en el aeropuerto privado local como un ejemplo en la región, y afirmó que su equipo “estudiará estos modelos para fomentar la inversión y diversificar la economía chilena”.

La agenda incluyó además la rehabilitación del canal La Vigía y el sistema de riego del río Masacre, así como la inauguración de nuevas infraestructuras educativas y de salud, como el Hospital Ramón Matías Mella y aulas en la Escuela Francisco Javier Ureña Canela.

En el área turística, Kast propuso reactivar los comités bilaterales de turismo e industria, poniendo en valor los avances de República Dominicana como referencia y subrayando la posibilidad de transformar esa área en un motor compartido de crecimiento.

Ambas partes manifestaron intención de promover intercambios de conocimiento y buenas prácticas sectoriales.

La agenda educativa cobró visibilidad durante la visita, con un encuentro entre Abinader y más de 300 estudiantes en el Colegio La Altagracia, donde el mandatario dominicano dialogó sobre procesos de integración regional y desarrollo, evidenciando el interés por incluir a la juventud en los proyectos bilaterales.

Como resultado, la coordinación bilateral en temas regulatorios, innovación minera, políticas fronterizas y desarrollo de infraestructuras marca el inicio de una etapa donde República Dominicana y Chile buscan potenciar la transferencia de conocimiento y la aplicación responsable de estándares internacionales que refuercen la equidad y la sustentabilidad comunitaria.

Temas Relacionados

Cooperación internacionalJosé Antonio KastLuis AbinaderRepública DominicanaChileDajabónMinería sustentableControl fronterizoCarlos Fernández OnofreMasacre

Últimas Noticias

El repunte de accidentes viales en El Salvador deja siete nuevos lesionados en Santa Ana

La emergencia ocurrió cerca del cementerio Santa Isabel y motivó un despliegue de socorristas, reflejando la creciente preocupación por la siniestralidad vial en El Salvador durante enero de 2026

El repunte de accidentes viales

Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron impulsadas por minería y agroindustria

El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo indica que la región mostró avances en ventas externas gracias al desempeño del oro, cobre y café, pese a un entorno internacional marcado por tensiones comerciales

Las exportaciones de América Latina

Solo dos de cada diez salvadoreños ahorran o cotizan para una pensión

Los últimos datos del Banco Central de Reserva evidencian que el 86,4 % de las mujeres y el 91,5 % de los residentes rurales no participan en el sistema de ahorro o cotización previsional en el país

Solo dos de cada diez

El Salvador ofrece renovación de pasaporte en su aeropuerto

El servicio especial para emergencia ha sido la solución para los salvadoreños, permitiéndoles renovar el pasaporte justo antes de abordar un avión hacia su destino soñado

El Salvador ofrece renovación de

La candidata Laura Fernández busca asegurar la presidencia de Costa Rica en primera ronda

Un acto masivo en San José marcó el cierre de actividades proselitistas, mientras la aspirante del Partido Pueblo Soberano se perfila con una intención de voto del 40 %, según los últimos sondeos oficiales

La candidata Laura Fernández busca

TECNO

Top 10 animes para ver

Top 10 animes para ver en maratón este domingo en Crunchyroll

Riesgos detrás de los permisos que solicita Magis TV o XUPER TV al descargar su APK en un dispositivo

Nokia 1100: por qué fue el más vendido de la historia y cuánto costaba

Cada cuánto hay que limpiar los filtros del aire acondicionado para que funcione correctamente

Quiénes son Las guerreras K-pop: todo el análisis del fenómeno global que hoy apunta a un Oscar

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

“El rechazo también impulsa”: Millie

“El rechazo también impulsa”: Millie Bobby Brown habló del final de “Stranger Things” y los nuevos comienzos

El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun-woo: ¿qué pasó con el actor de “True Beauty”?

James Cameron, harto de la balsa de “Titanic”: la explicación definitiva sobre la muerte de Jack Dawson

Victoria Beckham se reunió con las Spice Girls en medio de tensiones familiares

Chris Pratt propone su regreso como Star-Lord y Marvel deja la puerta abierta

MUNDO

La represión en Irán causó

La represión en Irán causó al menos 30.000 muertos en apenas dos días, según funcionarios de salud locales

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

El papa León XIV lamentó los “continuos ataques” de Rusia en Ucrania y pidió intensificar los esfuerzos por la paz

Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

Un estudio revela por qué el pistacho se abre antes de tiempo y amenaza una industria millonaria