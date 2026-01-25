La agenda bilateral entre Luis Abinader y José Antonio Kast refuerza estrategias en economía, infraestructura y educación

Dominican President Luis Abinader meets with Chile’s president-elect Jose Antonio Kast at the Provincial Government House in Santiago de los Caballeros, Dominican Republic, January 24, 2026. REUTERS/Erika Santelices

El encuentro entre Luis Abinader y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, abre el camino a una colaboración sin precedentes orientada a fortalecer la cooperación en controles fronterizos, minería sustentable y gestión económica, con un foco puesto en la sostenibilidad y la calidad de vida.

Los acuerdos alcanzados en la provincia de Dajabón reflejan la intención de ambos gobiernos de replicar modelos exitosos y adaptar estándares de innovación, mientras Chile busca aprender de la experiencia dominicana en control migratorio, zonas francas y administración aeroportuaria, según lo expresado públicamente por ambos mandatarios.

Desde la declaración conjunta posterior a las reuniones, quedó patente el énfasis en la minería responsable y la protección de las comunidades. José Antonio Kast afirmó que “no todas las cadenas mineras necesariamente atentan contra una comunidad, sino que, por el contrario, pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida en las zonas donde operan”.

Insistió en que la política minera chilena futura priorizará la protección de los ecosistemas y la equidad social. Por su parte, Abinader precisó que República Dominicana no permitirá explotaciones en áreas sensibles para las comunidades y anunció el traspaso de procedimientos regulatorios a los equipos técnicos chilenos.

Visita a verja perimetral en Dajabón

La mañana de este domingo se realizó el recorrido por la fortaleza Beller y el monitoreo directo del muro fronterizo junto al ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, lo que permitió a la delegación chilena observar los sistemas tecnológicos actuales y las estrategias de coordinación interinstitucional vigentes en la frontera dominicana con Haití.

Kast reconoció que Chile aún no dispone del nivel de control dominicano, y puntualizó su interés en “analizar los sistemas tecnológicos y de coordinación” con miras a fortalecer los controles en su propio país.

El componente migratorio centró otra parte clave del diálogo. El presidente electo de Chile estimó que cerca de 200 mil haitianos residen legalmente en su territorio y remarcó la urgencia de equilibrar el “pleno respeto de los derechos de los migrantes” con mecanismos eficaces de control en las fronteras.

Kast anunció el próximo lanzamiento del plan de escudo fronterizo previsto para marzo, cuyo objetivo será reforzar los controles migratorios inspirándose en modelos internacionales y regionales, incluidos los implementados por República Dominicana.

En el terreno económico, las zonas francas y la gestión aeroportuaria de República Dominicana resultaron especialmente atractivas para la futura administración chilena.

José Antonio Kast calificó la actuación pública dominicana en el aeropuerto privado local como un ejemplo en la región, y afirmó que su equipo “estudiará estos modelos para fomentar la inversión y diversificar la economía chilena”.

La agenda incluyó además la rehabilitación del canal La Vigía y el sistema de riego del río Masacre, así como la inauguración de nuevas infraestructuras educativas y de salud, como el Hospital Ramón Matías Mella y aulas en la Escuela Francisco Javier Ureña Canela.

En el área turística, Kast propuso reactivar los comités bilaterales de turismo e industria, poniendo en valor los avances de República Dominicana como referencia y subrayando la posibilidad de transformar esa área en un motor compartido de crecimiento.

Ambas partes manifestaron intención de promover intercambios de conocimiento y buenas prácticas sectoriales.

La agenda educativa cobró visibilidad durante la visita, con un encuentro entre Abinader y más de 300 estudiantes en el Colegio La Altagracia, donde el mandatario dominicano dialogó sobre procesos de integración regional y desarrollo, evidenciando el interés por incluir a la juventud en los proyectos bilaterales.

Como resultado, la coordinación bilateral en temas regulatorios, innovación minera, políticas fronterizas y desarrollo de infraestructuras marca el inicio de una etapa donde República Dominicana y Chile buscan potenciar la transferencia de conocimiento y la aplicación responsable de estándares internacionales que refuercen la equidad y la sustentabilidad comunitaria.